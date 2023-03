Spielerisch Deutsch lernen: Digitale Lesestifte für leichtere Integration

Lernen kann auch Spaß machen: Kinder aus der Aufkirchner Grundschule freuen sich über digitale Stifte, die ihnen die deutsche Sprache näher bringen. © Stiftung Startchance

Mit digitalen Lesestiften können Kindern an der Aufkirchner Grundschule künftig besser Deutsch lernen. Es handelt sich um ein Geschenk der Initiative „Schenke ein Lächeln“.

Aufkirchen – Die Initiative „Schenke ein Lächeln“ hat auf Anfrage der Stiftung Startchancen mit Sitz in Leoni in der Oskar-Maria-Graf-Schule in Aufkirchen 50 so genannte „bookii“-Stifte übergeben. Damit können Kinder spielerisch Deutsch lernen: Sie tippen mit dem Stift auf ein Wort und hören dessen Aussprache und eventuelle Geräusche, die mit dem Wort verbunden sind. „Das Feedback der Lehrer und Schüler ist großartig“, teilt die Initiative „Schenke ein Lächeln“ mit. „Die bookii-Stifte sind sehr beliebt und werden gerne in den Unterricht eingebaut.“

In Aufkirchen werden die digitalen Sprachlernstifte in der Fördergruppe „Deutsch als Zweitsprache“ genutzt. Die Stiftung Startchancen unterstützte die Initiative mit Sitz in Wolfsburg bei der Auswahl der hilfsbedürftigen Kinder. Die Stifte werden an den sechs Förderstandorten der Stiftung in Starnberg, Schäftlarn, Pullach, Geretsried und Aufkirchen genutzt werden. „Insgesamt können so rund 150 Kinder, davon 30 aus der Ukraine, spielerisch ihr Deutsch verbessern“, heißt es weiter. Juliane Glück, Standortleiterin der Stiftung in Aufkirchen und Lehrerin an der Oskar-Maria-Graf-schule, freute sich. „Das Erlernen der Sprache ist für das Ankommen und die Integration ganz entscheidend. Deshalb liegt unser Schwerpunkt in den ersten Monaten ganz stark auf der Deutschförderung“, sagte sie und bedankte sich herzlich bei der Initiative „Schenke ein Lächeln“ für die Unterstützung. Zusätzlich gebe es Hilfe von den Schüler-Coaches ganz individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen.

Frank Röhrdanz, Initiator von „Schenke ein Lächeln“, freute sich bei der Übergabe in Aufkirchen über viele strahlende Kinderaugen: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Hilfsprojekt nun weiteren 150 Kindern die Integration in Deutschland erleichtern können.“

„Schenke ein Lächeln“ ist ein gemeinnütziges Unternehmen, gegründet von der Familie Röhrdanz. Die Initiative kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder in Deutschland. Aufgrund des Angriffskriegs Russlands liegt ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit aktuell auch auf ukrainischen Flüchtlingskindern. Die Stiftung Startchance will auch denjenigen Kindern und Jugendlichen eine gute Zukunftsperspektive ermöglichen, deren familiärer Hintergrund das nicht automatisch mit sich bringt.