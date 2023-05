So viele Mitglieder wie vor 150 Jahren

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Wie aus dem Bilderbuch: Blauer Himmel, blaue Uniformen und viele Fahnen waren beim Jubiläum der Feuerwehr Bachhausen zu sehen, zur Feier gehörte auch eine Kranzniederlegung. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Freiwillige Feuerwehr Bachhausen hat am Pfingstmontag 150 Jahre gefeiert. Bürgermeister Steigenberger würdigte das Engagement, sparte jedoch auch nicht an Kritik an der Bürokratie bei der Gerätehaus-Erweiterung.

Bachhausen/Farchach – Am 100. Vereinsgeburtstag der Feuerwehr Bachhausen hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet – er vergoss womöglich Freudentränen. Daran erinnerte sich Rupert Monn 50 Jahre später. Der Berger Altbürgermeister war einer der Ehrengäste, als die Feuerwehr am Pfingstmontag ihr 150. Gründungsjubiläum feierte. Dieses Mal lachte die Sonne vom wolkenfreien Himmel.

Mit einem Gottesdienst in der Farchacher Kirche begann die Jubelfeier. Kameraden benachbarter Wehren und Vertreter der Vereine füllten das Kirchenschiff. Im Festzug ging es zum Feuerwehrhaus, wo unter dem Schutz blauer Schirme die Lüßbacher Blasmusik zum Frühschoppen aufspielte.

In seiner Festansprache ließ Vereinsvorsitzender Christian Wolf die Höhepunkte der Feuerwehr-Historie Revue passieren, die im März 1873 begann (wir berichteten). Damals wie heute zählte die Feuerwehr Bachhausen 45 aktive Mitglieder. Das erste Feuerwehrhaus wurde „am schönsten Fleck“ (Wolf) der damals noch eigenständigen Gemeinde Bachhausen errichtet, im Ortsteil Farchach. Und dort ist es geblieben. Das derzeitige Gebäude stammt aus dem Jahr 1987. Es wird gerade erweitert um eine weitere Fahrgasse, in der dann der neue Mannschaftswagen unterkommen wird. Wolf hatte zuvor neben dem Altbürgermeister auch dessen Nachfolger Rupert Steigenberger, die Dritte Bürgermeisterin Elke Link, Mitglieder des Gemeinderats sowie Kreisbrandrat Helmut Schweickart begrüßt. Sein Dank ging an die Förderer der Feuerwehr für deren Unterstützung sowie an die Kameraden, die mit dem Verein und der aktiven Truppe einen „enormen Aufschwung“ in den zurückliegenden Jahren gemeistert hätten.

Das bestätigte Bürgermeister Steigenberger. Die Feuerwehr Bachhausen habe sich zudem auch neuen Herausforderungen gestellt. Er freue sich über das neue Notstromaggregat, das der Wehr gespendet worden sei, und über die Aufstellung einer Drohnenstaffel, die wertvolle Hilfe zum Nutzen der Ostufergemeinde leisten werde.

Steigenberger sparte nicht mit kritischen Bemerkungen. Trotz einer „unheimlich beschleunigten Welt“ würden bestimmte Anforderungen das Erreichen des gesetzten Zieles ausbremsen. Der Bürgermeister führte als Beispiel die zweijährige Produktionszeit für das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Kempfenhausen an. Oder die Änderung des Bebauungsplanes für den Anbau der Fahrgasse an das Feuerwehrgebäude in Farchach, die Jahre gedauert habe. „Aber dass dann das Warten auf einen Förderbescheid, um endlich mit dem Bau anfangen zu können, wieder fast ein Jahr dauerte, das konnten wir uns alle nicht vorstellen“, sagte Steigenberger und merkte tröstend an: „So dürfen wir uns auf ein weiteres Fest im nächsten Jahr freuen.“ Dann sollen die Fertigstellung von Anbau und Umbau des Feuerwehrhauses sowie die Einweihung des Mannschaftswagens gefeiert werden.

Den Dank der Gemeinde für das ehrenamtliche Engagement der Helfer verband der Bürgermeister mit einem Wunsch: „Die Feuerwehr möge auch in Zukunft immer genügend aktive Mitglieder für ihre Einsatzbereitschaft gewinnen und diese dann auch immer wieder gesund und unfallfrei von ihren Übungen und Einsätzen zurückkehren.“