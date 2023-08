Vom Werden der Kunst

Das Licht ist flüchtig, die Natur gibt ihm Form: Künstlerin Manuela Hartel zeigt die Schöpfung als Quelle der Inspiration und als Projektionsfläche. © Dagmar Rutt

Eine nächtliche Performance mit einer Hauptrolle für die Natur: Dieses Ereignis haben die Höhenrainer Künstlerin Manuela Hartl, der Cellist Jost Hecker und Elisabeth Carr von „Kunsträume am See“ Samstagnacht in Höhenrain präsentiert.

Höhenrain – Das einmalige Erlebnis „Eine Schöpfungsgeschichte, nächtlich betrachtet“ schildert Sabrina Hohmann, Kunstpreisträgerin des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen.

„Das Atelier der Performance-Künstlerin Manuela Hartel ist ein verstecktes Holzhaus in Höhenrain, dort, wo die Gletscher der letzten Eiszeit den Lüßbach und kleine Teiche hinterlassen haben. Schlanke Birken, dichtes Schilf, Gebüsch und alte Bäume umrahmen das Wasser. Ein verwunschener Naturraum tut sich hier auf und überrascht mit stiller, selbstbewusster Präsenz. Aus diesem Refugium heraus entwickelt Manuela Hartel Performances und Lichtinstallationen für Museen und Opernhäuser, für Events und Biennalen in aller Welt. An diesem Samstagabend wird der Ort selbst Protagonist einer Aufführung.

chöpfer der nächtlichen Schöpfungsgeschichte (v.l.): Elisabeth Carr, Manuela Hartel und Jost Hecker. © Dagmar Rutt

Die Kulturgestalterin Elisabeth Carr erspürt die Besonderheit solcher Orte, mit der Reihe „Kunsträume am See“ beglückt sie seit Jahren Menschen und Räume. Weil sie davon ausgeht, was die Intention der Künstler und Künstlerinnen ist und was der Raum spricht, sei es eine Villa, ein Wertstoffhof oder ein Holzhaus am Teich, gelingen ihr Projekte, die über Kulturbelieferung an ein elitäres Publikum weit hinausweisen.

Auch der begnadete Cellist Jost Hecker hat sich in seiner langen Karriere frei gemacht von den Erwartungen des Kulturbetriebes, als Musiker interessieren ihn alle Sphären der Kunst, die bildende, die sprachliche, die tanzende, er sucht das Unbekannte, lässt sich hochempfindlich darauf ein und antwortet mit seiner Musik. Die Klänge, die er zu Lesungen oder Performances entwickelt, sind unwiederholbare Einzelwerke, die er allein aus der Situation, aus dem Moment entwickelt.

Die Künstlerin und ihr Atelier, die Kulturgestalterin, der Musiker und das Publikum, alle sind Gäste eines unwirklich erscheinenden Naturidylls, das für diesen Abend pars pro toto für die die ganze Schöpfung steht.

Es ist dunkel geworden, Teich, Schilf und Bäume wären schon unsichtbar, gäbe es nicht ein Licht, das von irgendwoher auf Halmen und Blättern wandert. Jost Hecker spielt Bach, sein Klang im Freien überrascht mit Zärtlichkeit und Vertrauen. Die Künstlerin Manuela Hartl erscheint, sie ist eine Frau in weißer Kleidhülle mit leuchtendem Hut, das Licht, das auf dem Naturhintergrund Zeichen und Formen bildet, es findet auch sie. Die Musik verstummt, von irgendwoher spricht eine Stimme „Am Anfang schuf Gott…“, wir hören die Schöpfungsgeschichte, gelesen von Elisabeth Carr. Sie gibt dem altbekannten Text ein neues Staunen.

Während die weiße Figur die Priesterin sein könnte oder Forscherin aus einer anderen Welt (mit einem Wort: Künstlerin), sich entfernt, um das ganze Wasser langsam zu umschreiten, werden immer neue Lichtbilder in die Dunkelheit projiziert. Es sind suchende, wachsende Linien, die Bäume und das Schilf sind ihre Leinwand. Der Duktus des Lichtes ist flüchtig wie Gras und Laub, die Formen der Natur aber sind es, die sich dem Licht entgegenstellen. Ohne die Existenz dieser Natur sähen wir nichts, denn das Licht verschwände in den Tiefen des unendlichen Raumes. Die Schöpfung, Quelle der Inspiration, ist Projektionsfläche geworden. So zeigt die Künstlerin beides, die Vereinnahmung der Schöpfung und das Staunen über sie, das uns Menschen zu Kunst beflügelt. Zwischen den Abenden und Morgenden der Schöpfungsgeschichte improvisiert Jost Hecker an seinem Cello und verwandelt all dies in Klang, die Idee einer Schöpfung, die Idee von Natur, das Staunen und Fragen dazu.

Vom Werden der Welt handele der Abend, so hieß es in der Einladung. Vom Werden der Kunst, so denke ich am neuen Tag, handelte der Abend auch.“