Quarzmehl gegen Schlamm und Algen

Von: Sandra Sedlmaier

Der Höhenrainer Weiher müsste schon wieder ausgebaggert werden, was sehr teuer ist. Deswegen setzt die Gemeinde auf ein Verfahren mit Pulver, das über mehrere Jahre hinweg die Verkrautung verhindern soll. © Dagmar Rutt

Stein- und Quarzmehl sollen die Mikrobiologie im Höhenrainer Weiher aktivieren und damit der Verschlammung und Veralgung entgegenwirken. Die Verwaltung will diesem Verfahren zumindest eine Chance geben. Auch aus Kostengründen.

Höhenrain – Allein die Kosten für das Entschlammen eines Weihers sind so hoch, dass man über eine Alternative zumindest ernsthaft nachdenken sollte. Für das letzte Ausbaggern des Höhenrainer Weihers hat die Gemeinde Berg 55 000 Euro bezahlt. Das war 2018/19 – und jetzt ist der Weiher bereits seit geraumer Zeit wieder verschlammt und verkrautet. Die Gemeinde Münsing hatte zu Jahresbeginn mit Kosten von 900 000 Euro für das Auslassen, Ausbaggern und Wiederbefüllen des Degerndorfer Weihers gerechnet. Ein paar Monate später war man in Münsing froh, dass sich eine Firma fand, die es für 335 000 Euro macht.

Die Kosten sind das eine, die Nachhaltigkeit das andere, die die Gemeindeverwaltung Berg dazu bringt, einen anderen Weg zu beschreiten. Sie setzt auf einen ökologischen Gewässerunterhalt und dabei auf Stein- und Quarzmehl, um die Mikrobiologie im Weiher zu aktivieren, was wiederum den Abbau organischen Materials wie Algen und Grundschlamm fördert.

Gewässerpflege ist eigentlich etwas, was zum täglichen Geschäft einer Gemeindeverwaltung gehört. Deshalb war für die Beauftragung einer Firma für die Sanierung des Höhenrainer Weihers kein Beschluss nötig. Sehr wohl aber war es Bürgermeister Rupert Steigenberger wichtig, den Gemeinderat ins Bild zu setzen. Und das sieht so aus, dass ein Pulver der Firma Natursinn mit Sitz in Emersacker (Landkreis Augsburg) den Weiher sauber machen soll.

Gauting setzt Verfahren ein und ist zufrieden

Vertreter der Firma stellten ihr Verfahren in Höhenrain bei einem Ortstermin Mitte Juli vor. Neben den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern waren auch sechs Gemeinderäte sowie Altbürgermeister Rupert Monn dabei. Bürgermeister Rupert Steigenberger überzeugten die Argumente der Firma. „Durch die Einbringung von Gesteins- und Quarzmehl würde die Verkrautung zurückgehen“, sagte er. „Laut Wasserwirtschaftsamt ist diese Methode gänzlich unbedenklich.“ Die Kosten liegen deutlich unter den 55 000 Euro des letzten Ausbaggerns. Pro Jahr ist laut Steigenberger 16,8 Kilogramm Stein- und Quarzmehl im Wert von knapp 1500 Euro nötig. Die Behandlung dauere drei bis fünf Jahre mit saisonalen Unterbrechungen, das Pulver könne der Bauhof einbringen.

Rückfragen bei anderen Kommunen hätten gezeigt, dass es funktioniert, sagte der Bürgermeister. Etwa in Gauting, dort sind deutliche Verbesserungen sichtbar, wie Rathaussprecher Andreas Röming auf Anfrage sagte. „Wir bewerten das Verfahren als positiv.“ Steigenberger plädierte dafür, es zumindest zu probieren. „Ausbaggern können wir später immer noch.“ Die Untersuchung des herausgebaggerten Materials habe vor fünf Jahren ergeben, dass die Methode von Natursinn greifen könnte.

Skepsis im Gemeinderat

Georg Brandl (CSU) war extrem skeptisch. „Wir werden nicht drumherum kommen, den Weiher auszubaggern“, sagte er. Denn die Straßenentwässerung laufe in ihn hinein, und dabei entstehe viel Dreck. Bei der Entschlammungsaktion 2018/19 wurden dem Höhenrainer Weiher 30 Tonnen Grundschlamm entnommen, der später als kontaminiert eingestuft wurde, wie das Rathaus mitteilte. Dessen Entsorgung sei inzwischen mit Sicherheit teurer geworden.

Die Firma Natursinn wirbt auf ihrer Internetseite mit erfolgreichen Gewässersanierungen. Die Vorher-Nachher-Fotos sind beeindruckend: vorher eine trübe Brühe mit gelben Algenblüten auf der Oberfläche, nachher ein appetitliches Wasser. Als Referenzobjekte sind unter anderem das Naturfreibad in Thannhausen angegeben, der Schlossweiher in Friedberg und der Eglfinger See in der Gemeinde Haar.