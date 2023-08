Personalmangel bremst Kinderbetreuung

Von: Sandra Sedlmaier

Fast bereit: Die Container an der Schule in Aufkirchen sollten ab September eine Krippe beherbergen. Nun fehlt es am Personal. © Andrea Jaksch

Der Personalmangel auf dem Erzieher- und Kinderbetreuermarkt bringt die Pläne der Gemeinde Berg durcheinander: Der neue Krippencontainer kann nicht planmäßig eröffnet werden, ebenso der Waldkindergarten in Biberkor. Dafür tut sich an anderer Stelle etwas. Auch bei den Grundschulkindern.

Berg – Früher waren es oft die fehlenden Räumlichkeiten, inzwischen sind es die fehlenden Mitarbeiter, die Eltern von Klein- und Grundschulkindern das Leben schwer machen. Das Ergebnis ist das gleiche: Es fehlen Kinderbetreuungsplätze. Die Gemeinde Berg war mit Räumlichkeiten immer gut dabei, hat auch in den vergangenen Jahren deutlich nachgelegt und kämpft doch auch mit denselben Problemen wie die Gemeinden landauf, landab: Es fehlt Personal, um die vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen zu bespielen. Bei der Elterninitiative Betreuter Mittagstisch für Grundschulkinder ist dagegen Entspannung angesagt.

Anders als bei den Kleinsten, den unter Dreijährigen. Das Montessori-Kinderhaus in Aufkirchen kann mangels Mitarbeiter nicht wie geplant seine zusätzliche Gruppe mit zwölf Plätzen im September starten, wie Kämmerer Florian Bendele bestätigt. „Die Leiterin, die zugesagt hatte, ist abgesprungen.“ Deshalb habe man zwar die Immobilie, die Container, für eine Krippe, aber keine Mitarbeiter.

An anderer Stelle habe sich dagegen das Personalproblem stabilisiert, sagt der Kämmerer. Der Träger „KinderArt“, der den Hort in Aufkirchen und einige Kindergärten in der Gemeinde Berg betreibt, habe Entwarnung gegeben. Überhaupt läuft es bei der Betreuung der Grundschulkinder deutlich besser als erwartet. Mitte Juni fehlten noch Plätze für 36 Schulkinder. Einiges konnte der Betreute Mittagstisch, eine Elterninitiative, nun auffangen. Dank neuer Mitarbeiter könne die „Mitti“ neue Gruppen aufmachen, sagt Dritte Bürgermeisterin Elke Link, die derzeit die Geschäfte im Rathaus führt.

Mangel trifft fast alle Träger

Der Personalmangel bringt laut Bendele auch Montessori Biberkor in Bedrängnis. „Dort sind drei Leute auf einmal gegangen.“ Das habe die Pläne, zusätzlich zum bestehenden Betreuungsangebot einen Waldkindergarten zu eröffnen, auf Eis gelegt.

Die Großtagespflege „Glückskäfer“ in Berg kann dagegen voraussichtlich ihr Angebot erweitern. Zehn Kinder werden in den Räumlichkeiten an der Postgasse in Berg bereits betreut. Nun ist die Wohnung nebenan freigeworden, und die Trägerin der „Glückskäfer“ habe angeboten, weitere zehn Plätze für unter Dreijährige zu schaffen. Fix sei noch nichts, unterstreicht Bendele. „Der Umbau muss noch gemacht werden und zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden“, berichtet er. Der große Vorteil sei, dass die „Glückskäfer“-Chefin bereits eine Erzieherin und weitere Betreuungskräfte für eine Großtagespflege habe.

Auch im Berger Ortsteil Farchach gibt es Pläne für die Betreuung von Null- bis Dreijährigen. Wie berichtet, möchte die Firma Reiser eine Betriebskinderkrippe in Mörlbach starten. Leider hätten sich keine passenden Räumlichkeiten gefunden, sagte Seniorchef Wolfgang Reiser auf Anfrage. Nun will die Firma Reiser auf ihrem Firmengelände eigene Räume für eine Krippe schaffen. Sechs Plätze sind für Mitarbeiter, die übrigen sechs können über die Gemeinde belegt werden.

Bis es in Mörlbach so weit ist, will die Gemeinde mit Reiser in Farchach in Sachen Kinderbetreuung zusammenarbeiten. Wie das ablaufen wird, kann Bendele noch nicht sagen. Auch der Träger – und damit das Personal –stehen noch nicht fest. Eine Immobilie gibt es schon: „Die Gemeinde hat ein Haus gekauft, das ziemlich problemlos zu einer Kinderkrippe umgebaut werden kann.“ Es gehe nur darum, das Treppenhaus zu sichern, Türstopper ein- und Stolperschwellen abzubauen. „Das sind Kleinigkeiten“, sagt Bendele.