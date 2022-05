Spatenstich für das neue Berger Rathaus

Von: Sandra Sedlmaier

Los geht’s in Berg (v.l.): Architekt Sebastian Dellinger, Kreisbaumeister Christian Kühnel, Sauer-Bau-Mitarbeiter Florian Trinkl, Personalratsvorsitzende Kirsten Brandt, Bürgermeister Rupert Steigenberger und seine Stellvertreter Andreas Hlavaty und Elke Link, Landrat Stefan Frey und Projektsteuerer Michael Graf. © Andrea Jaksch

Spatenstich für ein Millionenprojekt: Die Gemeinde Berg hat gestern mit dem Bau ihres neuen Rathauses am nördlichen Ortseingang angefangen.

Berg – Für Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger war gestern ein Tag der Freude. Nach zehn Jahren Vorbereitung und Planung endlich der Spatenstich für das dringend benötigte neue Rathaus. Bis jetzt läuft es gut: Der Spatenstich fand ein halbes Jahr früher statt als geplant. Wenn alles weiter gut läuft, können die Mitarbeiter in rund zwei Jahren einziehen. Und wenn es noch besser läuft, bleibt es bei den Kosten von aktuell 15,9 Millionen Euro.

Der Bürgermeister nutzte den Spatenstich, um mit seinen Mitarbeitern und den Nachbarn des neuen Rathauses den Bauauftakt mit Leberkäs-Semmeln zu feiern, und sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Er stellte die „tolle Teamarbeit“ zwischen den Architekten, Projektsteuerer Michael Graf, dem Arbeitskreis Rathaus des Gemeinderats und den Bauämtern im Rathaus und im Landratsamt heraus. „Ich habe ja schon viele Planungsprozesse in meiner beruflichen Laufbahn miterleben dürfen“, sagte Steigenberger, der vor dem Bürgermeisteramt im Staatlichen Bauamt tätig war. „Aber dieser Planungsprozess hat zwar viel Arbeit, aber auch richtig Spaß gemacht. Und er dauert ja noch an.“

Der erste Spatenstich sei zwar der Anfang für einen Neubau, „aber mitnichten der Arbeitsbeginn“, stellte der Bürgermeister fest und blickte zurück in die 1960er Jahre, als das jetzige alte Rathaus neu war. Berg war damals noch selbstständig, die Verwaltung nutzte nur das Erdgeschoss. Im Obergeschoss waren Wohnungen, im Keller die Gemeindebücherei. Als Berg 1978 zur Großgemeinde wurde, wurde die Wohnung im Obergeschoss zu Büros umgenutzt. 2000 zog die Bücherei in die Alte Schule. In den Folgejahren wurden das Trauzimmer und Container angebaut. „2012, gut 50 Jahre nach dem Bau des Rathauses, war klar: Es braucht einen Neubau.“ Der damalige Bürgermeister Rupert Monn habe die Diskussion angestoßen, sagte Steigenberger und erinnerte an die Diskussionen über die Abwägung zwischen An- und Neubau. Die veralteten Kabel und die unzeitgemäße Heizung, das marode Dach, die mangelhaften Fluchtwege und die schlechte Raumsituation hätten einen Neubau unumgänglich gemacht. Auch für die Mitarbeiter, um die man im Wettbewerb mit anderen Gemeinden ringe. Steigenberger kennt die Diskussionen, er war als Gemeinderat dabei. Beim Ringen um den besten Standort gewann schließlich das Huberfeld am nördlichen Ortseingang von Berg.

Dort werde eine neue Visitenkarte für die Gemeinde entstehen, sagte Architekt Sebastian Dellinger vom Büro Beer Bembé Dellinger, das die Ausschreibung gewonnen hatte. „Für uns ist dieser Platz hier der Eingang ins Oberland, da kann man keinen x-beliebigen Verwaltungsbau hinstellen, sondern muss etwas Spezifisches bauen.“ Deshalb seien Entwurf und Materialien sorgfältig gewählt worden. Das neue Rathaus wird sich größtenteils in Holz präsentieren, durch seinen sternförmigen Grundriss entstehen drei Plätze. Und es wird eine neue Bushaltestelle am Huberfeld geben.

„Ortsbildprägend“, lautete das Urteil von Landrat Stefan Frey über den Standort. „Das Rathaus wird die Menschen willkommen heißen.“ Er wünschte dem Projekt alles Gute. „Ich hoffe, dass die Baukosten unter Kontrolle bleiben.“ Die aktuelle Krisensituation mache das nicht leichter. Doch wenn man einmal angefangen habe, „muss man die Zähne zusammenbeißen und durchhalten“.

Gestern wurde übrigens gleich richtig gearbeitet. Die Baugenehmigung liegt seit 6. Mai vor. Die Firma Sauer Bau hatte das Gelände für den Spatenstich vorbereitet. „Herr Trinkl von der Firma Sauer Bau wird dann gleich weitermachen“, so Steigenberger.