Strandhotel Berg nimmt Gestalt an: Ein Besuch auf der Baustelle

Auch Restaurant und Biergarten vor Öffnung

von Sandra Sedlmaier schließen

Das neue Strandhotel Berg nimmt immer mehr Gestalt an. Handwerker wirken auf allen Ebenen, um das Gebäude bis Anfang Juni fertig zu haben. Die drei Wirte spüren in Berg vor allem eines: große Freude, dass Hotel, Restaurant und Biergarten endlich wieder aufmachen. Ein Besuch auf der Baustelle.

Berg – So viele Menschen, die gleichzeitig Hand anlegen. So viele Handwerksbetriebe, die auf der Baustelle im neuen Strandhotel Berg arbeiten. Während ein Maler an der Fassade arbeitet, kleidet ein Schreiner die Wirtsstube aus. Ein Handwerker kontrolliert eines der neu gesetzten Fenster, und auf der Biergartenterrasse sind zwei Männer damit beschäftigt, die verschiedenen Podeste anzulegen und einen neuen Boden zu verlegen. Unterdessen führt der künftige Küchenchef Sebastian Zimmermann in der offenen Küche Bewerbungsgespräche.

Die Atmosphäre im künftigen Strandhotel ist von ruhigem Fleiß geprägt, die Stimmung auf der Baustelle ist gut. Viktor Fischer, der zusammen mit Markus Bauer und Hans Schmölz das Strandhotel betreiben wird, weiß, dass diese Betriebsamkeit und Zuverlässigkeit der Handwerker auch dem Auftraggeber geschuldet ist. Die Augustiner-Brauerei, die das Anwesen an der Berger Seestraße mit dem vermutlich schönsten Wirtsgarten am Ostufer des Starnberger Sees zu Jahresbeginn übernommen hat, hat ausreichend Leute und Partner zur Verfügung, um auf die Schnelle ein Restaurant, eine Terrasse und einen Biergarten zu modernisieren. Norbert Brüggen, bei Augustiner Gebietsleiter für die Gastronomie, ist häufig auf der Baustelle, Fischer oder seine Kollegen so gut wie jeden Tag. „Ich habe größten Respekt, wie die Handwerker hier Gas geben“, sagt Brüggen. In den paar Monaten, seit die Brauerei das Anwesen übernommen hat, sei sehr viel passiert.

+ Alles aus einem Guss: Bei der Renovierung wird Wert auf Optik und Haptik gelegt. Die Stuben sind in Holz gehalten. © Andrea Jaksch

Das Strandhotel ist ein Herzensprojekt. Sowohl für Augustiner als auch für die drei Gastronomen. Fischers Begeisterung ist deutlich zu spüren. Etwa, wenn er darüber spricht, wie er und seine beiden Kollegen und Freunde sich das Logo ausgedacht haben: eine etwas altmodisch, aber gleichzeitig zeitlos und elegant wirkende Schwimmerin, die über dem Schreibschriftzug „Strandhotel Berg“ kraftvoll ins Wasser springt. „Drei Abende und vier Flaschen Wein, dann war das Logo fertig“, erzählt Fischer.

Seine Freude wird auch deutlich, wenn er von der künftigen Eisdiele spricht. Die soll in dem pavillonartigen Rundbau unterkommen, der rechts vom Dampfersteg bisher ein Nischendasein gefristet hat. Dort war gar nichts, nur der Eingang zu einem Versorgungsraum. „Hier kommt die Theke hin, mit alten Fliesen dahinter“, erklärt Fischer und deutet auf die Wand. „Wir werden Kaffee und Cappuccino aus einer guten, italienischen Kaffeemaschine anbieten, Kaltgetränke, Eis aus der Softeismaschine und Frozen Jogurt – oben im Ort ist eine Eisdiele geplant, in Starnberg gibt es eine gute Eisdiele, deshalb machen wir etwas anderes als Kugeleis. Und alles bio.“ Auch die Verpackungen sollen umweltverträglich werden. Das ist Fischer wichtig.

