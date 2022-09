Minister im Muster-Patientenzimmer

Klaus Holetschek besucht MS-Klinik und überreicht halbe Million Förderung für Digitalisierung

Von Sandra Sedlmaier

Die MS-Fachklinik in Kempfenhausen ist eines der führenden Häuser in der Behandlung der „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“, wie die Multiple Sklerose auch genannt wird. Die 1988 eröffnete Klinik wird derzeit umfassend saniert. Den ersten Bauabschnitt fördert der Freistaat mit 13 Millionen Euro, den zweiten mit 15 Millionen. Weitere 750.000 Euro gibt es für die Digitalisierung.

Kempfenhausen - Gesundheitsminister Klaus Holetschek brachte am Mittwoch noch einen Scheck in der Kempfenhauser Klinik vorbei: Rund 500 000 Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds fließen in die Digitalisierung der Klinik. Weitere 250 000 Euro werden folgen, wie Holetschek sagte. Das Geld ist unter anderem für ein digitales Patientenportal gedacht.

Die Zahl der Patientenzimmer wird durch den derzeit laufenden Umbau von 100 auf 120 wachsen. Der Ärztliche Leiter, Prof. Ingo Kleiter, zeigte dem Minister das sogenannte Musterzimmer im ersten Stock. Dort werden seit einem Jahr MS-Kranke mit unterschiedlichen Behinderungsgraden untergebracht und nach ihrer Meinung gefragt. Durch die Rückmeldungen könne das Zimmer – und entsprechend auch später die übrigen Zimmer – optimal gestaltet werden, so Kleiter. Als Beispiel zeigte er den Tisch, der in dem Zweibettzimmer heruntergeklappt werden kann: „So hat man mehr Platz für zwei E-Rollis.“ Auch eine Sprossenwand ist im Mobiliar enthalten, damit sich Patienten dort zum Stehen hochziehen können und nicht das Balkongeländer nehmen müssen.

Holetschek war sichtlich beeindruckt. Auch von dem Therapieraum mit 16 Trainingsgeräten, der nun dort ist, wo früher das Schwimmbad war. „Unsere Patienten lechzen nach Bewegung“, sagte die zuständige Physiotherapeutin und unterstrich aber, dass das Training an den Geräten die physikalische Therapie nicht ersetze.

Kleiter hatte bei der Begrüßung den interdisziplinären Ansatz der Klinik betont und sich für die Unterstützung durch den Freistaat bedankt. Auch Landtagsabegordnete Dr. Ute Eiling-Hütig dankte dem Minister für die Unterstützung und kündigte gleich ein neues Projekt an: anhand anonymisierter Patientendaten mehr Erkenntnisse über Krankheiten zu gewinnen. „Wir werden ein Konzept vorlegen, zu dem man gar nicht nein sagen kann“, sagte sie.

Beatrix Zurek, Münchner Gesundheitsreferentin und Vertreterin der Stadt München, einer der Gesellschafterinnen der MS-Klinik, erwartete sich von der zunehmenden Digitalisierung eine Erleichterung für die Arbeit am Patienten. Aufsichtsratsvorsitzender Harald Schwab sprach den eklatanten Mangel an Pflegekräften im Großraum München an. Die Kempfenhauser Klinik versucht, dem zu begegnen: mit der Anwerbung von Fachkräften von den Philippinen. Drei junge Frauen seien bereits hier, im Lauf des Jahres sollen acht weitere Fachkräfte, Männer und Frauen, kommen. Und nächstes Jahr noch mal zwei.