Kleiner Schlauch hält Feuerwehrfahrzeug auf

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Endlich angekommen: Am Abend freuten sich die Kempfenhauser Feuerwehrler mit Aktiven, Freunden und Kinderfeuerwehr über das neue LF10, das das 30 Jahre alte LF8 ersetzen wird. © Andrea Jaksch

Die Freude bei den Ehrenamtlichen der Kempfenhauser Feuerwehr am Freitagabend war groß: Endlich kam das neue LF10, das neue Fahrzeug an – mit ein bisschen Verspätung wegen einer Panne auf dem Weg ins neue Zuhause.

Kempfenhausen – Das Wetter war gut, der Grill angeheizt, das Bier kühlgestellt. Freunde, Förderer, Mitglieder und Aktive der Kempfenhauser Feuerwehr erwarteten am Freitagnachmittag das neue LF10. Nur: Es kam mit etwa dreistündiger Verspätung. Schon nach zehn Kilometern hatte das neue Löschfahrzeug eine Panne, wie Kommandant Christian Ebert berichtete. Die war aber schnell behoben. Es war der Luftansaugschlauch.

Wochenlang hatten sich die Kempfenhauser auf den Tag der Abholung vorbereitet. Die beiden Kommandanten Christian Ebert und Florian Breitruck sowie Vereinsvorsitzender Benjamin Gitter und Gerätewart Thomas Ebert hatten sich den Tag freigenommen, um das Fahrzeug in Ulm bei Magirus abzuholen. Die Kempfenhauser wurden eingewiesen, dann ging es Richtung Heimat. Allerdings nur kurz. „Nach zehn Kilometer haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, berichtete Ebert auf Nachfrage. „Der Turbo hat gefehlt.“ Die Kempfenhauser riefen beim Hersteller an, der schickte ein Notfallteam, das allerdings erst nach eineinhalb Stunden erschien. Die Ursache – die Kempfenhauser hatten es schon vermutet – war ein beschädigter Luftansaugschlauch. „Das ist ein nur 20 Zentimeter langer Schlauch, aber wenn der nicht funktioniert, geht der Turbo nicht“, sagte Ebert, der davon ausgeht, dass der Schlauch schon bei Abfahrt beschädigt war.

Die Panne hat die Kempfenhauser rund drei Stunden gekostet, wie Vorsitzender Benjamin Gitter berichtete. Gegen halb acht kamen die Vier mit dem neuen LF10 am Starnberger See an und wurden unter großem Beifall, vor allem von der zahlreich vertretenen Kinderfeuerwehr, begrüßt.

Ebert ist trotz der anfänglichen Panne ganz entspannt im Umgang mit dem neuen Fahrzeug. „Das muss sich einlaufen“, sagt er. „Mit neuen Dingen ist es oft so, dass sie nicht gleich funktionieren.“ Er weiß von anderen Feuerwehren, die beim Abholen ihrer neuen Fahrzeuge ähnliches erlebt haben. Am Wochenende hätten die Aktiven erste Einweisungsfahrten absolviert, dabei sei alles glattgegangen.

Überhaupt war die Beschaffung des neuen Fahrzeugs sehr glattgegangen. Für die Anforderungen der Kempfenhauser Wehr, für die die Betreuung der Schön-Klinik Ende 2016 weggefallen ist, hätte es ein Mehrzweckfahrzeug mit Sonderausstattung auch getan (wir berichteten). Aber nachdem das Mehrzweckfahrzeug in etwa so viel gekostet hätte wie ein LF10, hatte der Gemeinderat dem größeren Fahrzeug ohne Sonderausstattung und mehr Platz für ausrückende Feuerwehrleute zugestimmt. Zumal es für das LF10 eine höhere Förderung seitens der Regierung von Oberbayern und einen Mengenrabatt seitens des Herstellers Magirus für den Aufbau und Iveco für das Fahrgestell gab, weil Kempfenhausen zusammen mit Leutstetten und Hanfeld sowie weiteren Wehren aus dem Allgäu die Bestellung aufgegeben hatte. Die Kosten für die Gemeinde Berg für das Kempfenhauser Fahrzeug liegen bei rund 225 000 Euro. Leutstetten und Hanfeld warten noch auf ihr Fahrzeug.

Das neue Fahrzeug ersetzt das LF8 aus dem Jahr 1993. Es ist dank seines Allradantriebs voll geländegängig, wie Vorsitzender Gitter mitteilt. Es hat 320 PS und kann 1600 Liter Wasser fassen. „Nun freuen wir uns in den nächsten Wochen auf eine aufregende Einweisungszeit und hoffen natürlich darauf, immer gesund vom Einsatz zurückzukommen“, sagte er.