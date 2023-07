Teure Zufahrtserlaubnis zeigt keine Wirkung

Von: Sandra Sedlmaier

Verkehr trotz Zufahrtsverbots: Autofahrer und Fußgänger, oft auch noch Radfahrer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sorgen für angespannte Verkehrsverhältnisse auf der Assenbucher Straße. © Andrea Jaksch

Die Bemühungen der Gemeinde Berg, an der Assenbucher Straße über deutlich teurere Zufahrtsgenehmigungen eine Verkehrsberuhigung zu erwirken, scheinen nicht zu fruchten. Dafür sorgt die neue Regelung für Unmut bei Liegeplatzbesitzern.

Leoni/Allmannshausen – Christian Dotzer aus Wolfratshausen traute seinen Ohren nicht, als er sich heuer wieder um eine Zufahrtsgenehmigung zum Liegeplatz seines Bootes an der Assenbucher Straße im Berger Rathaus bemühte. Statt wie in den vergangenen Jahren zehn Euro verlangte die Gemeinde 100 Euro von ihm. „Das bezahle ich nicht“, sagt er. „Das Zehnfache bezahlen, um die Straße benutzen zu dürfen – das ist allerhand“, findet er.

Der Berger Gemeinderat fand das nicht, als er sich im Oktober vergangenen Jahres dazu entschied, die Zufahrtsgenehmigungen für Auswärtige derart drastisch zu verteuern. Schließlich ist die Assenbucher Straße ein verkehrlich extrem neuralgischer Punkt in den Sommermonaten: Radler, Autofahrer, Motorradfahrer und Fußgänger sind mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber oft gleichzeitig auf der schmalen Straße am Ufer des Starnberger Sees zwischen Leoni und Allmannshausen unterwegs; Parkplätze gibt es dort unten am See nicht. Der Preis für den Freifahrtschein für die Bürger der Gemeinde Berg beträgt 25 Euro im Jahr, das sind fünf Euro mehr als bisher. Und diejenigen, die nicht Bürger der Gemeinde Berg sind, bezahlen seit diesem Jahr 100 Euro, müssen nun aber nicht mehr nachweisen, was sie mit dem Auto an der Assenbucher Straße machen wollen. „Wir mussten oft Leute wegschicken, die ihren Liegeplatzvertrag nicht dabeihatten“, sagt Bergs Kämmerer Florian Bendele. „Auch das sorgte häufig für Unmut.“

Allerdings für nicht so viel Unmut wie die jüngste Preiserhöhung. Etwa einmal pro Woche beschwere sich jemand, sagt Bendele. Heuer hat die Gemeinde bereits rund 700 Genehmigungen ausgestellt, inklusive derer für Anwohner und Berger Bürger. Vergangenen Jahr waren es bis Dezember 1050. Bendele verweist darauf, dass die Satzung über die Zufahrtsberechtigungen formal in Ordnung sei und das Landratsamt auch die vergleichsweise hohe Mehrbelastung von Nicht-Bergern nicht beanstande. „Berger bezahlen bei uns Steuern, deshalb zahlen sie für die Nutzung der Straße deutlich weniger. Alle anderen können wir etwas mehr belasten“, unterstreicht Bendele. „Es gibt Menschen, die sagen, das geben wir nicht mehr aus – aber das wollen wir ja.“ In einem Fall wollte der Sohn einer Familie mit Liegeplatz fünf Zufahrtsgenehmigungen holen, erinnert sich der Kämmerer. „Als wir ihm sagten, dass er nun 500 Euro bezahlen muss, kam der Papa.“ Den habe er dann ermuntert, gegen die neue Satzung zu klagen.

Auch Dotzer räumt ein, dass er bisher seine ganze Familie mit Zufahrtsscheinen ausgestattet habe. Die Preiserhöhung hält er dennoch für das falsche Mittel, um den Verkehr am Seeufer zu begrenzen. Die Reichen könnten es sich immer noch leisten. „Es ist nur am Wochenende voll“, wendet er ein. Zudem seien die Autos nicht das einzig Negative in Sachen Verkehr. „Beim ,Wort des Lebens‘ sind immer Unmengen von Menschen, und die Musik ist dort oft sehr laut. Es liegt einiges im Argen.“

Tatsächlich haben sich die Verkehrsverhältnisse durch die neue Zufahrtspolitik bisher nicht verbessert, wie Bürgermeister Rupert Steigenberger auf Nachfrage einräumt. „Es war vorher viel los, und es ist jetzt viel los. Wenn wir die Straße nicht komplett sperren können, wird es immer Stress geben.“ Denn es gebe außerdem immer Autofahrer, die das Verbotsschild missachteten. „Dann balgen sich Autofahrer, Radler und Fußgänger um den Platz.“

Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der für die Gemeinde den fließenden und den ruhenden Verkehr an der Assenbucher Straße überwacht, bestätigt Steigenbergers Einschätzung. Er verzeichnete von Jahresbeginn bis Mitte Juni 78 Verstöße. Das decke sich mit dem Vorjahr, berichtet eine Sprecherin. Über das ganze Jahr verteilt seien es im vergangenen Jahr 111 Verstöße gewesen. Wer ohne Zufahrtsgenehmigung erwischt wird, bezahlt 50 Euro, wie ein Sprecher der Starnberger Polizei bestätigt.

Dotzer hätte einen anderen Ansatz, um dem Verkehr am Seeufer zu begegnen. „20 Euro pro Zufahrtsberechtigung und eine Beschränkung auf zwei pro Liegeplatz – damit wäre allen geholfen.“