Ermittlungen einer schillernden Figur

Wiggerl und der Märchenkönig

Der König und sein Fan: Autor Moses Wolff ist fasziniert von Ludwig II.. © Michael Tinnefeld

Er ist ein „Schöpfer von Satire“, „ein Schöpfer seiner selbst“, „ein Universaltalent“: So wird der Münchner Schriftsteller Moses Wolff in den Medien beschrieben. Jetzt hat er seinen zehnten Roman herausgebracht, der sich mit dem Tod König Ludwigs II. beschäftigt. „Gendarm des Königs. Die Starnberger Protokolle“ kommt auf den Spuren des Märchenkönigs daher und gibt – soviel wird versprochen – Einblicke in das Privatleben des Monarchen.

Berg/München – Der Roman wird aus der Perspektive des königstreuen Gendarms Ludwig Staudacher erzählt, der Wiggerl genannt wird und der nicht so genau weiß, ob er auf Männer oder Frauen steht. Was ihn selbst auch angemessen irritiert und auch gefährdet: Dies ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kein einfaches Los. „Widernatürlichkeit“ wurde verfolgt und bestraft. Über das Buch sei soviel verraten: Es liest sich sehr unterhaltsam und spannend und gespickt mit historischen Fakten tut es auch ein Übriges zur Weiterbildung; der Landkreis bietet genügend Schauplätze, die man im Buch wieder erkennt, und der Tod Ludwigs II. war kein Freitod.

Herr Wolff, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Buch über die letzten Jahre des Märchenkönigs aus der Sicht eines Gendarmen zu schreiben?

Ich habe mich immer viel mit König Ludwig II. befasst. Schon mit vierzehn Jahren habe ich alles über Ludwig II. gelesen, was ich in die Hände bekommen konnte.

Sie sind also ein richtiger Kini-Fan?

Absolut. Mit diesem Buch wollte ich Ludwig II. begreifbar und lebendig machen. Außerdem war es mir wichtig zu klären, wie es überhaupt zu seinem Tod kommen konnte. Übrigens gibt es außer „Die Ludwig Verschwörung“ von Oliver Pötzsch aus dem Jahr 2011 kaum Romane über den Märchenkönig.

Sie erzählen in dem Buch aus der Sicht des fiktiven Gendarmen Ludwig Staudacher. Warum?

Mir ging es darum, das Thema Diversität in jener Epoche zu beleuchten. Ende des 19. Jahrhunderts war es quasi unmöglich, über besondere Sexualität zu sprechen, geschweige denn, sich dazu zu bekennen. Die erdachte Figur des Gendarmen Ludwig Staudacher, der am Krönungstag Ludwig II. geboren wurde, hat mir erlaubt, historische Fakten mit Fiktion zu mischen. Wiggerl erlaubt sich, viele für die damalige Zeit sehr ungewöhnliche Dinge zu denken.

Wiggerl ist also wie Ludwig II. eine schillernde Figur…

Genau. Der König war seiner Zeit voraus, war zeitlebens Pazifist. Allerdings war er im Gegensatz zu meinem Gendarm so gut wie nie mit „einfachen“ Leuten konfrontiert.

Wie haben Sie denn in Corona-Zeiten recherchiert? Bibliotheken waren ja geschlossen.

Ich verfüge über eine umfangreiche Ludwig II.-Büchersammlung und musste dadurch glücklicherweise so gut wie nie auf das Internet zurückgreifen.

Der Roman „Der Gendarm des Königs“ beleuchtet die letzten Tage König Ludwigs II. aus der Sicht des Gendarms Ludwig Staudacher. Er soll im Juni 1886 den entmündigten König von Neuschwanstein nach Schloss Berg bringen. Dabei erhält er Einsicht in das delikate Privatleben des Monarchen und wird Zeitzeuge des Todes von Ludwig und Dr. Gudden. Bei den anschließenden Ermittlungen lernt Staudacher viele sexuell experimentierfreudige Bedienstete des Königshofs kennen. Das Leben des Gendarms verändert sich innerhalb kürzester Zeit, sein Privatleben wird ereignisreich und bunt. Seine Ermittlungsergebnisse im Falle des toten Königs stoßen aber bei den Vorgesetzten auf taube Ohren. Die Öffentlichkeit soll weiter glauben, der König habe den Freitod gewählt. Doch Ludwig Staudacher kennt die Wahrheit.



Autor Moses Wolff ist 1969 in München geboren. Aufgewachsen in Pasing, entschloss er sich nach dem Besuch einiger Schulen und einigen beruflichen „Orientierungsausflügen“, künstlerisch tätig zu werden. Der Schauspieler und Drehbuchautor – unter anderem für den Film „Highway to Hellas“, 2014 mit Christoph Maria Herbst und Adam Bousdoukos in den Hauptrollen realisiert – ist Preisträger des Schwabinger Kunstpreises 2015. Seine mit Richard Westermaier entwickelte Comedyserie „Wildbach Toni“ ist seit 2009 im Internet zu sehen. Die Illustrationen für den „Gendarm des Königs“ stammen vom Autor und Comiczeichner Mike Maurus.

„Gendarm des Königs. Die Starnberger Protokolle“ von Moses Wolff ist im Hirschkäfer Verlag erschienen und kostet 22,90 Euro.

Astrid Amelungse-Kurth