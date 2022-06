Der Herzog lädt ein: Einheimischen dürfen erstmals Schloss Berg von innen sehen

Von: Laura Forster

So kennt es jeder, darin war noch fast niemand: das Schloss Berg. 50 Berger – und nur Berger – haben die Chance auf einen Rundgang. © Svj

Das 1200-jährige Bestehen Bergs ist der Anlass für eine ganz außergewöhnliche Besichtigung: Herzog Franz von Bayern lässt einige wenige Besucher ins Schloss Berg – aber nur Berger und ohne Handy.

Berg – Einmal durch die Privaträume von Herzog Franz von Bayern und seiner Familie auf Schloss Berg schlendern, die traumhafte Aussicht über den Starnberger See genießen und die Blütenpracht im großzügigen Garten bewundern. Das ist für 50 Bürger aus Berg bald möglich. „Das Schloss gehört zu den paar Orten im Landkreis, die jeder kennt, aber noch nie jemand war. Das ist das erste Mal, dass der Herzog die Türen des Schlosses für die Öffentlichkeit aufschließt“, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger am Montag während eines Pressetermins im Rahmen der 1200-Jahr-Feier. „Entgegen der Berater hat sich die königliche Familie dazu entschieden. Dass es diese Möglichkeit gibt, freut uns natürlich wahnsinnig.“

Katja Sebald, Kunsthistorikerin und Kuratorin, hatte schon einmal vorsichtig bei einem Kontakt vorgefühlt – mit dem Ergebnis, dass der Herzog von der Idee, das Schloss anlässlich der Feier für eine überschaubare Anzahl Einheimischer zu öffnen, nicht abgeneigt sei. „Das war schon eine kleine Überraschung. Wir sind ja nicht die ersten, die angefragt haben. Dort wollten schon Hollywood-Produzenten drehen. Bisher wurden jedoch alle Anfragen abgelehnt“, sagte Rupert Steigenberger, der das Schloss schon einmal von innen gesehen hat – als Feuerwehrmann bei einem Feueralarm. 50 Interessierte haben am Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr die Möglichkeit in Kleingruppen à zehn Personen für 30 Minuten von Birgit Jooss, Leiterin der Inventarverwaltung des Wittelbacher Ausgleichfonds, durch das Schloss geführt zu werden. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme: „Man muss seit 1. Juni 2022 seinen ersten Wohnsitz in der Gemeinde Berg haben“, so der Bürgermeister.

Gemeinde Berg veranstaltet Verlosung unter den Anmeldungen für die Besichtigung des Schlosses

Da die Gemeinde davon ausgeht, dass sich mehr als 50 Bürger für die Besichtigung anmelden werden, gibt es eine Verlosung. „So können wir die begrenzten Plätze gerecht verteilen.“ Wer sich den besonderen Höhepunkt der 1200-Jahr-Feier nicht entgehen lassen möchte, kann sich bis Montag, 27. Juni, über die Webseite der Gemeinde (www-gemeinde-berg.de) oder der Internetseite für die Feier (www.berg1200.de) anmelden. Die Tickets können nicht weitergegeben werden, betonte Steigenberger. „Das ist kein touristisches Event, sondern eine Einladung von einem Berger für Berger Bürger. Uns ist wichtig, dass kein Handel entsteht.“ Während der Führung sind weder Handys noch Kameras noch Taschen erlaubt – die müssen am Eingang des Schlosses abgegeben werden.

Hans Georg Hörwarth ließ das Schloss im Stil einer italienischen Villa im Jahr 1640 ließ errichten. Zwischen 1849 bis 1851 fanden von König Maximilian II. in Auftrag gegebene Umbauarbeiten statt. Das Gebäude erhielt vier Türme und Zinnen im neugotischen Stil, die mittlerweile jedoch abgerissen wurden. Der Märchenkönig Ludwig II. nutzte das Schloss als Sommerresidenz. Alljährlich verlegte er am 11. Mai seinen Sitz nach Schloss Berg und führte von dort aus seine Regierungsgeschäfte. Dafür wurde sogar eine Telegrafenleitung zwischen Berg und München eingerichtet. Nach seiner Entmündigung im Juni 1886 wollte er seinen dauerhaften Wohnsitz auf Schloss Berg verlegen. Nur einen Tag später kamen er und sein Arzt Professor von Gudden nicht von einem Spaziergang zurück. Offiziell ertranken beide im Starnberger See. Die Leiche des Königs wurde am Ufer gefunden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Teile des Schlosses beschädigt. Das Schloss diente nach der Restaurierung Albrecht Herzog von Bayern bis zu seinem Tod 1996 als Hauptwohnsitz und seither seinem Sohn Franz als Sommersitz. lf