+ Die ebenerdige Terrasse, auf der Augustiner-Vertreter Norbert Brüggen (l.) und Wirt Viktor Fischer stehen, wird bewirtschaftet. © Andrea Jaksch

Ansonsten machen Wirte und Brauerei gar nicht so viel anders. Das Restaurant bleibt im ebenerdigen Bereich, wo es im alten Hotel Schloss Berg auch schon war, dessen Terrasse wird bedient. Dort ist auch der Haupteingang. Die offene Küche ist auf dieser Ebene, ebenso die Schankanlage. „Die funktioniert“, sagt Brüggen. „Das habe ich schon kontrolliert.“

In deren Nähe, mit Blick auf Terrasse und See, kommen ein paar Stehtische hin. In der Küche sei nicht viel zu machen, sagt Fischer. „Es ist alles gut in Schuss, auch die Anordnung passt. Wir tauschen nur ein paar Geräte aus.“ Das Personal sei bis auf ein paar vakante Stellen komplett. „Wir sind bereit“, unterstreicht der Wirt. Auch die Lieferketten stünden bereits fest: „Den Fisch bekommen wir von den Nachbarn, vom Fischer Kurt Huber und von der Fischerei Kramerfeicht, die Kartoffeln vom Bauern und das Fleisch vom Stannes-Hof in Germering“, zählt Fischer auf. „Man schmeckt es einfach, wenn ein Schwein glücklich war.“

Die Gaststube, die Schwemme und die Seestube bekommen den selben Boden und mit Holz getäfelte Wände. Das Holz wirkt alt, ist es aber nicht, wie Augustiner-Vertreter Brüggen sagt. „Es geht um die Haptik und die Optik – es soll so wirken, als ob es immer schon so war.“ Diesen Eindruck wird ein alter Kachelofen in der Gaststube unterstützen, der elektrisch beheizt wird, wie Fischer erklärt. Im Obergeschoss des Restaurantbereichs gibt es eine ebenfalls getäfelte Stube, das Schlossstüberl, das für Feiern zur Verfügung steht. „Dort kann man auch auf die Terrasse gehen – das war mir wichtig“, sagt Fischer. „Bei einer Hochzeit oder einer Kommunion kann man dann im Freien anstoßen.“

+ In dem Rundbau kommt die Eisdiele mit Softeis, Frozen Jogurt und Coffee to go unter. © Andrea Jaksch

Direkt daneben liegt der Biergartenbereich. Er bekommt verschiedene Podeste, so dass der grandiose Seeblick von fast allen Sitzplätzen aus zu genießen ist. Erreichbar ist der Biergarten nach wie vor über die Treppe vom Dampfersteg aus. Die Bereiche für Getränke- und Essensausgabe sind neu gemacht und mit eleganten, blaugrünen Fliesen versehen. „Es wird Kuchen geben, warme Sachen, kalte Sachen, eben etwas Gutes“, kündigt der Wirt an. Wer will, kann sich sein Essen mitbringen oder auch mit dem eigenen Boot kommen: „Wir haben einen eigenen Steg mit rund fünf Liegeplätzen.“

Für den Hotelbetrieb stehen 15 Zimmer zur Verfügung. Die in Blau und Rot gehaltenen Räume bekommen nur eine optische Verjüngung: ein neues Sofa oder neue Vorhänge. „Die Zimmer sind in Ordnung“, sagt Fischer. Während Augustiner Restaurant und Biergarten schlüsselfertig übergibt, sind das Hotel und die Zimmer Sache der drei Wirte. „Wir planen, ab Juli die Zimmer zu vermieten“, kündigt Fischer an. Er schätzt, dass gerade in einem Corona-Jahr die Nachfrage gut sein wird. „Wir haben ja alles hier: den eigenen Steg, eine Liegewiese, gutes Essen.“

Die Berger freuen sich auch, dass das Strandhotel wieder belebt wird. Das bekommt Fischer oft von Passanten zu hören, die die Baustelle anschauen. „Neulich war ein ganz altes Ehepaar da“, erzählt er. „Die beiden haben hier mit ihrer Familie viele Geburtstage und Hochzeitstage gefeiert und haben mir sogar ihren alten Tisch gezeigt. Den können sie wieder haben, wenn wir aufmachen.“ Die Eröffnung ist für 1. Juni geplant.