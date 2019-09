Klage über Müll am Seeufer

Dass Müll rund um den Starnberger See zum Problem wird, ist kaum zu übersehen. Ein Landkreisbewohner beschwert sich, Stadt und Landratsamt appellieren an die Eigenverantwortung der Bürger.

Kempfenhausen/Starnberg – Pizzaschachteln, Bierflaschen und jede Menge anderer Unrat: An vielen Stellen des Starnberger Seeufers hat man nicht nur einen Ausblick auf beeindruckende Gebirgszüge, sondern auch auf einige Müllberge. Viele Bürger stören sich daran, doch bei der Stadt beschwert sich kaum jemand. „Die haben alle resigniert“, ist sich ein Starnberger sicher. Der 60-Jährige will namentlich nicht genannt werden, aber dennoch auf die Missstände aufmerksam machen.

Seiner Meinung nach sei die Müllproblematik an der Starnberger Seepromenade und am Seeufer im Freizeitgelände Kempfenhausen heuer besonders schlimm. „Die Partys ufern dieses Jahr extrem aus“, findet er. „Abends ist an der Seepromenade eine Sauforgie nach der anderen, und die lassen ihren ganzen Unrat dort liegen.“ Neben den Müllverursachern macht er das Ordnungsamt der Stadt und das Landratsamt für die prekäre Situation verantwortlich. Er habe an den betroffenen Stellen noch nie Mitarbeiter der Behörden kontrollieren sehen, sagt der 60-Jährige.

An der Seepromenade kontrolliert die Stadtverwaltung

Von der Stadt Starnberg heißt es auf Nachfrage, dass an der Seepromenade durchaus Kontrollen stattfinden würden. „Die Seepromenade wird durch Ordnungskräfte des beauftragten Zweckverbandes KDZ-Oberland täglich begangen und kontrolliert“, schreibt Sprecherin Lena Choi auf eine Anfrage des Starnberger Merkur. „Wenn Verstöße beobachtet werden, werden die Personen vom Ordnungsdienst angesprochen und Verwarnungen ausgesprochen.“

Dass das Müllaufkommen an der Starnberger Seepromenade dieses Jahr extremer sei als in den vergangenen Jahren, hätten die Mitarbeiter der Stadt nicht feststellen können. Die Verschmutzung sei im Normbereich, so Choi. „Eine gezielte und ausführliche Verfolgung sowie Ahndung von Umweltverschmutzern wird daher aktuell nicht angestrebt.“ Zwar werde bei gröberen Verstößen gegen Vandale und Verursacher von Umweltverschmutzung ermittelt. Derzeit gebe es aber weder Anzeigen noch polizeiliche Ermittlungen, berichtet Choi.

Es gibt keine Beschwerden beim Landratsamt

Auch dem Landratsamt liegen für das Erholungsgebiet in Kempfenhausen keine Beschwerden über Vandalismus oder Umweltverschmutzung vor. „Seit 2010 engagieren wir einen Sicherheitsdienst, der dort nach dem Rechten sieht“, sagt Sprecher Stefan Diebl. Natürlich sei dieser nicht rund um die Uhr im Einsatz. „Er ist hauptsächlich bei schönem Wetter punktuell zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten vor Ort“, erklärt Diebl.

Seit das Landratsamt den Sicherheitsdienst vor neun Jahren beauftragt hat, habe es erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Müllproblematik gegeben. Diese Rückmeldung habe er auch von vielen Besuchern des Geländes bekommen. Und nicht nur der Sicherheitsdienst räumt auf, auch der Wirt der am Seeufer ansässigen „Seestub’n“ packt mit an. Er sammelt vormittags Unrat auf.

Stefan Diebl: Auch Bürger haben Eigenverantwortung

„Natürlich macht er das nicht morgens um halb sieben, sondern dann, wenn er seine Wirtschaft aufsperrt“, sagt Diebl. Deshalb gebe es in der Früh eben ein Zeitfenster, in dem das Seeufer noch nicht vom Müll befreit sei. Diebl weist darauf hin, dass es grundsätzlich nicht Aufgabe der Behörden sei, hinter den Leuten herzuräumen und ihren Müll wegzubringen. „Ein bisschen Eigenverantwortung haben die Bürger auch“, findet er. „Jeder hat mal gelernt, seinen Müll in den Abfalleimer zu schmeißen, und daran sollten sich die Leute wieder erinnern.“