Möbel aus Berger Bäumen

Energiepreis-Träger: die Brüder Josef, Stefan und Rupert Pfisterer (v.l.) in ihrer Schreinerei in Farchach. © msw

Sie ist ein Vorzeigeunternehmen: die Schreinerei Pfisterer aus Farchach. Anfang April wurde der Familienbetrieb mit dem Energiepreis des Landkreises ausgezeichnet. Seit Jahren engagieren sich die drei Brüder für eine nachhaltige Betriebsführung und einen fairen Umgang mit den Mitarbeitern.

Farchach – Dass bei der Schreinerei Pfisterer Regionalität, Klimaneutralität und der Umweltgedanke ganz weit oben stehen, zeigt ihr aktuellestes Projekt. Möbel, die aus Berger Bäumen entstehen. „Nachhaltiger geht es gar nicht mehr“, sagt Rupert Pfisterer, der älteste der drei Schreiner-Brüder. „Damit wollen wir auch unabhängiger vom Massivholzmarkt werden.“ Seit vergangenem Jahr kauft der Farchacher Familienbetrieb Einzelstämme aus den benachbarten Wäldern, zersägt sie mit einer Mobilsäge in lange Bretter und verarbeitet sie zu Tischen, Bänken und Küchen. „Das Holz muss zwar noch mindestens ein Jahr lagern, aber die Vorfreude ist schon groß.“

Das Berger-Bäume-Projekt ist jedoch nur die letzte einer langen Reihe von Ideen, die die Schreinerei in den vergangenen Jahren auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen umgesetzt hat. 1994 als die Brüder Rupert (57), Stefan (51) und Josef Pfisterer (60) den elterlichen Bauernhof zur Werkstatt umbauten, haben sie sich dazu entschieden, eine Holzpelletheizung zu integrieren. „Damit wir unsere eigenen Holzabfälle pressen und verheizen können“, sagt Rupert Pfisterer. „Das war damals eher Neuland. Wir haben vor 25 Jahren mit dem Wort Nachhaltigkeit zwar noch gar nichts anfangen können, aber schon in die Richtung gedacht.“ Mittlerweile werden noch zwei Nachbargebäude mit den Holzpellets der Schreinerei beheizt.

2010 folgte mit der ersten Fotovoltaikanlage auf dem Haupt- und Nebengebäude der nächste Schritt. 2021 wurde die PV-Anlage auf insgesamt 30 Kilowatt-Peak erweitert. „Zwei Drittel des Stroms können wir selbst verbrauchen, der Rest wird eingespeist.“ Auch das Firmen-Elektrofahrzeug wird mit dem Solarstrom betankt. „In den kommenden Wochen wird ein zweiter E-Wagen geliefert“, sagt Pfisterer.

Vor drei Jahren entschieden sich die Brüder dazu, das Thema Nachhaltigkeit in geordnete Strukturen zu bringen und suchten sich dafür einen Partner. „Wir haben unseren ökologischen Fußabdruck berechnen lassen und sind auf 55 Tonnen pro Jahr gekommen.“ Bei einem Waldaufforstungsprojekt in Costa Rica kompensierte die Schreinerei die Zahl. Doch ihr Ziel ist größer: „Wir wollen in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent unserer CO2-Emissionen einsparen.“ Dazu hat sie einen Nachhaltigkeitsleitfaden mit 17 Kapiteln entwickelt. Neben der Pelletheizung, den E-Autos und der Solaranlage stehen auch Punkte wie Ökostrom und Abfallvermeidung in dem 32 Seiten langen Schreiben.

Der Schreinerei ist es wichtig, dass auch die 19 Mitarbeiter die Firmen-Philosophie leben. „Jeder kann sich einbringen und eigene Ideen zur Nachhaltigkeit und Verbesserung des Unternehmens vorschlagen.“ Ein faires Miteinander steht bei den Pfisterers an oberster Stelle – in der Schreinerei wird jeder gleich behandelt. „Wenn wir Gewinn machen, lassen wir unsere Angestellten daran teilhaben. Letztes Jahr hat jeder 900 Euro extra bekommen.“

Dass die drei Brüder das Thema klimaneutrales Unternehmen wirklich ernst nehmen, zeigt auch die Tatsache, dass sie wichtige Aufträge ablehnen, wenn es nicht mit ihren Grundsätzen vereinbar ist. Vor zwei Monaten bat sie ein Stammkunde, ein Haus in Tirol einzurichten. „Da konnten wir leider nicht zusagen. Wir sind nur in einem Umkreis von 80 Kilometer unterwegs. Es ist einfach nicht richtig, die Möbel durch halb Europa zu fahren“, sagt Rupert Pfisterer. Ein Großteil der Kunden kommt deshalb aus der Gemeinde Berg und der Region.

Das jahrzehntelange Engagement der Schreinerei in Sachen Nachhaltigkeit hat der Landkreis mit dem ersten Platz des Energiepreises belohnt. „Die Auszeichnung berührt uns doch ziemlich. Man hat selbst oft gar nicht auf dem Schirm, was in den vergangenen Jahren passiert ist“, sagt Pfisterer.