Frau rutscht auf Tafel aus und verklagt Gaststätte: Skurriler Gerichtstermin am Starnberger See

Von: Tobias Gmach

Der Unfallort: Auf dem Weg Richtung Schifffahrtssteg rutschte eine Bergerin im März 2022 auf einer Tafel aus. Dort verhandelte nun auch das Gericht. © gma

Eine Frau rutscht auf der Werbetafel einer Gaststätte aus, verletzt sich so schwer, dass sie operiert werden muss – und verklagt den Gastronomen. Bei einem teilweise skurrilen Ortstermin des Landgerichts einigten sich die Parteien auf einen Vergleich.

Berg – Der deutsche Rechtsstaat funktioniert auch im sommerlichen Trubel am Starnberger See, zwischen Jugendlichen, die in Badehosen herumrennen und sich gegenseitig ins Wasser werfen, zwischen Spaziergängern auf der Suche nach einer Tasse Kaffee. Vergangener Donnerstag, 16 Uhr: Am Weg, der von der Seestraße zum Steg der Schifffahrt führt, trifft sich eine kleine Traube Menschen. Passanten beäugen sie argwöhnisch. Ein Mädchen im Bikini fragt schließlich sogar: „Was ist das hier?“ „Ein Gerichtstermin“, antwortet Dr. Andrea Kürten, Richterin am Landgericht München II. Zu erkennen ist das auch am Sitzungsaushang. Kürten hat ihn mit Tesafilm an den Kasten geklebt, in dem früher eine Speisekarte Platz fand. Verwunderung löst auch die Anwesenheit der Presse aus – vor allem bei den Beteiligten der Verhandlung im Sonnenschein. Ein natürlich ironisches „Es passiert ja nichts in der Welt“ vernimmt man vonseiten der Beklagten.

Zu klären hat die Gruppe einen Vorfall vom 18. März 2022: Eine damals 61-jährige Bergerin machte einen Spaziergang mit zwei Freundinnen aus Starnberg. Von Percha aus wanderten sie am See entlang, kurz nach der Gaststätte am Schifffahrtssteg kehrten sie um. „Wir wollten noch einen Kaffee trinken“, erzählen die drei Frauen nacheinander. Richterin Kürten vernimmt sie einzeln, die anderen müssen dann immer außer Hörweite gehen. Einen Gerichtssaal mit Tür gibt es ja nicht. Zum Kaffeetrinken kamen die Freundinnen nicht – weil die Bergerin, eingerahmt von den anderen beiden, auf dem abschüssigen Weg zur Wirtschaft ausrutschte, auf die Schulter fiel und sich so schwer verletzte, dass sie später operiert werden musste. Die Stolperfalle: Eine Werbetafel der damaligen Gastronomiebetreiber. Sie war zunächst an einem Stromkasten gelehnt, dann vom Wind auf den Asphalt geweht worden.

Klägerin und Beklagte sind sich nun, über ein Jahr später, schnell einig: Wer da, ohne eine Gefahr zu ahnen, um die Ecke biegt, schaut auf den See und den Restaurant-Eingang – aber nicht auf seine Füße und den Boden. Die Anwältin der Gastronomen schlägt schließlich einen Vergleich vor, den die Bergerin und ihr Beistand akzeptieren. Das geforderte Schmerzensgeld, der Verdienstausfall der verletzten Frau und die Verfahrenskosten werden zu zwei Dritteln von den Beklagten übernommen, falls jene nicht doch noch Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen. Rund 5000 Euro erhält die Klägerin.

Für skurrile Momente sorgt der Gerichtstermin nicht nur wegen der ungewöhnlichen Umgebung – sondern auch, weil die Beteiligten das Szenario vom 18. März 2022 immer wieder nachstellen. Also eine Tafel, die ein Mitarbeiter des damaligen Gastrobetreibers mitgebracht hat, auf den Boden legen. Richterin Kürten will es wissen: Wo lag der Aufsteller genau? Wie unterscheidet er sich von dem, der die Bergerin zu Fall brachte? Und dann passiert mehrmals fast genau das, was damals passierte: Passanten biegen um die Ecke, lassen den Blick gen See schweifen. Aber Rechtsanwalt Andreas Hlavaty, in Berg auch bekannt als Vizebürgermeister und Vorsitzender des MTV, passt auf: „Achtung, nicht auf der Tafel ausrutschen“, ruft er.

Die heiklen Momente wird er aber nach der Verhandlung, gegenüber dem Merkur, gutheißen: „Der Ortstermin war Gold wert.“ Im Gerichtssaal hätte wohl jeder gesagt: Die Tafel ist schwarz und deutlich vom grauen Asphalt zu unterscheiden. Die Spiegelung vor Ort überzeugte dagegen alle Beteiligten: Der Aufsteller wäre aus der Perspektive der drei Frauen nur schwer zu sehen gewesen – selbst wenn sie auf ihre Füße geschaut hätten.

