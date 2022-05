Blick auf 50 Jahre Partei- und Ortsgeschichte

Von: Sandra Sedlmaier

Ortsverein mit Willy Brandt: die Berger SPD-Abordnung mit dem Bundesvorsitzenden 1984. Vize-Ortsvorsitzende Erika Laurent (2.v.l.) hatte die Umweltschutz-Initiative „Roter Punkt“ angestoßen. Vorbildlich, befand die Bundespartei und lud die Berger mit Maria und Karl Brunnhuber (v.r.) zum Bundesparteitag nach Bonn ein. © Werner Weitzel

Die SPD in der Gemeinde Berg feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt und einem Kabarettabend. Pünktlich zur Feier am Freitag, 20. Mai, im Gasthaus Post in Aufkirchen ist eine Chronik erschienen.

Berg – Das Durchblättern der Chronik zum 50-jährigen Bestehen der SPD in der Gemeinde Berg ist eine Reise durch die Geschichte der Gemeinde Berg, auf die aber auch die große Geschichte ihren Einfluss hatte. Der Blick zeigt auch: Es ist eine Reihe von Persönlichkeiten, die in der SPD auf Ortsebene wirkten und wirken – die Protagonisten von damals sind zum Teil heute noch aktiv.

Bernhard von Rosenbladt ist einer von ihnen. Der 78-Jährige ist wie seine Frau Maja Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereins Berg-Bachhausen-Höhenrain. Von Rosenbladt hat sich ab Gründung im Ortsverein engagiert, allein 21 Jahre als Vorsitzender, viele Jahre als Stellvertreter und jetzt als Chronist: Er hat auf 112 Seiten die Geschichte der Berger SPD aufgeschrieben.

Die Chronik fängt an in einer Zeit, in der sich die Schwarzen und die Roten, also die CSU und die SPD, unvereinbar gegenüber stehen. Wobei die Schwarzen ungleich besser dastehen dank ihrer absoluten Mehrheit in Bayern. Gleichwohl hat sich der Wind auf Bundesebene ein paar Jahre zuvor, mit der sozialliberalen Regierung in Bonn ab 1969, gedreht.

Die Mitglieder des neuen Ortsvereins stammen aus den damals noch nicht in einer Gemeinde verbundenen Orte Berg, Bachhausen und Höhenrain. Der junge Ortsverein nimmt die Gebietsreform gewissermaßen vorweg. Erster Vorsitzender wird Paul Morsbach, Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer. Der einzige Ort mit langer SPD-Tradition ist Höhenrain. Dort etabliert sich 1919 aus dem Arbeiter-Radfahrer-Bund-Solidarität die sozialdemokratische Partei. Josef Mooser sen. ist eine der treibenden Kräfte des Ortsverbands. „In den Wirren der Zeit konnte er sich offenbar aber nicht lange halten“, schreibt von Rosenbladt.

SPD-Gemeinderäte gibt es 1972 in Berg und in Höhenrain, in Bachhausen kandidieren Sozialdemokraten auf einer Liste mit FDP und Parteifreien. 1972 ist die politische Mitwirkung wesentlich stärker an eine Partei gekoppelt als heute. Das wird auch aus dem „Bürgerbrief“ der SPD deutlich, in dem Morsbach im Juli 1972 um Mitglieder wirbt. Den „Bürgerbrief“ gibt es heute noch. In der aktuellen Ausgabe geht es um den Antrag der SPD im Gemeinderat auf mehr Fotovoltaik auf gemeindlichen Liegenschaften und um die mögliche Einrichtung eines Dorfladens.

Die Chronik liest sich kurzweilig, von Rosenbladt bettet die Berger Ortsvereinsgründung schön in das große Ganze ein. Er erinnert an überregionale Ereignisse wie den Wahlkampf für Willy Brandt 1972 nach dem Misstrauensvotum oder den Einsatz gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf 1986. Daneben sind die markanten Ereignisse auf lokaler Ebene, zum Beispiel die Gräben im Berger Gemeinderat Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre zwischen dem damaligen CSU-Chef Dr. Klaus Gröber und dem damaligen Bürgermeister Josef Ücker, die „Rettung des Aufkirchner Osthangs“, der heute noch frei von Bebauung ist, oder die Ablehnung eines Großhotels in Kempfenhausen per Bürgerentscheid 1995. Nicht zu vergessen die ersten Versuche zur Mülltrennung, die die Sozialdemokratin Erika Laurent mit ihrer Initiative „Roter Punkt“ angestoßen hat. Die SPD hat die Berger Geschichte 50 Jahre lang aktiv mitgestaltet, sei es beim Betreuten Wohnen, bei der Renovierung des Marstalls oder bei der Windkraft. Und es geht weiter: Zwar wurde mit Karl Brunnhuber vergangenes Jahr einer der alten Recken zum Vorsitzenden gewählt, ihm gleichberechtigt zur Seite steht aber die deutlich jüngere Andrea Galloth.

Die Chronik gibt es für 10 Euro beim Ortsverband. Besucher des Festabends erhalten eine Ausgabe als Geschenk.

Der Festabend findet am kommenden Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr im Gasthof Post in Aufkirchen statt. Die Gründung des Ortsverbands war am 7. Februar 1972. Nach einem Sektempfang, bei dem auch Essensbestellung möglich ist, spricht um 20 Uhr Landesvorsitzender Florian von Brunn, der 1991 drei Jahre lang Ortschef in Berg war, über „Zeitenwende – Jetzt wichtiger denn je: Soziale Politik und Stabilität für Deutschland und Bayern“. Ab 21 Uhr gibt es Musik und Kabarett mit Josef Brustmann.