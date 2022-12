Rathaus, Klimaschutz und Kriegsfolgen: Bergs Herausforderungen 2023

Die Baustelle des Jahres 2023 in Berg: Bürgermeister Rupert Steigenberger steht am künftigen Rathaus seiner Gemeinde. Das Untergeschoss ist fast fertig. Der Einzug ist für Ende 2024 geplant.

Das erwartet die Gemeinde im nächsten Jahr

Von Sandra Sedlmaier schließen

Der Neubau des Rathauses ist das entscheidende Thema für die Gemeinde Berg im Jahr 2023. Und der Klimaschutz: Bürgermeister Rupert Steigenberger will die Nahwärmeversorgung vorantreiben und Fotovoltaik-Freiflächenanlagen.

Berg – Zu Beginn des zu Ende gehenden Jahres hat sich niemand vorgestellt, dass in Europa ein Krieg ausbrechen könnte. Angesprochen auf die fünf wichtigsten Themen, die Berg im neuen Jahr beschäftigen werden, kommt die Antwort von Bürgermeister Rupert Steigenberger schnell und deutlich: der Ukraine-Krieg. Seine Auswirkungen spürt die Gemeinde deutlich. Flüchtlinge suchen Zuflucht in Berg, und geplante Projekte verteuern sich.

Ukraine-Krieg und die Folgen

Beinahe täglich machen sich die Folgen des Krieges in der Ukraine bemerkbar. „Wir haben massive Preissteigerungen im Bereich Energie“, sagt Steigenberger. „Wir mussten den Strom ausschreiben zu einer Zeit, als die Preise am höchsten waren.“ Die Gemeinde Berg zahle statt wie bisher rund 25 Cent im kommenden Jahr 59 Cent für die Kilowattstunde. Einen Teil könne man durch die höheren Erträge bei den vier Windrädern der Gemeinde Berg kompensieren, sagt der Bürgermeister.

Die zusätzlichen Kosten sind das eine, die Notwendigkeit, die geflüchteten Menschen unterzubringen, das andere. Das Landratsamt suche nach weiteren Stellflächen für Flüchtlingsunterkünfte. „Bei uns könnte man weitere Container an die bestehenden in Berg anschließen“, sagt Steigenberger. „Dort ist noch ein bisschen Wiese.“ Wobei es nicht nur um Geflüchtete aus der Ukraine gehe, sondern aus der ganzen Welt. „Die Regierung von Oberbayern hat uns geschrieben, dass wir 250 Menschen aufnehmen sollen“, so Steigenberger. Die privat untergekommenen Ukrainer seien in dieser Zahl nicht enthalten.

Rathaus-Neubau und -Organisation

Die Arbeiten für das neue Rathaus laufen nach Plan. Der zeitliche Vorsprung von einem halben Jahr ist durch Verzögerungen bei den Erdarbeiten um zwei Monate geschrumpft, wie der Bürgermeister sagt. Der Einzugstermin Ende 2024 sei nach wie vor realistisch. Und auch die Kosten entwickeln sich angesichts der Rahmenbedingungen eigentlich nicht schlecht.

„In den vergangenen zwei Jahren sind die Preise um 30 Prozent gestiegen – das hatte niemand auf dem Schirm, ebenso wenig wie die immense Energiepreissteigerung durch einen Despoten in Russland“, sagt Steigenberger. „Aber wir haben erst jetzt unseren Neun-Prozent-Puffer gerissen. Das heißt, wir haben eigentlich 20 Prozent eingespart.“ Durch die Reduzierung der Tiefgarage, die Lösung bei den Problemen rund um mögliches Aufschwimmen des Baukörpers und auch durch ein bisschen Glück – die Bodenbeschaffenheit war besser als erwartet.

Das Rathauspersonal wird sich mit dem Umzug nicht nur räumlich verändern, sondern auch organisatorisch. Steigenberger und seine Mitarbeiter überdenken die Organisationsstruktur. Hilfe soll es dafür von externen Experten geben. Nicht alles, was im Rathaus gemacht werde, gehöre zu den originären Aufgaben einer Verwaltung. „Die Rentenberatung zum Beispiel können sich die Bürger woanders holen“, sagt Steigenberger. „Wir werden uns darauf beschränken, Beratung zu vermitteln.“

Die Umstrukturierung ist auch nötig, weil es immer schwieriger wird, Personal zu finden. Der Posten des Gemeinde-Geschäftsführers wird zum Jahresbeginn neu besetzt. Aber im Ordnungsamt ist noch eine wichtige Stelle offen. Für die Mitarbeiter-Gewinnung sieht Steigenberger zwei Möglichkeiten: selbst ausbilden oder als Verwaltung flexibler werden. „Dann können wir auch Quereinsteiger beschäftigen.“

