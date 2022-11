Saatgut-Tauschbörse im Rathaus

Kostenloses Angebot der Bürgerbeteiligung Berg

Von Sandra Sedlmaier schließen

Hobbygärtner sammeln schon lange Samen ihrer Pflanzen, um sie im nächsten Jahr auszusäen und robuste, gesunde Radieschen, Sonnenblumen oder Malven zu bekommen. Wer selbst keine Gelegenheit hat, Samen zu gewinnen, kann sich jetzt in der neuen Samenbibliothek im Berger Rathaus bedienen.

Berg - Die Samenbibliothek ist ein Projekt, das die Bürgerbeteiligung Berg ins Leben gerufen hat. „Wir hoffen, dass sich immer mehr Mitmenschen dazu bewegen lassen, sich mit ihrem Garten zu beschäftigen und nicht nur Mähroboter losschicken“, sagt Maria Wendisch vom Arbeitskreis Blühwiesen und Artenschutz der Bürgerbeteiligung. Die Profis unter den Hobbygärtnern, die Mitglieder des Obst-, Gartenbau- und Bienenzüchtervereins Aufkirchen, hätten bereits ihre Begeisterung und ihre Unterstützung erkennen lassen, so Wendisch. Beim Bunten Abend des Vereins hätten sie das neue Angebot bekannt gemacht und seien auf große Resonanz gestoßen, so Wendisch.

Die Auswahl in dem Karteikasten aus Holz ist gerade vergleichsweise dünn. Viele Interessierte hätten schon Samen entnommen, um sie vor dem Winter in ihren Naturgärten auszusäen, sagt Wendisch. Aber es gibt viele Sonnenblumen, Radieschen und andere Samen, sauber eingetütet und beschriftet. „Die Leute nehmen sich zum Teil einen Packen Tüten mit und bringen ihn gefüllt wieder“, hat Wendisch beobachtet. Sie überrascht vor allem die Vielfalt der Sonnenblumen. „Es gibt so viele verschiedene Arten, auch in unserer Samenbibliothek. Die bekommt man zum Teil gar nicht im Handel.“ Und im Februar, März, werden die Samen für Radieschen und andere Pflanzen weggehen, die man im Warmen anzüchten sollte, bevor sie im Frühjahr ins Freie ausgebracht werden, prognostiziert sie.

Ursprünglich sollte die Samenbibliothek Teil der Bücherei in Aufkirchen werden. Dort aber sei es im Eingangsbereich zu eng, habe man festgestellt, so Wendisch. Deshalb steht der Karteikasten der Saatgut-Tauschbörse nun im Foyer des Berger Rathauses, unübersehbar auf einem Tisch. Jeder kann sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses bedienen. Schön wäre es, so Wendisch, wenn möglichst viele Samen zurückkämen.