Mord an Prostituierter Luca V.: Polizei klingelt an Türen in Berg

Von: Tobias Gmach

Luca V. In der Hoffnung auf Hinweise veröffentlichte die Polizei dieses Foto der getöteten Prostituierten. © Polizei

Anwohner sollen helfen: Die Polizei kündigt umfangreiche Ermittlungen im Mordfall der Prostituierten Luca V. Die Beamten werden an Haustüren klingeln.

Berg – In den nächsten Tagen könnte die Polizei an der Tür klingeln. Darauf sollten sich Berger Bürger einstellen. Die Beamten kündigten in einer Pressemitteilungen „umfangreiche Ermittlungen“ im Gemeindegebiet an. Hintergrund ist der Mord an der Prostituierten Luca V., deren Leiche am 16. Januar 2022 in einem Waldstück des Ortes gefunden worden war.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatten auf die Spur eines 26-jährigen Nigerianers geführt. Er steht im Verdacht, für den gewaltsamen Tod der jungen Frau verantwortlich zu sein und befindet sich nach seiner Auslieferung aus Budapest in Untersuchungshaft.

Die eigens für den Fall eingerichtete „Ermittlungsgruppe Kapellenweg“ versucht derzeit, die letzten Aufenthaltsorte der Getöteten, den konkreten Tatablauf sowie das Geschehen am Ablageort des Leichnams möglichst lückenlos zu rekonstruieren. Anwohner aus Berg werden deshalb nun konkret zu Auffälligkeiten oder verdächtigen Beobachtungen im Ende November 2021 befragt. „Die Ermittler erhoffen sich hiervon weitere Hinweise“, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Wer der Polizei weiterhelfen kann, möge sich mit der Kripo unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 in Verbindung setzen.