Berühmte Augenpaare in der freien Natur

Überdimensionale Portraits von acht Künstlern, die sich am Starnberger See aufgehalten haben, stellt die Französin Nathalie Bopp an eben diesem See aus. Bei den Installationen spielt auch die Natur eine Rolle.

Kempfenhausen–Mit übergroßen Installationen rund um den Starnberger See will die französische Künstlerin Nathalie Bopp – sie lebt zurzeit im Pöckinger Ortsteil Aschering – die Inspiration des Menschen durch die Natur zelebrieren. An vier verschiedenen Standorten wird sie große Portraits von acht bekannten Künstlern, die sich am See aufgehalten haben, in der freien Natur präsentieren. Zu sehen sind die Gesichter – mit besonderem Fokus auf die Augen – von Richard Wagner, Johannes Brahms, Dietrich Fischer-Dieskau, Loriot, Luchino Visconti, Romy Schneider, Vassily Kandinsky und Friedensreich Hundertwasser. Auftakt wird am Samstag, 12. Oktober, am Seeufer bei Kempfenhausen sein. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

„Im Herbst bescheint das schwindende Licht der Sonne von Westen her das Laub der Bäume, die um die Grünfläche stehen. Ganz in der Nähe liegt das Haus, das Richard Wagner während seines Aufenthalts am Starnberger See bewohnt hat“, erläutert die Künstlerin ihr Konzept.

Die Bilder sind in Vierergruppen an langen Stämmen gespannt

Acht 2,20 mal drei Meter große Bilder werden in zwei Vierergruppen an vier langen Stämmen gespannt und dem See gegenübergestellt. Jede Gruppe bildet ein Quadrat, in dem jedes Bild an einer Außenseite hängt.

Von Kempfenhausen wird die Installation weiterwandern: Im Winter nach Münsing (18. und 19. Januar), im Frühjahr nach Possenhofen (25. und 26. April) und im Sommer nach Seeshaupt an den Anlegesteg (25. und 26. Juli).