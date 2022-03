„Mamis an die Hand nehmen“

Von: Sandra Sedlmaier

Oma, Mutter, Kind: Barbara Neubürger mit Enkeltochter Louise und Tochter Isabelle Neubürger-Wanske (v.l.). In ihrer Firma „Kids & Crunches“ will Isabelle Neubürger-Wanske Müttern helfen. © Privat

Wer sein erstes Kind bekommt, spürt neben der großen Freude oft Unsicherheit, was wichtig, richtig und notwendig ist. Hilfe gibt es bei der eigenen Mutter, bei Freundinnen mit Kindern – oder bei Isabelle Neubürger-Wanske, die einen Service rund ums Baby anbietet: von der Baby-Einkaufsliste bis zum Sport mit Kleinkind.

Kempfenhausen – Ein Baby zu erwarten, ist für die meisten werdenden Mütter eine große Freude. Daneben macht sich oft Unsicherheit bemerkbar, weil die künftigen jungen Mütter ja nichts falsch machen wollen. An dieser Stelle möchte Isabelle Neubürger-Wanske ansetzen. Die 36-Jährige ist Mutter einer eineinhalbjährigen Tochter und wohnt seit einem halben Jahr in Kempfenhausen. Die Erfahrungen während ihrer eigenen Schwangerschaft haben sie dazu gebracht, „Kids & Crunches“ zu gründen. Mit den Angeboten ihrer Firma will Neubürger-Wanske werdenden und jungen Müttern helfen. „Es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen“, sagt sie. Dieses Dorf wolle sie darstellen, zumal in Zeiten, in denen Nachsorge-Hebammen knapp sind. „Ich möchte Mamis an die Hand nehmen, dass sie eine schöne Kugelzeit haben und danach eine schöne Zeit zu zweit.“

Ihre eigene Kugelzeit war durchaus getrübt, erzählt die 36-Jährige, die in der Modebranche gearbeitet hat. Sie entwickelte einen Schwangerschaftsdiabetes und auch eine Schwangerschaftsdepression. „Eine Gesprächstherapie hatte wenig Erfolg“, erzählt sie. Sie habe sich überfordert und allein gefühlt. „Gott sei Dank war alles wie weggeblasen, als das Kind kam.“ Doch diese Erfahrung zeigte ihr, dass es wichtig ist, Unterstützung zu haben. Und sei es nur, dass jemand zuhört, der in einer ähnlichen Lebenssituation ist. „Nicht jeder hat seine Mutter, eine Freundin oder Familie um die Ecke – diesen Frauen möchte ich helfen.“ Gesundheitliche Fragen, die über das körperliche Wohlbefinden hinausgehen, sind im Service von „Kids & Crunches“ ausgeklammert. „Da müssen Experten ran“, sagt Neubürger-Wanske. Doch bei vielem anderen hat sie einen Rat.

Sie versteht sich als Schwangerschafts-Concierge, also als Helferin während und nach der Schwangerschaft. Das fängt bei Einkaufslisten für den Babybedarf an, geht weiter zum richtigen Stellen von Elterngeldanträgen hin zum passenden Sport während und nach der Schwangerschaft. „Die eine Mami will Stoffwindeln und Kaschmirbodys für ihr Baby, die andere einfach nur das teuerste“, sagt Isabelle Neubürger-Wanske. Ihr sei es wichtig, erst einmal zuzuhören und nicht zu urteilen. Und im Gespräch herauszufinden, worum es tatsächlich geht.

Letzteres hat sich bei ihrer Schlafberatung für Babys und Kleinkinder bewährt. „Man muss jede Familie individuell betrachten – ob das Kind möglichst früh zu Bett soll oder ob es vor allem durchschlafen soll“, erzählt die Schwangerschafts-Concierge, die eine Schlafcoach-Ausbildung absolviert hat. „Wichtig ist, dass bindungsorientiert, liebevoll und nachhaltig gewirkt wird. Schreien lassen und das Zimmer zusperren geht nicht.“ Erfolge zeigten sich oft schon durch Kleinigkeiten. „Zum Beispiel, wenn der Raum abgedunkelt wird. Das ist sehr wichtig.“ Oder dass der Tag eines Kleinkinds langsam ausklingen sollte. „Man kann ein Kind nicht an allen Fronten bespaßen und dann abrupt ins Bett bringen.“

Das Sportangebot von „Kids & Crunches“ beschäftigt sich mit mehr als nur Bauchpressen, wie die „Crunches“ auf deutsch heißen. „Wir haben die Buggy-Fit-Kurse, in denen Mütter mit Kinderwagen oder Trage draußen beckenbodenschonende Übungen erlernen“, erzählt Isabelle Neubürger-Wanske. Wir heißt in diesem Fall, dass Mutter Barbara Neubürger, eine Physiotherapeutin, mit von der Partie ist. Es gibt auch Krabbelkurse, Kinderturnen und Kinderyoga bei „Kids & Crunches“, dazu sind Expertenvorträge über Erste Hilfe oder Baby-Beikost und ein Mami-Kaffee geplant – für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung. Denn es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen, ist Neubürger-Wanske überzeugt.

Das hat natürlich seinen Preis. Eine Stunde Babyplanning und Schwangerschafts-Concierge kostet 79 Euro, das Paket mit sechs Terminen 374 Euro. Die Zehnerkarten für die Sportkurse für Groß und Klein liegen zwischen 120 und 180 Euro. Der Kaffeeklatsch für Mütter ist kostenlos. Die Preise seien moderat, sagt Neubürger-Wanske. „Im Vergleich zu anderen liege ich oft darunter.“ Das sei ihr wichtig: „Ich will nicht von vorneherein eine Hemmschwelle aufbauen.“ Weitere Infos gibt es im Internet auf kidsandcrunches.de.