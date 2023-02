Unwetter: Vorbereitung treffen für den Ernstfall

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Arbeiten zwischen Unmengen Hagel: Die Bachhauser Feuerwehr war am 22. Juni 2021 mit überfluteten Straßen und gefluteten Kellern beschäftigt. © Feuerwehr Bachhausen

Die Gemeinde Berg steigt ins Sturzflutrisiko-Management ein . Ein Experte lobt die die Hochwasserfreilegung am Lüßbach.

Berg – Das Chaos nach dem überraschenden Hagelschlag im Juni 2021 mit vollgelaufenen Straßen und Kellern haben die Bürger rund um den Starnberger See noch gut in Erinnerung. In kürzester Zeit hatte der Hagel mitten im Juni für eine Winterlandschaft gesorgt, Gullys waren verstopft, das Wasser konnte nicht ablaufen. Starkregen ist während des Sommers permanent zu erwarten – mit allen Nachteilen wie überfluteten Straßen, Kanalrohren und Kellern. Um auf solche Ereignisse besser vorbereitet zu sein und Menschen und Eigentum schützen zu können, möchte die Gemeinde Berg ein Sturzflutrisiko-Management einrichten. Auch ein Frühwarnsystem ist im Gespräch. Der Gemeinderat hat am Dienstag die Verwaltung beauftragt, weitere Schritte zu unternehmen, Förderungen einzuholen und mit dem Wasserwirtschaftsamt zu verhandeln. Gewisse Teile des Sturzflutrisiko-Managements werden bis zu 75 Prozent gefördert.

Ein erster Schritt wurde bereits im vergangenen Jahr unternommen, wie Klimaschutzmanagerin Sebastiana Henkelmann im Gemeinderat berichtete. Die Firma Spekter aus Herzogenaurach, die auch für Pöcking, Feldafing, Herrsching und Andechs tätig ist, hat die Gemeinde Berg auf potenzielle Gefahrenpunkte in Sachen Hochwasser untersucht. Die neuralgischen Punkte sind der Lüßbach, der Mühlbrunnenbach, der wiederum in den Lüßbach fließt, und der Höllgraben in Allmannshausen, der bei Starkregen und Hochwasser den Überlauf vom Damm am Lüßbach aufnimmt.

Spekter-Sprecher Hans Junginger empfahl, an wichtigen Punkten Regen-, Kanal- und Pegelsensoren zu installieren, etwa am Lüßbach. Für dessen Damm in Höhenrain hatte der Experte viel Lob: „Sie haben viele richtige Sachen bereits umgesetzt, insbesondere mit den Becken, die den Lüßbach entschärfen.“ Doch der Überlauf in den Höllgraben sei ein sensibler Bereich. „Es ist zwar ein großer Kanal, aber bei Hagel überfluten die Straßen.“ Pegelsensoren würden schnell Bescheid geben, sodass Maßnahmen ergriffen werden könnten.

Alarmierung über App oder Telefon denkbar

Schon jetzt ist der Damm am Lüßbach automatisch geregelt, wie Bürgermeister Rupert Steigenberger auf eine Frage von Werner Streitberger (SPD) sagte. „Er ist durchflussgesteuert, ab einer bestimmten Wassermenge wird der Durchfluss begrenzt.“ Doch beim letzten Mal habe man von Hand nachbessern müssen, weil hinter dem Damm, unter anderem in Bachhausen, sehr viel Wasser in den Lüßbach geflossen sei. „Da war manuelles Eingreifen nötig.“ In Zukunft, fürchte er, gebe es Niederschlagsmengen, die nicht nur über den Höllgraben abflössen, sondern auch über die Dammkrone hinweg.

Das Warnsystem könnte auch über eine App oder per Telefonalarmierung laufen, sagte Junginger. Er hatte beeindruckende Bilder eines Hochwassers in Braunsbach dabei und einfache Tipps, wenn sich neuralgische Punkte herauskristallisiert haben. Als Beispiel hatte er eine Tiefgarage neben einem Park, die bei einem Starkregenereignis durch Wasser aus dem Park vollgelaufen ist. „Das hatte niemand auf dem Schirm.“ Durch relativ einfache Maßnahmen, etwa eine erhöhte Mauer neben der Zufahrt, habe man diese Garage in der Zukunft schützen können.