Mörlbach: Baustelle ab Ende Juli

Abwasserverband Starnberger See verlegt Zwei-Kanal-System

Von Sandra Sedlmaier schließen

Ende Juli startet die Großbaustelle in Mörlbach. Bis Ende 2025 wird sie, beginnend am Stephaniweg, durch den ganzen Ort wandern. Verlegt werden Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle, Wasserleitungen und eventuell Rohre für ein Nahwärmenetz. Und der Mörlbach wird zum Teil freigelegt.

Mörlbach – Jetzt geht es los: In rund vier Wochen beginnen die Arbeiten in Mörlbach, die dem Ort ein Zwei-Kanal-System bescheren, aber den Mörlbachern zunächst eine große Verkehrs- und Schmutzbelastung. Das Ziel: Abwasser soll künftig in die Starnberger Kläranlage fließen und nicht mehr in den Mörlbach und zur Pflanzenkläranlage. Diese Kläranlage wird maximal bis Ende 2025 betrieben, bis dahin will der Abwasserverband Starnberger See die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen haben.

Der Abwasserverband leitet die Arbeiten, die Gemeinde Berg lässt auch Wasserleitungen verlegen und eventuell auch ein Nahwärmenetz. Darüber wird seit eineinhalb Jahren diskutiert, doch noch fehlt ein passendes Grundstück für das Heizwerk. „In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung fallen“, sagt Bürgermeister Rupert Steigenberger.

Die Großbaustelle Mörlbach ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Bauabschnitt ist schon erledigt: Das neue Pumpwerk auf dem Gelände der Mörlbacher Kläranlage arbeitet seit Ende 2022 und pumpt bereits Mischwasser über die neue Leitung nach Farchach, von wo aus es nach Starnberg in die Kläranlage geleitet wird. „Bei Stark-regen schlägt der Überlauf an und pumpt Mischwasser in die Teichkläranlage“, erklärt Andreas Popp vom Abwasserverband. „Das ist schon eine deutliche Verbesserung bei der Einleitung von Schmutzwasser in den Bach“, sagt Bürgermeister Steigenberger.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Ende des Stephaniweges. Von dort werden Kanäle über die Wiese östlich in Richtung Ickinger Straße, weiter in der Ickinger Straße bis zur Hausnummer 10a sowie im Stephaniweg bis zur Einmündung Ickinger Straße verlegt. Von diesem Bauabschnitt sind laut Abwasserverband 20 Grundstücke betroffen. Die Eigentümer müssen sich jetzt darum kümmern, ans Zwei-Kanal-Netz angeschlossen zu werden, die übrigen Hausbesitzer Mörlbachs haben noch etwas Zeit. Die Kosten für den Anschluss an Niederschlags- und Abwasserkanal müssen die Grundstückseigentümer selbst bezahlen. Andreas Popp spürt inzwischen Verständnis bei den Betroffenen. Über die Maßnahme an sich werde nicht mehr diskutiert, sagt auch der Bürgermeister.

Die Anwohner der Ickinger Straße und des Stephaniwegs haben bis Mitte 2024 Zeit, umzuschließen, wie es in der Fachsprache heißt. Während der Bauarbeiten soll immer jeder zu seinem Haus kommen, verspricht Steigenberger. Wenn an einer Stelle gegraben werde, müsse die Straße vollständig gesperrt werden, sagt Popp. „Wir haben eine Baustellenstraße von der Wadlhauser Straße zum Stephaniweg eingerichtet.“ Darüber kommen die Anwohner von der einen oder eben von der anderen Seite zu ihren Häusern. Ihre Mülltonnen brauchen sie weiterhin nur an die Straße zu stellen. „Die beauftragte Firma Holzer kümmert sich, dass sie weiter nach vorne zur Ickinger Straße zur Leerung gebracht werden“, sagt der Bürgermeister.

Abwasserverband und Gemeinde hoffen, dass alles bis zur Frostperiode Ende 2023 fertig ist. Ab Frühjahr 2024 steht der letzte Bauabschnitt an: Die übrigen Mörlbacher Straßen werden mit Kanälen und Leitungen versehen und der Mörlbach zum Teil verlegt und auch freigelegt. Er soll auf einem Privatgrundstück im Süden des Dorfes, bevor er in den Schönungsteich einfließt, zum Teil freigelegt werden. Vor allem aber wird er im nördlichen Teil des Dorfes mit einem Ein-Meter-Rohr statt der bisherigen 30 Zentimeter versehen. Damit will die Gemeinde die Hochwassergefahr reduzieren. Bisher ist oft an der Forststraße Land unter.

Auch die Anwohner der übrigen Straßen müssen sich um zwei Kanalausgänge ihres Grundstücks kümmern. Spätestens Ende 2025 soll die Pflanzenkläranlage nicht mehr genutzt werden. Dann will die Gemeinde untersuchen, ob und wie stark das Wasser in den Teichen verschmutzt ist.

Die Kosten für die Maßnahme trägt zum Großteil der Abwasserverband, sie sind in der aktuellen Gebührenkalkulation eingepreist. Die Gemeinde Berg kommt für ihren Anteil für die Leitungen auf sowie für die Straßendecken. Und natürlich für die Arbeiten am Mörlbach: Der ist ein Gewässer dritter Ordnung, und damit ist die Kommune zuständig.