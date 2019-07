Total schief ging ein riskantes Überholmanöver, das ein 20-jähriger Autofahrer aus Berg am Samstagabend unternahm.

Berg – Der junge Mann (20) war laut Polizei betrunken, als er einem 47-jährigen Fahrer aus Aufkirchen reinfuhr. Der 20-jährige fuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem DaimlerChrsyler von Kempfenhausen Richtung Berg. Kurz nach dem Ortsausgang von Kempfenhausen wollte er den vor ihm fahrenden Wagen, ein Mercedes eines 47-jährigen Aufkirchners, überholen – der fuhr ihm nicht schnell genug, so die Polizei. Aufgrund Gegenverkehrs musste der 20-Jährige allerdings wieder nach rechts einscheren, wobei er dem 47-Jährigen auf das Fahrzeugheck auffuhr.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. „Am Mercedes waren Lackbeschädigungen am Heck und Brüche in der Kunststoffverkleidung ersichtlich“, so ein Polizeisprecher, der den Schaden auf etwa 4000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

Der 20-Jährige unterzog sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme einem freiwilligen Alkoholtest. Ergebnis: „Der verantwortliche Fahrzeugführer befand sich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit.“ Sein Führerschein wurde sichergestellt, wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol wird ermittelt.