Die rätselhaften Toten vom Stephaniweg

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Knochenfund unter dem Stephaniweg: Grabungsleiter Thomas Neumann (r.) und Helferin Anca Georgescu dokumentieren die Skelette. Der obere Teil dieses Skeletts auf der westlichen Seite des Wegs wurde vermutlich beim Wasserleitungsbau in den 1970er-Jahren zerstört. © Photographer: Andrea Jaksch

Neben der Kirche St. Stephan in Mörlbach haben Archäologen zwei Skelette gefunden. Es handelt sich um Jugendliche. Wann die beiden gelebt haben und woran sie gestorben sind, ist bisher unbekannt.

Mörlbach – Bei den Vorarbeiten für den Kanalbau im Berger Ortsteil Mörlbach sind neben der Kirche St. Stephan zwei Skelette zu Tage gekommen. Am Dienstag fanden Archäologe Thomas Neumann und sein Team einen Schädel, das restliche Skelett legten sie kurz darauf frei. Am Mittwoch stießen sie auf ein zweites Skelett, bei dem allerdings der Kopf vermutlich fehlt. Beide Gräber – und um solche handelt es sich zweifelsfrei – befinden sich mitten im Stephaniweg. Das Archäologen-Team untersuchte im Auftrag der Gemeinde den Untergrund der Straße bei der Kirche, weil dort ein Bodendenkmal vermutet wurde und ab Ende Juli ein neuer Kanal verlegt wird. Die Gräber liegen laut Archäologe Neumann schon außerhalb des eingetragenen Bodendenkmals.

Wer die beiden Toten sind, woran sie gestorben sind und ob ihre Gräber in einem größeren Friedhof liegen, ist noch völlig unklar. Ebenso, wann sie gelebt haben. „Frühes Mittelalter, also sechstes oder siebtes Jahrhundert, bis 18. Jahrhundert“, nennt Neumann einen relativ großen Zeitraum. Dr. Jochen Haberstroh vom Landesamt für Denkmalpflege sagt: „Wir müssen voraussichtlich eine Datierung durch Radiokarbonanalysen abwarten.“ Erst dann wisse man Näheres. Die Anthropologin Dr. Kristin von Heyking begutachtete die Skelette gestern Vormittag und konnte zumindest das Alter eingrenzen: „Es sind Jugendliche.“ Ob Mädchen oder Junge, sei nicht festzustellen.

Neumann und seine Kollegen legten bis Mittwochabend die beiden Skelette in dem Bereich frei, in dem die Kanalarbeiten stattfinden werden. Am Donnerstag entnahm von Heyking die Knochen in dem Grabungsbereich: von einem Skelett Schädel, Schulterpartie und Oberkörper, von dem zweiten den Unterkörper und die Beine. Von Heyking geht davon aus, dass die Beine des ersten Skeletts sich in dem Grünbereich östlich der Straße befinden. Der Oberkörper des zweiten Skeletts ist ziemlich sicher verloren, wie Neumann sagt. „In den 1970er-Jahren wurden auf der Westseite des Stephaniwegs Wasserleitungen verlegt“, erklärt Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger. Dabei seien offensichtlich Bodendenkmäler zerstört worden. Den Experten und der Gemeinde war es zunächst wichtig, die Funde nicht gleich öffentlich zu machen.

„Wir wollten keine Grabräuber auf den Plan rufen“, sagt Steigenberger. Die Angst war unbegründet: Neumann und seine Kollegen fanden bislang keinerlei Artefakte. Das erschwert die zeitliche Einordnung des Fundes erheblich. „Leider haben wir kein Fundmaterial“, sagt der Archäologe. „Wenn wir eine Gewandfibel finden würden, könnten wir davon ausgehen, dass es bajuwarische Gräber sind – aber da ist nichts.“ Bislang sei eine Scherbe aus dem 17. Jahrhundert, also der frühen Neuzeit, aufgetaucht sowie ein handgeschmiedeter Eisennagel aus der Neuzeit. Zudem haben Neumann und seine Kollegen Holzfundamente gefunden. Die Kirche St. Stephan stammt aus dem 15. Jahrhundert, es ist aber davon auszugehen, dass die Gegend schon früher besiedelt war.

Sicher ist, dass die beiden Jugendlichen christlich bestattet wurden, wie Neumann sagt. Ein aufgelassener Friedhof sei an der fraglichen Stelle jedoch nicht bekannt. Er geht davon aus, dass sich vermutlich weitere Gräber finden würden, wenn man danach suchte.

Das ist aber nicht vorgesehen. Bei Bodendenkmälern geht es darum, dass sie dokumentiert und Funde gesichert und untersucht werden. Gegraben wurde deshalb nur im Straßenbereich. Die Skelette kommen nun in die Anthropologische Staatssammlung. Dort können weitere Untersuchungen stattfinden.

Der Gemeinde Berg ist das durchaus recht. „Wir sind momentan nicht in der Lage, die Gebeine so aufzubewahren, dass sie keinen Schaden nehmen“, sagt Steigenberger. Er ist froh, dass er vor den eigentlichen Kanalarbeiten schon einmal graben ließ. Nicht zuletzt, weil die Funde die Arbeiten erheblich verzögert hätten.