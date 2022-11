Neue Heimat Kempfenhausen

Von: Sandra Sedlmaier

Leben und arbeiten seit eineinhalb Jahren am Starnberger See: Maria de Varaz (l.) und Diana Mortera kommen von den Philippinen. Foto: edl © edl

Diana Mortera und Maria de Varaz sind zwei von insgesamt elf philippinischen Pflegefachkräften, die in der Kempfenhauser MS-Fachklinik ihren Dienst tun. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, in Deutschland zu arbeiten.

Kempfenhausen – Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren arbeiten die Pflegefachkräfte Diana Mortera und Maria de Varaz in der Marianne-Strauß-Klinik in Kempfenhausen und leben in den klinikeigenen Appartements. Die beiden Filipinas sind zwei von insgesamt elf ausgebildeten Pflegekräften, die die Klinik über eine Agentur vor Ort auf den Philippinen angeworben hat. Ein Geschäft, mit dem beide Seiten sehr zufrieden sind. Diana Mortera und Maria de Varaz freuen sich über ihre Arbeitsstelle in Deutschland und die MS-Klinik über gut ausgebildete Mitarbeiter in Zeiten des Pflegepersonalmangels.

Mortera und de Varaz haben sich vor vier Jahren im Deutschkurs auf den Philippinen kennengelernt. Beide Frauen sind 32 Jahre alt, stammen aus dem Süden des Inselstaats und haben eine vierjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft gemacht. Beide haben sich entschieden, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und im Ausland zu arbeiten – letztlich wegen des besseren Verdienstes.

Die größte Hürde für die beiden ist die Sprache. „Deutsch ist wirklich schwierig“, sagt Diana Mortera und lacht. „Am schwierigsten ist es, wenn jemand bairisch spricht“, ergänzt Maria de Varaz. „Oder mit ausländischem Akzent.“ Was viele ihrer Kollegen machen: Die Klinik hat zahlreiche Mitarbeiter aus aller Welt.

Die beiden Frauen wirken selbstbewusst und gleichzeitig zurückhaltend. Sie sind freundlich und auskunftsbereit über ihre neue Lebens- und Arbeitssituation, und ihr Deutsch ist tatsächlich sehr gut. Seit 2018 lernen die beiden die fremde Sprache. Ein B2-Sprachzertifikat, das sie noch auf den Philippinen erworben haben, war Voraussetzung für den Job in Deutschland. „Auf Deutsch hat ein Wort so viele Bedeutungen, das macht es schwierig“, verdeutlicht Diana Mortera. „Ich verstehe eigentlich alles, aber ich kann nicht so schnell antworten“, sagt Maria de Varaz. Meistens sei das Gegenüber geduldig, sowohl Kollegen als auch Patienten.

Eine Agentur hat im Auftrag der Kempfenhauser Klinik Fachkräfte auf den Philippinen angeworben, um dem Personalmangel am Starnberger See zu begegnen. Das kostet die Klinik einiges, wie der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Ingo Kleiter sagt. Aber es lohne sich. Insgesamt sind es elf philippinische Fachkräfte, neun Frauen und zwei Männer. Im Sommer wird die letzte Mitarbeiterin erwartet.

Diana Mortera und Maria de Varaz haben bereits ihre Anerkennung erlangt, als Fachkraft für Gesundheits- und Krankenpflege zu arbeiten. Dafür haben sie einen mehrwöchigen Kurs in München belegt und eine Prüfung abgelegt. „Auf deutsch, das war schwierig“, erinnert sich Maria de Varaz.

Die Arbeitsabläufe in Kempfenhausen unterscheiden sich von denen in philippinischen Krankenhäusern. „Auf den Philippinen sind auf einer Station 30 bis 40 Patienten und vier bis sechs Pfleger in Zwölf-Stunden-Schichten“, erzählt Maria de Varaz. Der Verdienst liege bei unter 400 Euro im Monat. Im Gegensatz zu hier übernehme das Pflegepersonal keine Körperpflege, dürfe aber auch Spritzen setzen und intravenöse Zugänge legen. Beide bereuen den Wechsel nicht, nur: „Es ist traurig, dass wir unsere Familien verlassen haben.“

Natürlich verlangt es einigen Mut, in einen völlig anderen Kulturkreis zu wechseln. 11 000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Deutschland und dem südostasiatischen Inselstaat. Haben die beiden Frauen Heimweh? „Ja!“, kommt die spontane Antwort von beiden. „Gott sei Dank können wir online telefonieren und so unsere Familien sehen“, sagt Maria de Varaz. Andere ausländische Kollegen fahren einmal im Monat nach Hause, etwa nach Polen oder Slowenien. „Für uns wäre es zu weit und zu teuer“, ergänzt sie. Beide waren schon auf einen mehrwöchigen Urlaub zu Hause, Mortera im Frühjahr, de Varaz im Herbst. Sie sind froh, dass sie ihren Familien Geld schicken können. Das war einer der Gründe, warum sie sich für Deutschland bewarben.

Berufserfahrung, auch im Ausland, haben beide. „Ich habe zwei Jahre auf den Philippinen in einem Krankenhaus gearbeitet und fünf Jahre in Saudi-Arabien“, erzählt Maria de Varaz. Die Arbeit im Kreißsaal und im OP sei schön gewesen, die Lebensumstände in dem Golfstaat hingegen beschwerlich. „Wir mussten traditionelle Kleidung tragen und durften in der Öffentlichkeit nur mit Frauen reden“, berichtet Diana Mortera, die zwei Jahre in Saudi-Arabien im Krankenhaus war. Besuch von der Familie zu bekommen, sei nicht möglich gewesen. Deutschland sei im Vergleich zu Saudi-Arabien viel angenehmer – trotz des Wetters, das beide abscheulich finden. „Viel zu kalt“, sagt Diana Mortera.

Auch mit der fremden Mentalität und den Gebräuchen kommen die beiden ganz gut zurecht. Auch, weil sie einander Halt geben, viel zusammen unternehmen und gemeinsam kochen. „Auf den Philippinen essen wir dreimal täglich Reis“, erzählt Maria de Varaz. „Inzwischen essen wir auch deutsches Brot mit Butterkäse“, berichtet sie lachend.

Soziale Errungenschaften wie die gesetzliche Krankenversicherung wissen beide zu schätzen. „Auf den Philippinen muss man für den Arztbesuch bezahlen und auch fast alles, wenn man im Krankenhaus ist.“ Und man könne in andere europäische Länder ohne Visum reisen. Das haben die beiden schon ausgenutzt. „Wir waren in Paris, Prag, Salzburg, Wien, Regensburg und Rothenburg ob der Tauber – dank Neun-Euro-Ticket“, sagt Diana Mortera.

Wollen sie für immer bleiben? Darauf antworten die beiden ausweichend. Im Moment fühlten sie sich wohl und machten ihre Arbeit gerne.