„Traum vom eigenen Seeufer wird wahr“: Luxusmakler bietet Lofts in ehemaligem Strandbad an

Von: Tobias Gmach

Panorama und Sichtschutz zum Nachbarn: der Blick aus einem der Seelofts auf die Liegewiese und den Starnberger See. © Galloth/Immovision

Von der kleinen Badekabine über das „Seeloft“ bis zum Bootshaus ohne Boot: Das frisch renovierte historische Strandbad Galloth in Leoni bietet nun Exklusivität am Ufer des Starnberger Sees – für 300 bis 1500 Euro im Monat.

Leoni – „Der Traum vom eigenen Seeufer wird wahr. Ob als Ergänzung zu einer Immobilie am Starnberger See oder zur exklusiven Nutzung, wenn man einmal aus der heißen Großstadt München will.“ So bewirbt die Firma Immovision die Zukunft des historischen Strandbads Galloth in Leoni. Die Nachfrage nach den 24 kleinen Mieteinheiten, den „Seelofts“ mit privatem Liegewiesenabschnitt oder den nagelneuen Badekabinen mit Stromanschluss, ist groß. Gut 60 Interessierte kamen kürzlich zu einem von mehreren „Open-House-Terminen“, sagt Oliver Herbst. Er vermarktet die Objekte im Auftrag der Familie Galloth – ganzjährig für 300 bis 1500 Euro pro Monat. Er wird von bundesweiten Medien als führender Luxusmakler bezeichnet, seine Firma Immovision verkaufte nach eigenen Angaben schon 2013 die damals teuerste Villa Münchens – und 2014 die teuerste Liegenschaft am Starnberger See.

Alte Form, nagelneuer Bau: Im nördlichen Bereich des Strandbads Galloth befinden sich sieben Quadratmeter große Seelofts mit privatem Liegewiesenabschnitt. Weiter südlich gibt es zwei größere Lofts, kleine Kabinen und ein Bootshaus. Wie früher, aber mit Strom sind die der 1,2-Quadratmeter-Kabinen. © Galloth/Immovision

Die Geschichte des seit rund 100 Jahren bestehenden Strandbads war 2021 vorerst zu Ende gegangen. Rund 150 Leute, aus Berg und der Region, aber auch darüber hinaus, hatten einen Schlüssel für das kleine Privatbad. Manchen reichte die einfache Mitgliedschaft für knapp 200 Euro pro Saison, andere zahlten noch mal etwas weniger für eine der 38 hölzernen Badekabinen drauf – um dort Klamotten, Wertsachen, eine Liege oder den Sonnenschirm zu verstauen. Die Galloths sperrten schließlich zu, der Betrieb war der Familie, beruflich und privat stark eingebunden, zu zeitaufwendig geworden. „Der Personenverkehr war groß, das ist jetzt deutlich einfacher“, sagt Michael Galloth, Entwicklungsingenieur bei BMW und Forstwirt im Nebenerwerb. Zumal sich die Maklerfirma um die Vergabe der Einheiten – immer nur für ein Jahr, aber mit Verlängerungsoption – kümmert. Die Vermietung des Areals zuletzt als Event-Location, für Firmen- oder Geburtstagsfeiern, sei von vorneherein nur als Zwischenlösung gedacht gewesen, sagt Galloth.

Den alten, langgezogenen Bau an der Assenbucher Straße hat Galloth abgerissen – um ihn exakt in der Form wieder neu aufzubauen. Mehr oder andere Bauräume gab der Bebauungsplan der Gemeinde an der Stelle nicht her. Die Raumaufteilung in den Gebäuden ist nun aber anders: Im südlichen Bereich führen einfache Türen zu den 1,2 Quadratmeter großen Badekabinen, die an jene aus den 1950er-Jahren erinnern. Weiter nördlich folgen fünf Seelofts mit Doppeltüren Richtung See auf je sieben Quadratmetern. Zwei etwas größere Lofts mit Küchenzeile und Mansarde befinden sich nahe des Eingangs. Das exquisiteste Domizil ist das 13 Quadratmeter große Bootshausloft mit eigener Stegfläche. Allerdings ohne Boot, wie Immovision online anmerkt. Übrigens: Übernachten dürfen die Mieter in den Räumlichkeiten nicht. Das sei ähnlich wie in Schrebergärten im Mietvertrag ausgeschlossen, sagt Eigentümer Galloth.

Die Einrichtung ist den Mietern überlassen. Im Falle dieses größeren Seelofts kann zum Beispiel eine Küchenzeile installiert werden. © Galloth/Immovision

Fixe Preise für die einzelnen Objekte nennen Herbst und Galloth nicht, nur eben Spanne 300 bis 1500 Euro. Das würde je nach Einheit 115 bis 250 Euro pro Quadratmeter bedeuten. Galloth kann sich gut vorstellen, dass es zu langfristigen Mietverhältnissen kommt, auch wenn er die Verträge sicherheitshalber immer nur für ein Jahr abschließt. Laut Galloth haben einige der ehemaligen Nutzer Interesse, eine Kabine zu mieten. Wie viele Interessenten es bisher gibt, will er nicht genau verraten. Die Zahl sei aber dreistellig.

Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger wäre es lieber gewesen, wenn das Strandbad in der bisherigen Form erhalten geblieben wäre, sagt er auf Merkur-Nachfrage. „Die Leute haben mir die Türe eingerannt und gefragt, ob die Gemeinde nicht was tun kann, damit es so weiter geht.“ Letztlich bedurfte es nicht mal einer Baugenehmigung vom Landratsamt, da lediglich der Bestand erneuert wurde.

Das Strandbad ist bereits in der vierten Generation angekommen: Die Familie Schropp, später Galloth, betrieb es in den 1920er-Jahren mit Bootsverleih und einfachen Kabinen. In den Fünfzigern wurde der Kiosk mit den Sanitäranlagen gebaut und der Uferbereich befestigt. Die große Liegewiese wurde um das Sonnbrett nördlich des umgebauten Bootshauses ergänzt. „Das Tagesbad war vor allem bei Münchnern sehr beliebt“, heißt es im Exposé. In den 1980er-Jahren wandelte man es dann zum Saisonbad mit Jahreskarten um. Und nun schreiben die Galloths das nächste Kapitel.