Neue Station in MS-Klinik: „Sie haben ein Kleinod geschaffen“

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Eröffneten die neue Station in der MS-Klinik in Kempfenhausen (am roten Band, v.l.): Teveva Stanka, der Ärztliche Leiter der Klinik, Prof. Ingo Kleiter, Campus-Entwickler Florian Wagner, die Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München, Beatrix Zurek, Aufsichtsratsvorsitzender Harald Schwab, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, die Leitung von Ambulanz und Tagesklinik, Dr. Muna-Miriam Hoshi, MS-Klinik-Geschäftsführer Dr. Jürgen Schneider und die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Bayern, Dr. Monika Himmighoffen. © A. Jaksch

Seit 35 Jahren gibt es die Fachklinik für Multiple Sklerose in Kempfenhausen. Die Klinik hat einen ausgezeichneten Ruf und verzeichnet stete Nachfrage von Patienten. Pünktlich zum Geburtstag wurde die neue Station eröffnet, in der nun auch Schmerztherapie angeboten wird.

Kempfenhausen – Zum Geburtstag gibt es gute Wünsche von den Gästen. Die Gäste, die sich die Marianne-Strauß-Klinik in Kempfenhausen am Donnerstagabend eingeladen hatte, waren jedoch nicht zum Geburtstag gekommen, sondern um die neu eingerichtete Station im dritten Stock des Gebäudes zu besichtigen. In einer Feierstunde würdigten Vertreter der Gesellschafter, des Aufsichtsrats und die kaufmännische und medizinische Leitung der MS-Klinik die Errungenschaften, die die neue Station bringt. Der Ärztliche Leiter Prof. Ingo Kleiter stellte heraus, wie sich die Therapie für Patienten mit Multipler Sklerose (MS) in den vergangenen 35 Jahren verändert hat.

Im Februar 1988 hatte die Marianne-Strauß-Klinik als Fachklinik für Multiple Sklerose ihre Türen für Patienten geöffnet. „Damals gab es viele Patienten, die in kurzer Zeit schwere Defizite in Kauf nehmen mussten – ohne Aussicht auf Verbesserung“, sagte Kleiter. „Das ist heute anders. Wenn jemand neu erkrankt ist, hat er gute Chancen, in zehn, zwanzig Jahren noch gehen zu können oder zumindest mit Hilfsmitteln.“ Inzwischen gebe es die multimodale Therapie, die die Patienten von allen Seiten auslote, auch mit Ergotherapie und physikalischer Therapie, mit psychologischer und sozialmedizinischer Hilfe. Gerade Letzteres sei wichtig, sagte Kleiter, um die Versorgungssituation der oft mehrfach betroffenen Menschen zu verbessern. „Wir sind der größte Versorger für MS-Patienten in Süddeutschland“, sagte er nicht ohne Stolz. „Wir haben ein beispielhaftes Therapiekonzept aufgestellt. Die Patienten kommen deutschlandweit, unsere Strahlkraft ist erhaltenswert.“

Zu dieser Strahlkraft dürfte mit Sicherheit ein neues Angebot beitragen, das in der neuen Station E mit ihren acht Doppel- und fünf Einzelzimmern verwirklicht werden konnte: die Schmerztherapie als Teil des interdisziplinären Ansatzes, den die Klinik verfolgt. „Jeder zweite MS-Patient hat Schmerzen“, erklärte der Ärztliche Leiter. Das neue Angebot sei bereits viel früher geplant gewesen. „Doch die Corona-Pandemie hat uns um drei Jahre zurückgeworfen.“

24 Monate Bauzeit - nur ein Monat Verzögerung

Den Umbauarbeiten im dritten Stock hatte die Pandemie kaum etwas angehabt. In 24 Monaten, mit lediglich einem Monat Verzug, seien die Arbeiten erledigt worden, sagte Campus-Entwickler Florian Wagner auf Anfrage. Dies sei dem guten Zusammenwirken mit den beauftragten Architekten Stephan Di Pancrazio und Klaus Ehrhard geschuldet, unterstrich auch der Kaufmännische Leiter der Klinik, Dr. Jürgen Schneider. Er dankte dem Aufsichtsrat der Klinik, der das Umbauprojekt „kritisch, aber positiv begleitet“ habe. „Das tut uns gut.“

Aufsichtsratsvorsitzender Harald Schwab schilderte dies von der anderen Seite. Kurz nachdem Schneider seine Stelle angetreten habe, sei er gekommen und habe gesagt: „Wir haben schöne Pläne, die würden wir jetzt gerne umschmeißen.“ Tatsächlich wollte die Klinik auf den geplanten und bereits genehmigten Neubau im Patientengarten verzichten. Nicht nur die Baupläne mussten dafür verändert werden, auch die Förderanträge. Der Freistaat unterstützte den Umbau großzügig.

Das Ergebnis stieß am Donnerstag auf allgemeines Wohlwollen. Die Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München, Beatrix Zurek, sagte: „Sie haben ein Kleinod geschaffen.“ Dr. Monika Himmighoffen von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft gefielen die neuen Zimmer ebenso wie Landrat Stefan Frey und Bergs Vizebürgermeister Andreas Hlavaty.

Mit der Eröffnung ist die Baustelle am Milchberg in Kempfenhausen aber noch lange nicht zu Ende. Weitere Um- und Anbauten sind geplant, unter anderem eine neue Tagesklinik und eine weitere neue Station. Insgesamt sollen bis Ende des Jahres 2027 rund 40 Millionen Euro investiert werden.