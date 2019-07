MTV Berg sieht Licht am Ende des Tunnels

Gut Ding will Weile haben. Seit 2013 versucht der MTV Berg ein Sport- und Funktionsgebäude am Huberfeld zu errichten. So allmählich könnte es Realität werden. Der Verein hofft, das neue Gebäude 2022 beziehen zu können.

Berg – Wer bauen will, der muss so manch bürokratische Hürde nehmen. Das bekommt seit einiger Zeit der MTV Berg zu spüren. Seit 2013 plant der 1365 Mitglieder starke Männerturnverein, ein neues Sport- und Funktionsgebäude am Huberfeld zu errichten. Und so allmählich ist Licht am Ende des Tunnels. Auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend berichtete der MTV-Vorsitzende Andreas Hlavaty den knapp 30 anwesenden Mitgliedern, dass der Gemeinderat am Dienstag, 23. Juli, über die Planungen des Bauvorhabens beraten wird. Wenn alles glatt läuft, dann könnte im Frühjahr 2021 mit dem Bau begonnen werden, angestrebte Fertigstellung ist ein Jahr später.

Insgesamt soll das Gebäude gut 1,3 Millionen Euro kosten. Der MTV beteiligt sich mit Eigenmitteln von 250 000 Euro, abzüglich aller Zuschüsse und Spenden hätte für die Gemeinde Stand jetzt einen Finanzierungsbedarf von 960 786 Euro.

Die Mehrkosten zu früheren Planungen sind leicht erklärt. Das barrierefrei geplante Haus wird nun doch im Gegensatz zu den ursprünglichen Überlegungen voll unterkellert sein. Grund: Die Schützengesellschaft Mantal-Harkirchen, die nach dem Großbrand vor gut einem Jahr ihre sportliche Heimat verloren hat und seitdem bei den Schützen in Percha untergekommen ist, soll am Huberfeld ihre neuen Schießstände beziehen. „Die beiden Vereine treten als gemeinsame Bauherren auf“, klärte Hlavaty die Versammlungsteilnehmer auf. Das sei notwendig, damit die Zuschüsse des Bayerischen Landessport-Verbandes und des Bayerischen Sportschützenbundes gewährt werden können. Eigentümer des Gebäudes bleibe aber alleinig der MTV Berg. „Die Schützen schließen eine Nutzungsvereinbarung mit dem MTV“, sagte der Vorsitzende. Leo von Klenze, 1. Schützenmeister der rund 40 Mitglieder starken SG Mantal-Harkirchen, war extra erschienen, um seinen Verein den MTV-Mitgliedern vorzustellen und so eventuellen Skeptikern gegenüber der Kooperation den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Trotz der hohen Investitionen für das Sport- und Funktionsgebäude steht der MTV Berg finanziell hervorragend da. Kassier Uli Baum präsentierte den Mitgliedern ein mittleres sechsstelliges Guthaben in der Vereinskasse. Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Männerturnverein mit seinen Abteilungen Turnen, Fußball, Tennis, Bogenschießen und Hockey einen Gewinn von rund 60 000 Euro. 323 273 Euro Ausgaben standen laut Baum 383 342 Euro Einnahmen gegenüber, für die hauptsächlich die Fußballabteilung verantwortlich war.

Sorgen bereitet dem Vorstand eigentlich nur die Altersstruktur im Verein. „Das beschäftigt uns“, sagte Hlavaty. Denn nur gut acht Prozent der Mitglieder befänden sich im Altersspektrum zwischen 27 bis 40 Jahren. Und das sei genau die Gruppe, aus denen ehrenamtliche Mitarbeiter rekrutiert werden könnten. „Es wird immer problematischer, alle Posten besetzen zu können“, mahnte Hlavaty. „Es ist immer der selbe treue Haufen, der etwas tut.“ Das Einzige, was die Vereinsführung dagegen unternehmen könne, sei eine weitere Professionalisierung der Verwaltungsstrukturen. Die Geschäftsstelle, die seit einem Jahr erfolgreich in Aufhausen an der Oberlandstraße 26 beheimatet ist, nehme den Abteilungen viel Arbeit ab. „Aber die Kosten steigen damit natürlich“, so Hlavaty.

Ehrungen

Für ihre langjährige Treue zum MTV Berg ehrte Vorsitzender Andreas Hlavaty 20 Mitglieder und überreichte den anwesenden Urkunden und Ehrennadeln vom Bayerischen Landes-Sportverband:

30 Jahre: Heidi Brühl, Ulrich Brühl, Erich Hirt, Anton Hörl.

40 Jahre: Claus Geil, Klaus Hendel, Thomas Hundhammer, Manuela Krebs, Florian Mair, Claudia Nöbauer, Andreas Obermaier, Herbert Sigel, Alfred Sporer, Armin Timmermann, Julia Timmermann, Rainer Wastian.

50 Jahre: Jürgen Cosack, Christian Kalinke, Heinz Leitner, Claudia Maier.