Mörlbach: Kanal, Bach und Nahwärme

Ein großes Thema im kommenden Jahr ist der Umbau der Kanalisation in Mörlbach. Der Abwasserverband Starnberger See will ein Zweikanalsystem verlegen. Bisher entsorgt Mörlbach seine Abwässer über eine Pflanzenkläranlage. Das Pumpenhaus und die Druckleitung nach Farchach gibt es bereits, 2023 sollen die Mörlbacher Häuser an das Pumpenhaus angeschlossen werden. Die Gemeinde Berg will im Zuge der Arbeiten den Mörlbach freilegen. „Und uns wird die Sanierung der Teiche beschäftigen“, kündigt der Bürgermeister an. „In welchem Maße sie durch die Schilfkläranlage eine Belastung erfahren haben, ist noch unklar.“

Wenn schon alle Straßen aufgerissen werden, könnte man ein Nahwärmesystem installieren: Die Planungen dazu sind bereits weit gediehen. Interessenten gibt es immerhin so viele, dass eine staatliche Förderung möglich wäre. „Es sollte keiner abspringen, sonst gehen Fördergelder verloren“, warnt Steigenberger, der sich mehr Zuspruch für das Projekt wünscht. Unklar ist noch, wo der Energieproduzent, ein Hackschnitzel-Heizkessel, seinen Standort haben soll. Auch Leitungsrechte gebe es noch nicht, so der Bürgermeister. Ein Betreiber soll von außen kommen, Steigenberger hält wenig davon, dass die Gemeinde das Nahwärmeprojekt betreibt.

Klimaschutz und Energieversorgung

Das Mörlbacher Nahwärmeprojekt ist ein Beitrag zum Klimaschutz, ein Bachhauser Projekt von privater Seite wird auch das Klima entlasten. „Wenn alle, die in Bachhausen zugesagt haben, dabei bleiben, dann wird das etwas“, so der Bürgermeister.

Bei der Stromproduktion steht Berg dank der vier Windräder schon ganz gut da. Weitere Produktionsstätten in Form von Freiflächenfotovoltaikanlagen möchte der Bürgermeister vorantreiben. „Wir wollen uns anschauen, wo Fotovoltaik im Gemeindegebiet geht und sinnvoll ist.“ Das sei nicht ganz einfach angesichts des großen Landschaftsschutzgebiets und sei auch abhängig von den Möglichkeiten, den Strom ins Netz einzuspeisen.

Ladesäulen für Elektroautos wurden im zu Ende gehenden Jahr auf den Weg gebracht. Ähnlich wie beim Nahwärmeprojekt Mörlbach hat auch dabei die Bürgerbeteiligung Berg einen großen Beitrag geleistet. Einige Säulen seien schon da, sagt der Bürgermeister, der Rest werde 2023 installiert.

Der Klimaschutz ist Steigenberger wichtig. Beim Betrachten einer Grafik zum Primärenergieverbrauch „wird mir ganz anders“, sagt er. „Während meiner Lebenszeit ist der Ausstoß von 60 000 auf 160 000 Terawattstunden gestiegen.“ Die Auswirkungen sind in Berg deutlich zu spüren, etwa bei den regelmäßig auftretenden Starkregenereignissen. Das Starkregenmanagement ist ein Projekt, das die Verwaltung im neuen Jahr anpacken will. „Unser Ziel ist es, den Bürgern eine Handreichung zu geben, ob und in welcher Form sie von Starkregen betroffen sind“, sagt Steigenberger. „Dann können sie selbst etwas unternehmen und etwa Kellerschächte prüfen oder Sandsäcke besorgen.“ Mit großzügig angelegten Kanälen sei solchen Ereignissen nicht zu begegnen.

Kinderbetreuung und Wohnraum

Berg wächst: Aktuell wohnen 8385 Bürger dort, Tendenz steigend. „Am Sonnenweg wurde gebaut, gegenüber vom Rathaus – vermutlich werden die Häuser noch vor Weihnachten bezogen“, schätzt der Bürgermeister. Weitere Bauprojekte, unter anderem die sehr schmalen Reihenhäuser an der Seeshaupter Straße, werden voraussichtlich im kommenden Jahr fertig.

Meist kämen Familien nach Berg, weshalb ausreichend Kinderbetreuungsplätze da sein müssten, sagt der Bürgermeister. In Berg könnte ein Anbau an den bestehenden Kindergarten möglich sein. Der Nachbar im Westen, der Wittelsbacher Ausgsleichsfonds, sei kooperativ. „Dann werden wir einen Bebauungsplan für das Gebiet aufstellen“, sagt Steigenberger. In Höhenrain soll bei der Herz-Jesu-Kirche ein weiteres Kinderkrippen-Gebäude entstehen. Und in Aufkirchen sollen bei der Alten Schule Container aufgestellt werden, damit die dortige Montessori-Einrichtung weitere Krippenplätze anbieten kann. Mittelfristig stellt sich Steigenberger vor, die Räume in der Alten Schule ganz Montessori zur Verfügung zu stellen und den Hort näher an die Schule zu rücken.