Ellen Schwiers möchte sterben - Tochter postet aufwühlendes Video: „Soll ich ihr die Spritze setzen?“  

Frau Schwiers ist nicht nur bei klarem Verstand sonder auch selbst in der Lage sich einen Medi Cocktail selbst zu mixen. Wenn ich sterben will und noch selbst in der Lage bin mir das zu ermöglichen dann verlange ich das bestimmt nicht von meinem Kind und schon gar nicht als Mutter. In welches Gefühlschaos diese Frau ihre Tochter stürzt ist schon grenzwertig und hat mit Mutterliebe nichts mehr gemein. Wenn Frau Schwiers allerdings das Thema Sterbehilfe in Deutschland zur Diskussion stellen will hat sie, auf Grund ihres Bekanntheitsgrades viele Möglichkeiten, ohne ihre Tochter den Buhmann zu zuschieben.