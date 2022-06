Unsichere Querungshilfe?

Von: Sandra Sedlmaier

Die Querungshilfe am Lohacker in Berg (im Bild nach dem Bau 2018) ist umstritten - ist sie unsicher oder nicht? © Andrea Jaksch

Ist die Querungshilfe am Lohacker in Berg gefährlich oder nicht? Darüber gehen die Meinungen im Gemeinderat auseinander - und eine Lösung ist schwierig.

Berg – Ist die Fußgängerinsel beim Sportgelände am Lohacker in Berg sicher genug für Kinder und Jugendliche? Die CSU-Gemeinderätin Annatina Manninger sagt Nein, ihr Fraktionschef und MTV-Berg-Vorsitzender Andreas Hlavaty findet schon.

In der jüngsten Ratssitzung in Berg bat Manninger um Hilfe: „Ich wurde von Müttern angesprochen. Die Autos rasen so sehr dort, dass sie selber ihre Kinder lieber mit dem Auto bringen, als sie zu Fuß oder mit dem Rad zu schicken.“ Dabei sei doch genau das, was man wolle: mehr Menschen zu Fuß oder auf dem Rad, weniger mit dem Auto. Unterstützung bekam Manninger von Elisabeth Fuchsenberger (SPD): Es handle sich bei der Querungshilfe um „eine wahnsinnig gefährliche Stelle“.

Bürgermeister Rupert Steigenberger konnte wenig Hoffnung auf Besserung machen. „Das ist eine Staatsstraße, da werden wir nicht mehr schaffen als die Querungshilfe, die es dort gibt.“ Besser sehe es weiter oben auf der Staatsstraße in Aufkirchen aus: Dort sei vermutlich Tempo 30 möglich. CSU-Fraktionschef Hlavaty erinnerte daran, dass die Gemeinde schon zehn Jahre allein für die Querungshilfe am Lohacker gekämpft habe. Steigenberger will Manningers Bitte bei der nächsten Verkehrsschau mit Staatlichem Bauamt und Polizei vorbringen, doch er sah wenig Chancen.

Zebrastreifen rechtlich praktisch unmöglich

Ein Zebrastreifen gehe dort nach Auffassung der zuständigen Behörden gar nicht, erklärte Steigenberger auf Nachfrage von Heinz Rothenfußer (Grüne). „Ein Zebrastreifen, der nicht permament begangen wird, stellt eine Gefährdung für Fußgänger dar“, sagte der Bürgermeister. „Die Fußgänger fühlen sich sicher, aber die Autofahrer fahren wie immer Tempo 50.“ Zebrastreifen seien nur auf stark frequentierten Straßen möglich.

Hlavaty hielt die Einschätzung der Lage für übertrieben. „Wir müssen die Kirche beim Dorf lassen, das ist Gott sei Dank kein Unfallschwerpunkt.“ Er treffe morgens auch oft auf „eilige Mütter, die mit ihren SUVs von A nach B wollen“. Werner Streitberger (SPD) schlug vor, ein Tempomessgerät vor der Querungshilfe anzubringen. So würden die Autofahrer auf ihre tatsächliche Geschwindigkeit aufmerksam gemacht.