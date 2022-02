Nächster Akt im Baudrama von Leoni

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Geplant war ein Anbau, dann war das Dach weg: Ein Haus am Schroppenweg oberhalb von Leoni hat durch den Eingriff in die Statik seinen Bestandsschutz verloren. Seit Juni darf dort nicht weitergebaut werden. © D. Rutt

Ein Haus bei Leoni, bei dem bei Bauarbeiten in die Statik eingegriffen wurde, hat seinen Bestandsschutz verloren. Daran kann die Gemeinde beim besten Willen, irgendetwas zu retten, nichts ändern. Sie rechnet mit einer Klage des Bauherrn – und die hätte durchaus Chancen.

Leoni – Es passiert immer wieder, dass Bauherren ihr Gebäude sanieren oder vergrößern wollen, und weil sie im Zuge der Arbeiten in die Statik eingreifen, verlieren sie die Baugenehmigung oder gar den Bestandsschutz, wie es bei einem Projekt am Schroppenberg in Leoni der Fall ist. Das Haus liegt im Außenbereich und sollte ursprünglich nur erweitert werden. Dann wurde das Dach abgenommen und der Bestandsschutz erlosch. Nun hat der Eigentümer einen neuen Bauantrag gestellt, dem der Gemeinderat das Einvernehmen verweigert hat – beziehungsweise es aufgrund der Rechtslage verweigern musste. Bauamt Berg und Kreisbauamt sind sich einig: Mangels Dach steht das Gebäude ohne Genehmigung dort im Außenbereich. Jetzt hat der Bauwerber seine Strategie geändert. Bürgermeister Rupert Steigenberger rechnet fest mit einer Klage.

Den Fall vom Schroppenberg hatten die Gemeinderäte schon im Sommer auf dem Tisch. Der Bauwerber hatte einen vom Landratsamt genehmigten Bauantrag auf Erweiterung seines 107 Quadratmeter großen Hauses um 61 Quadratmeter. Auf dessen Grundlage begann er zu bauen und ließ aber auch das Dach und das Obergeschoss abtragen. Die Baukontrolleure des Landratsamts stellten die Arbeiten im Juni 2021 mangels Baugenehmigung ein. Im Sommer ging es um einen Antrag auf Neubau eines Zweifamilienhauses an selber Stelle – der Hauseigentümer wollte zum einen weiterarbeiten und zum anderen sein Haus irgendwann wieder nutzen können. Den Antrag lehnten sowohl Gemeinderat als auch Landratsamt ab (wir berichteten).

Die neue Strategie zielt laut Steigenberger darauf ab, dass das Haus gar nicht im Außenbereich steht. Vielmehr werde argumentiert, dass die fünf Häuser am Schroppenberg durchaus einen Innenbereich darstellten. Dann könnte man einen Neubau hinstellen, der sich an der Umgebungsbebauung orientiert. Gemeinde und Landkreis sind sich aber über den Außenbereich absolut einig. „Drumherum ist Landschaftsschutzgebiet“, sagte Steigenberger. Ein weiterer Punkt der Argumentation ist laut Bürgermeister, dass man erst bei den Bauarbeiten festgestellt habe, dass das Dach marode sei. „Hier wurden vollendete Tatsachen geschaffen“, stellt er klar. Die Aussichten auf die Genehmigung des Bauantrags seien schlecht, zumal der Antrag auch Schwächen aufweise. „Die zweite Wohneinheit wird nur mit einer Schiebetür abgetrennt.“

Werner Streitberger (SPD) war nach eigenen Angaben entsetzt, „dass man dem Bauwerber nichts sagen kann“. „Was geben wir dem Bauherrn mit? Abreißen und Schafe drauf?“, drückte es Robert Schmid (CSU) überspitzt aus. Seine Fraktionskollegin Annatina Manninger sagte: „Ganz klar, der Bauwerber hat einen Fehler gemacht – ob es Ignoranz, Arroganz oder Unwissenheit war, weiß ich nicht.“ Könnte er sein Haus in der ursprünglichen Form wieder errichten? Nein, sagte Bauamtsmitarbeiter Sebastian Palwitz, dafür gebe es keine Gesetzesgrundlage. Das sei auch nicht das Ziel, stellte Heinz Rothenfußer (Grüne) fest. „Sonst hätte man es ja lassen können.“

Steigenberger stellte eine Häufung solcher Fälle fest. „Bestimmte Menschen setzen darauf, dass es schon gutgehen wird.“ Im Fall eines Hauses in Assenhausen ist es genau so gelaufen. Obwohl der Bestandsschutz für ein Haus erloschen war, waren die Eigentümer vor Gericht so erfolgreich, dass sie wie berichtet ihr Haus trotz fehlender Baugenehmigung stehen lassen können.