Unerhörte Klänge in Berg: Vorverkauf für „Geisterbahn“ läuft

Von: Volker Ufertinger

Einfach mal zuhören: Das erste „Geisterbahn“-Festival an der Villa de Osa lockte 300 Berger an. Eine Wiederholung lag da mehr als nahe. © Jörn Kachelriess

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt die Gemeinde Berg erneut zum „Geisterbahn-Festival“. Am 1. Oktober sind im Marstall sowie auf einer Fahrt der MS Starnberg ungewohnte Klänge zu hören. Der Vorverkauf läuft.

Berg – Jeder hat die Titelmelodie von der „Sendung mit der Maus“ im Ohr. Aber kaum jemand weiß, wer sie geschrieben hat. Es war der in Assenhausen lebende Komponist Hans Posegga (1907-2002), der Kindern wie Erwachsenen diese eingängige Gute-Laune-Musik geschenkt hat. Was noch viel weniger bekannt ist: Posegga hat weit über 900 klassische Kompositionen geschrieben. Einige davon – etwa die „Seltsamen Träume des Don Quichotte“ sowie einige Tanzsuiten – werden am 1. Oktober zwischen 16 und 18 Uhr im Marstall erklingen. Es wird im doppelten Sinne eine unerhörte Veranstaltung.

Schon im vergangenen Jahre fanden viele Berger Gefallen an der ungewöhnlichen Musik, die sie in der Villa de Osa zu hören bekamen. „Das sollte eigentlich etwas Einmaliges bleiben“, sagt der Kulturbeauftragte des Gemeinderats und Organisator Andreas Ammer. Doch nachdem die Resonanz so groß war, entschloss man sich zur Neuauflage – zumal der Deutsche Musikfond solche Festivals mit einem ganzen Batzen Geld unterstützt. „Wir waren eins von 40 Projekten, das die Förderung für aktuelle Musik im ländlichen Raum erhalten hat“, so Ammer.

Das Festival besteht heuer aus zwei Teilen, oder besser aus zwei Veranstaltungsorten. Da wäre einmal der Nachmittag, wo das Werk von Hans Posegga zum Klingen gebracht wird (darunter auch eine orchestrale Version der Maus-Musik), aber auch Kompositionen von Max Richter und Arvo Pärt (Solist Julian Schad). „Sie sind gute Beispiele dafür, dass auch die neue Musik durchaus wohltönend sein kann“, so Ammer. Die Filmmusik zur Fernsehserie „Der Seewolf“, die ebenfalls Posegga komponiert hat, studiert das Jugendorchester „Frisch gestrichen“ unter der Leitung von Nils Schad extra für das Festival ein.

„Offen, gemütlich und ungezwungen“ auch auf dem Schiff

Am Abend legt die MS Starnberg etwa um 18 Uhr ab. Vier Stunden geht es über den See, wobei ausführlich und lustvoll Musik gemacht wird. Etwa von einer Woodo-Band, von zwei Japanern mit Harfe, dem Berliner Duo „Driftmachine“, die mit zwei analogen Synthesizern hantieren, und, und, und. „Ich bin selbst gespannt, wie es klingt“, so Ammer. Zwei Orchester und sieben Bands sind an Bord, Essen ist im Preis von 40 Euro inklusive. Das Ticket gilt dann auch für das Marstall-Konzert.

Bei beiden Veranstaltungen soll es laut Ammer „offen, gemütlich und ungezwungen“ zugehen. Der Kulturbeauftragte weist darauf hin, dass man für das Klassikkonzert auch einzeln Karten erwerben kann. Sie kosten im Vorverkauf zehn Euro, nur in bar zu erwerben in der Drogerie Höck und bei „Schöner Lesen“ in Berg. Weitere Infos zum Festival gibt es auf der Homepage der Gemeinde Berg www.gemeinde-berg.de unter Veranstaltungen.