„Das war von Anfang an meine Schule“

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Offizielle Abschiedsfeier in Kempfenhausen: Schulleiter aus dem Landkreis, Kollegen, Weggefährten und Mitglieder der Schulfamilie verabschiedeten Schulleiter Elmar Beyersdörfer (vo. Mi.). Dabei waren Hans-Joachim Hunaeus (vo. 2.v.l.), Nachbar und Neffe der Schulgründerin, Gudrun Pflanzl (3.v.l.) vom Zweckverband Bayerische Landschulheime, Landrat Stefan Frey (3.v.r.) und der designierte Schulleiter Tomas Raith (2.v.r.). © Photographer: Andrea Jaksch

Nach 37 Jahren als Lehrer und fünf Jahren als Schulleiter des Landschulheims Kempfenhausen geht Elmar Beyersdörfer in den Ruhestand. Die Abschiedsfeier zeigte: Er liebt seine Schule, und seine Schule liebt ihn.

Kempfenhausen – Abschiedsfeiern haben fast immer etwas Berührendes. Oft schwingen Stolz und Anerkennung auf das Erreichte mit, selten jedoch wird dies mit so eindrucksvollen Zahlen unterstrichen wie im Fall des scheidenden Kempfenhauser Schulleiters Elmar Beyersdörfer. 37 Jahre, seit 1985, war er in Kempfenhausen als Lehrer tätig, ab 2011 als stellvertretender Schulleiter und die vergangenen fünf Jahre als Direktor. Wer es so lange an einer Schule aushält, der muss sie wirklich mögen.

Beyersdörfer selbst sprach gestern bei seinem Abschiedsfest vom „besonderen Geist“ von Kempfenhausen, der durch das Tagesheim und das angeschlossene Internat schon lange da war, bevor andere Schulen sich über Ganztagsschule Gedanken machten. entwickelt habe. „Das ist meine Schule, das war sie von Anfang an, schon 1985“, sagte er. Er stellte die gute Zusammenarbeit mit den Schulleitern der anderen Schulen aus dem Landkreis heraus, die fruchtbare Kommunikation mit dem Elternbeirat, die positive Unterstützung durch den Schulträger, den Zweckverband Bayerische Landschulheime. Dass sich das Landschulheim mit seinen 700 Schülern als Familie versteht, zeigte sich auch daran, dass zwei ehemalige Schulleiter, Heribert Muser und Martin Liebl, zur Feier gekommen waren.

Dass zwischen Schulleiter und Schülerschaft offensichtlich ein guter Draht herrschte, zeigte das Grußwort der stellvertretenden Schülersprecherin Anna Rauch. Ihre freche und charmante Rede demonstrierte gleichzeitig den freundschaftlichen Umgangston zwischen Lehrer- und Schülerschaft. „Vielleicht sind Sie glücklich, weil Sie endlich aus dieser Irrenanstalt raus sind“, sagte sie scherzhaft und ergänzte deutlich ernster: „Und traurig, weil Sie uns alle vermissen werden.“ Beyersdörfer sei immer auf der Seite der Schüler gewesen. Und vor allem in der Corona-Zeit sei er „das Licht am Horizont“ gewesen, jemand, der Hoffnung gemacht habe. „Das ist eine wichtige Qualität für einen Schulleiter: seinen Schülern Mut zu machen“, sagte die Schülersprecherin und ergänzte mit Blick auf Beyersdörfers Nachfolge: „Herr Raith wird sich bemühen müssen, Ihnen gerecht zu werden.“

Der freut sich auf seine Aufgabe, wie er freimütig sagt. Auch er ist ein alter Hase in Kempfenhausen. Seit 21 Jahren an der Schule, zuletzt als stellvertretender Schulleiter, „weiß ich, was mich erwartet“, sagt er. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden.“ Raith führte durch die Abschiedsfeier, die vom Bläserensemble unter Leitung von Philipp Lüdecke und vom Kammerorchester unter Leitung von Bettina Kühner-Wehn musikalisch wunderbar umrahmt wurde.

Die Laudatio hielt der stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbands Bayerische Landschulheime, Starnbergs Landrat Stefan Frey. Unter Beyersdörfers Ägide seien die iPad-Klassen eingeführt und die Digitalisierung des Unterrichts, die ohnehin nie zu Ende sei, weitergetrieben worden. „Sie waren immer bereit, Mehrarbeit zu leisten, um die Kollegen nicht zu sehr zu belasten“, sagte Frey. „Das ist eine Arbeitseinstellung, die man nicht genug herausheben kann.“ In der Corona-Zeit sei er ein verlässlicher und kreativer Partner gewesen. „Sie haben viel geleistet, um diese außergewöhnliche Situation zu bewältigen.“

Der Landrat wünschte Beyersdörfer viel Freude im Ruhestand, Zeit für Sport und Familie. Und er bot ihm gleich einen 450-Euro-Job an, damit es in der Rente nicht langweilig werde: „Bei unserem Fachkräftemangel brauchen wir Sie. Melden Sie sich jederzeit bei mir.“

Beyersdörfer lehnte nicht ab, stellte aber fest: „Sie kennen mein Gehaltsniveau. Das wären zwei Unterrichtsstunden pro Woche.“ Der scheidende Schulleiter freut sich nun auf etwas, was bei den anwesenden Kollegen verständnisvolles Nicken auslöste: „Meine Frau und ich werden endlich außerhalb der Ferien Urlaub machen.“

Neues zum Torbogen

Seit über einem Jahr hat das Landschulheim einen besonderen Hingucker: Der denkmalgeschützte Torbogen wird von einem massiven Holzgerüst gestützt. Nachdem ein Lastwagen im Juli des vergangenen Jahres den Torbogen touchierte, ist er einsturzgefährdet. Renovieren ist nicht möglich, zudem hat die Schule lange mit dem Denkmalschutz verhandelt, der das Bauwerk gerne erhalten hätte. Nachdem das ausreichend geprüft wurde und es nicht geht, liegt nun die Erlaubnis für den Abriss vor. Das bestätigte der scheidende Schulleiter Elmar Beyersdörfer am Rande seiner Abschiedsfeier. „Wir haben angeboten, den Torbogen genau wieder so, aber größer zu bauen“, sagte er. „Aber daran hat der Denkmalschutz kein Interesse.“ Denen sei es wichtig, etwas im Original zu erhalten. Doch das gehe eben im Kempfenhauser Fall nicht.



Wie ein künftiges Schultor aussehen könnte, muss also noch ausgeklügelt werden. Einen Hinweis gab der stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbands Bayerische Landschulheime, der Starnberger Landrat Stefan Frey: „Das Schultor wird seinen Stellenwert behalten. Wir werden eine andere Form finden.“



Dass eine Lösung gefunden wird, ist für den Schulbetrieb in Kempfenhausen durchaus wichtig. Denn derzeit gibt es nur eine Zufahrt zum Schulgelände, und auch Fußgänger können das imposante Eingangstor nicht nutzen – alles ist mit Bauzäunen abgesichert. Ein größeres Tor würde zumindest das Problem mit den Lastwagen lösen. Verursacher des Schadens war ein Müllsammelfahrzeug, das für den Torbogen zu groß war und sich aber den umständlicheren Weg sparen wollte.