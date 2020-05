Amtskette als Überraschung

Überraschung heute Abend in der konstituierenden Sitzung des Berger Gemeinderats: Zu seiner Vereidigung wird der neue Bürgermeister Rupert Steigenberger eine Amtskette tragen.

Berg/Aufkirchen – Da werden die Berger Gemeinderäte und die Bürger, die zur konstituierenden Sitzung ins Gasthaus Post in Aufkirchen kommen, Augen machen. Der neue Bürgermeister Rupert Steigenberger wird zur Vereidigung eine Amtskette tragen. Die Amtskette ist noch neu und liegt seit einem Jahr im Safe des Rathauses. Nun trägt sie zum ersten Mal ein Berger Bürgermeister in der Öffentlichkeit. Die Sitzung in der „Post“ in Aufkirchen beginnt um 19.30 Uhr. Sie ist öffentlich.

Die neuen und auch die alten Gemeinderäte wissen vermutlich nicht, dass es eine Amtskette gibt. Auch der neue Rathauschef hat es erst vor ein paar Wochen bei einer Besprechung im Rathaus erfahren. Steigenbergers Vorgänger Rupert Monn war es ein Anliegen, seinem Nachfolger eine Amtskette übergeben zu können. 2017 war eine Amtskette – Berg hatte bislang keine – einmal Thema im Gemeinderat gewesen, weil im Haushalt 8000 Euro für deren Anschaffung eingestellt waren. Das Echo auf das Vorhaben war im Gemeinderat geteilt – es schwankte zwischen Spott, Unverständnis und Gleichgültigkeit (wir berichteten). Da entschied sich Monn, dass es keine Amtskette aus Steuergeldern geben würde. Hinter den Kulissen agierte er weiter und arbeitete an der Realisierung einer Amtskette. Es gab im Rathaus bereits eine Spende über 5000 Euro, die dafür bestimmt war. Er bemühte sich um weitere Spenden und bekam die Summe von 14 000 Euro zusammen. Drei Berger Bürger zeigten sich äußerst großzügig und beteiligten sich an den Kosten.

„Ich habe immer gesagt, ich muss keine Kette haben“, sagt Monn im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Aber ich möchte meinem Nachfolger eine überreichen. Es gehört zu einer Kommune, dass der Bürgermeister zu Repräsentationszwecken eine Amtskette hat.“ Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätte Monn die Amtskette zur Verabschiedung der scheidenden Gemeinderäte Ende April getragen. Die Verabschiedung fiel aus.

Nun wird Monn die Kette seinem Nachfolger nicht nur überreichen. Geplant ist, dass er sie heute Abend dem neuen Bürgermeister vor dessen Vereidigung umlegt. Die Vereidigung selbst wird übrigens der älteste Gemeinderat vornehmen. Das ist der 82-jährige Stefan Mair (Grüne) aus Farchach.

Die Kette ist aus Sterlingsilber und hat vergoldete Applikationen. Die Traditionsfirma Fridrich in der Münchner Fußgängerzone, an der die Berger Familie Lindner beteiligt ist, hat die Kette angefertigt und mit einem Zertifikat versehen. „Die handwerkliche Ausführung lag in den Händen der beiden Goldschmiede Gerhard Karner und Andreas Illitsch“, heißt es darin. „Die vier Medaillons wurden handgemalt und in Emaille gebrannt.“ Monn habe sich für die Wiedergabe der vier Gemarkungen der Gemeinde Berg, das heißt für Kempfenhausen, Berg, Bachhausen und Höhenrain entschieden. „Die ineinander verwobenen und verbundenen Ringe symbolisieren die Gemeinsamkeit in allem Tun der Bürger, ihrer Verwaltung, ihrer Repräsentanten und des 1. Bürgermeisters.“

Dem neuen Bürgermeister Steigenberger ist eine Amtskette übrigens kein so großes Anliegen. „Mir persönlich ist es nicht so wichtig“, sagt er auf Anfrage. „Aber wir brauchen uns als Gemeinde auch nicht zu verstecken.“

Im Landkreis Starnberg haben fast alle Gemeinden und die Stadt Starnberg eine Amtskette. Lediglich Pöcking und Gilching haben keine.