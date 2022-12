Startchancen und Weihnachtsgeschenke

Teilen

Reichlich beschenkt wurden die Kinder, die am Förderprogramm der Stiftung Startchance teilnehmen, in der Grundschule Aufkirchen. Stifter Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann, Claudia Behrens von der Firma „ServiceNow“ und Juliane Glück von der Stiftung (Mitte v.l.) übergaben die Präsente. © Andrea Jaksch

Die Stiftung Startchance setzt sich seit 2014 im Landkreis dafür ein, dass benachteiligte Schulkinder ihr Potenzial abrufen können. In Aufkirchen verteilte sie nun individuelle Weihnachtsgeschenke.

Aufkirchen – Das Christkind hat bei der Stiftung Startchance Geschenke an alle 150 Teilnehmer verteilt. Die große Weihnachtsüberraschung gab es während der letzten Lernförderung vor den Ferien. Alle Kinder erhielten jeweils ein ganz individuelles Paket mit einer Überraschung. Die Idee: „Es sollen auch diejenigen zu Weihnachten beschenkt werden, deren Familien vielleicht nicht so viel Geld haben und sich kaum Weihnachtsgeschenke leisten können“, berichtet Pressesprecher Sebastian Dorn. „Gerade in unserer wohlhabenden Gegend südlich von München kommt nämlich manchmal zu kurz, dass es nicht allen so gut geht.“ An der Oskar-Maria-Graf-Grundschule Aufkirchen übergaben Standort-Leiterin Juliane Glück und Stifter Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann die Geschenke. Angelina (8) hatte sich ein Schmetterlingskleid gewünscht, Laura (8) ein Barbie-Pferd. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen? Das erfahren die Kinder beim Auspacken an Heiligabend.

Die Stiftung Startchance setzt sich seit 2014 für Chancengleichheit ein. Jeden Freitag werden Kinder und Jugendliche gefördert, deren sozialer Hintergrund einen erfolgreichen Start in Schule und Beruf nicht automatisch garantiert. Dazu lernen immer freitags nach dem Unterricht erfahrene Pädagogen sowie ältere Schüler und Studenten als „Schüler-Coaches“ individuell mit den Kindern und Jugendlichen. „Bei 80 Coaches und 150 Schülern ist eine sehr individuelle Betreuung garantiert“, schreibt Dorn. Gemeinsam werden Hausaufgaben erledigt, Referate vorbereitet und wird für Schulaufgaben gelernt.

Das Angebot gibt es neben Aufkirchen auch am Gymnasium Starnberg sowie an der Grund- und an der Mittelschule in Geretsried sowie den Grundschulen in Pullach und Schäftlarn. Für die Eltern ist die Förderung kostenlos, die gemeinnützige Stiftungsarbeit wird durch Spenden finanziert. Startchance fördert insbesondere Schüler ab dem zweiten Grundschuljahr und möglichst langfristig bis zum Eintritt ins Berufsleben.

Es sei gar nicht so leicht gewesen, dass jedes Kind bei der Weihnachtsaktion ein altersgerechtes Geschenk bekommen konnte, berichtet Sprecher Dorn. „Teilweise wochenlang versuchten die Coaches, unauffällig die Wünsche der Kinder zu erfragen. Manche von ihnen sind so bescheiden, dass erhebliche Detektivarbeit gefragt war.“ Anschließend waren die Betreuer tagelang draußen unterwegs und suchten für das Christkind Bücher, Stifte, Malblöcke und Brettspiele aus. Auch oft gewünscht: Puzzles und Lego. Dann wickelten Helfer mehr als zwölf Stunden lang Pakete mit weißem, rotem und blauem Geschenkpapier ein und beschrifteten sie mit Namen. Am letzten Fördertag vor den Ferien kam es dann zur großen Übergabe.

„Es ist toll, wie sich die Kinder freuen“, sagt Coach Lea (17). Sie hilft schon im vierten Jahr freitags beim Lernen. „Viele Kinder haben große Talente, aber sie können sie nicht abrufen“, sagt sie. „Unsere Aufgabe ist es dann, sie zu motivieren und zu ermutigen.“ Die Coaches sind auch Vorbilder. Sie können nicht nur die Hausaufgaben erklären. Sie können den Kindern auch erzählen, warum der Schulstoff wichtig ist und wofür das Wissen später im Leben noch mal angewandt werden kann.

Dabei in Aufkirchen waren Mitarbeiter der Firma „ServiceNow“ aus München. Sie sammelten im Rahmen einer Firmenaktion bei den Beschäftigten Spenden für die Startchance-Aktion – und das Unternehmen verdreifachte die Summe. Somit kamen rund 1000 Euro zusammen, die Claudia Behrens von „ServiceNow“ überreichte.

Weitere Infos zur Stiftung Startchance gibt es online auf der Seite startchance.org.