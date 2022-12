Schritt Richtung Nahwärme in Bachhausen

Von: Sandra Sedlmaier

Auf einem privaten Grundstück mitten in Bachhausen soll eine Hackschnitzel-Heizanlage entstehen. Sie wird Teil des Nahwärmeprojekts, für das sich Manuel Schuster und sein Partner, Gemeinderat Florian Zeitler, einsetzen. © Dagmar Rutt

Der Berger Ortsteil Bachhausen soll eine Nahwärmeversorgung bekommen. Während die Initiatoren noch verhandeln, startet die Gemeinde mit dem Bebauungsplanverfahren für das private Projekt. Im Zuge der Planung soll auch Wohnraum für Einheimische entstehen.

Bachhausen – Wärme aus erneuerbaren Energien, nachhaltig und klimaschonend: Das ist Heizen mit Nahwärme. In Bachhausen möchten Florian Zeitler und Manuel Schuster ein Nahwärmenetz schaffen. Aktuell gibt es laut Zeitler 40 Interessierte, die sich gerne an das Netz anschließen würden. Der Gemeinderat hat jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal beschlossen, auf dem die Hackschnitzel-Heizanlage und ein Lagerplatz entstehen sollen. Der Umgriff soll so gestaltet werden, dass zwei Grundstücke am Märtelsacker baureif und für Einheimische zur Verfügung gestellt werden können.

Auf einem Grundstück mitten in Bachhausen soll die Hackschnitzel-Heizanlage auf privatem Grund stehen, der Lagerplatz dahinter Richtung freies Feld im Osten. Mit dem Nahwärmeprojekt Bachhausen könnte der ganze Ort versorgt werden, wie das Rathaus in der Sitzungsvorlage schreibt. „40 Haushalte interessieren sich dafür“, sagte Florian Zeitler im Gemeinderat. Konkrete Zusagen per Unterschrift gebe es keine, weil er und sein Partner Manuel Schuster mit den Planungen aufgehört hätten, weil noch so vieles offen sei.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird nun einiges klarer. Wobei Vizebürgermeister Andreas Hlavaty unterstrich, dass der Aufstellungsbeschluss nur der Anfang sei. „Es ist nicht nötig, alles im Detail zu diskutieren. Das soll sich im Verlauf des Verfahrens ergeben.“

Einiges ist schon klar. Dass es zahlreiche Interessierte für das Projekt gibt und auch, wie hoch die Kosten in etwa sein werden. Zeitler sprach von Investitionen von 7 bis 7,5 Millionen Euro. Derzeit seien er und sein Partner mit der Energiegenossenschaft Icking-Isartal als möglichem Betreiber im Gespräch, Verträge seien noch nicht geschlossen worden.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens möchte die Gemeinde auch zwei Grundstücke überplanen, die im Südosten der Straße Martelsäcker liegen. „Hier soll eine Wohnbebauung entsprechend der angrenzenden Siedlung bauplanungsrechtlich ermöglicht werden“, schreibt das Bauamt in der Sitzungsvorlage. Damit solle Wohnraum für Einheimische geschaffen werden, heißt es weiter.

SPD-Gemeinderat Werner Streitberger hätte gerne mehr Informationen gehabt. „Das ist insgesamt eine positive Planung, ebenso, dass die Martelsäcker ergänzt wurden“, sagte er. Dennoch hätte er gerne etwas mehr gewusst, etwa zu den Gebäudegrößen. „Ich habe keine wirtschaftliche Vorstellung – was kostet das für die Leute?“ Dazu gebe es noch keine Antworten, sagte Bauamtsleiterin Beatrix Neubert. Aktuell gehe es nur darum, darüber abzustimmen, ob ein Gebäude entstehen soll, nicht über dessen Größe.

Der Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans „Erneuerbare Energien Bachhausen“ fiel einstimmig. Gleichzeitig will die Gemeinde die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes vorantreiben.