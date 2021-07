Erneute Bauverzögerung und enorme Kostensteigerung

Sport- und Funktionsgebäude des MTV Berg

Von Michael Baumgärtner schließen

Das seit 2013 in der Planung befindliche Sport- und Funktionsgebäude des MTV Berg am Huberfeld verteuert sich um 700 000 Euro. Der Spatenstich kann frühestens Anfang 2022 erfolgen.

Berg – Eine unendliche Geschichte, ein Fass ohne Boden. Man könnte noch viele weitere abgedroschene Phrasen finden, um den derzeitigen Sachstand bezüglich Sport- und Funktionsgebäude in Berg Nord zu beschreiben. Fakt jedenfalls ist: Der Bau des seit Jahren heiß ersehnten Hauses am Huberfeld verzögert sich erneut – mindestens bis zum Frühjahr 2022 – und verteuert sich um rund 700 000 Euro auf nunmehr knapp 2,1 Millionen Euro. Diese ernüchternden Nachrichten musste Andreas Hlavaty, 1. Vorsitzender des MTV, seinen Vereinsmitgliedern auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend überbringen.

Bereits seit 2013 laufen die Planungen für das Mulitfunktionsgebäude neben dem Kunstrasenplatz des MTV Berg. Eigentlich hätte der Spatenstich im Herbst 2020 erfolgen sollen, doch weitere Brandschutz-Auflagen verzögern nun den Baubeginn erneut. „Wir müssen eine Entlüftungsanlage einbauen“, erklärte Hlavaty. Und aufgrunddessen muss das Gebäude in einigen Teilen erweitert und modifiziert werden. „Der bisherige Bauplan passt nicht mehr“, erklärte der MTV-Vositzende. Der Änderungsantrag bei der Gemeinde sei bereits gestellt.

Kostenexplosion auf fast 2,1 Millionen Euro

Durch die zusätzlichen baulichen Maßnahmen und auch wegen der stetig steigenden Preise in der Baubranche schätzen Hlavaty und seine Vorstandskollegen die Gesamtkosten auf 2 081 500 Euro. Das bedeutet im Vergleich zu den bislang veranschlagten 1,3 Millionen eine Mehrbelastung von rund 700 000 Euro. „Ich hoffe, dass wir die Finanzierung noch dieses Jahr stemmen können und der Spatenstich hoffentlich im Frühjahr 2022 erfolgen kann“, sagte Hlavaty.

Gemeinde Berg soll Zuschuss auf 900000 Euro erhöhen

Zugesagt bekommen hat der MTV Berg bereits höhere Zuschüsse vom Bayerischen Landes-Sportverband und vom Bayerischen Sportschützenbund (im Keller entsteht ein neuer Schießstand für die SG Mantal-Harkirchen). Bei der Gemeinde wird der Verein eine zusätzliche Subvention beantragen: Bisher hatte das Rathaus einen Zuschuss von rund 600 000 Euro zugesichert, nun sollen es etwa 900 000 Euro sein.

Überrascht wurde der 1400 Mitglieder zählende Sportverein im vergangenen Jahr nicht nur beim Thema Neubau des Sport- und Funktionsgebäudes, sondern auch vom für das Vereinsheim am Lohacker zuständigen Kaminkehrer. Dem passte aus Brandschutzgründen plötzlich die Abluftanlage der Küche nicht mehr, weshalb der MTV 14 000 Euro in eine neue Entlüftungsanlage investieren musste. Die Kosten dafür übernahm allerdings der Förderkreis um Dr. Lorenz Friedrich. Nun ziert ein unübersehbarer, scheinbar überdimensionierter Abluftkamin aus Blech das Dach des Vereinsheims. „Ein Monstrum“, wie es Hlavaty beschrieb.

+ Für jahrzehntelange Treue zum MTV wurden unter anderen (v.l.) Hannelore Kittel, Wilhelm Lindner und Maria Rabenstein geehrt. © Andrea Jaksch

Trotz aller böser Überraschungen und pandemiebedingter Verluste ist der MTV Berg, der kommendes Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, finanziell noch immer auf Rosen gebettet. Schatzmeister Uli Baum präsentierte den Mitgliedern einen Kassenüberschuss von 53 600 Euro. Seine liquiden Mittel konnte der Verein 2020 auf 682 000 Euro steigern. „Andere Vereine sind nicht in solch einer komfortablen Situation“, sagte Baum.

Vorstandschaft des MTV Berg einstimmig wiedergewählt

Nicht nur deswegen waren die Mitglieder des MTV in den vergangenen Jahren mit ihrer Vorstandschaft äußerst zufrieden. Das zeigte sich auch bei den Neuwahlen. Einstimmig wurden die bisherigen Amtsträger für drei weitere Jahre wiedergewählt: Andreas Hlavaty zum 1. Vorsitzenden, Annette Egenhofer zu seiner Stellvertreterin und Uli Baum zum Kassier und Schriftführer. Rechnungsprüfer bleiben Ingrid Rieback und Errol Pfluger.

Hlavaty ehrte auf der Versammlung auch einige langjährige Mitglieder mit Urkunde und Ehrenadel: Augustin Ullman (60 Jahre Mitglied), Elisabeth Flögel, Hannelore Kittel, Hermine Hoffmann, Maria Rabenstein, Wilhelm Lindner (alle 50 Jahre), Klaus Böck, Martin Schwingenstein, Michaela Höhne, Reinhard Uebe (alle 40 Jahre), Dagmar Kaske, Katharina Kellner, Marc Bertagnolli, Maria Becker, Matthias Becker und Verena Obermaier (alle 30 Jahre).