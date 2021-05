Wasserturm mit neuem Gesicht

Wollen für den Erhalt des Turms in seiner alten Form kämpfen (v.l.): Evi Müller, HelenaOberrieder und Cecilia Lutz.

von Sandra Sedlmaier schließen

Der Mörlbacher Wasserturm polarisiert die Menschen in dem Berger Ortsteil, seit er neu gestrichen ist und die Turmuhr nicht mehr läutet. Die graue Farbe wird bleiben, die Uhr will der Eigentümer des Gutshofs Mörlbach reparieren lassen.

Mörlbach – Evi Müller aus Mörlbach kennt den Wasserturm ihr ganzes Leben lang. „Ein Wahrzeichen, das man schon von weitem sieht“, sagt sie. „Dass er jetzt grau ist, ist schon eine krasse Veränderung im Ortsbild.“ Ähnlich bewerten es die unmittelbaren Nachbarn des Turms, Cecilia Lutz, die im alten Gutshof wohnt, und Helena Oberrieder von gegenüber. Die drei wollen die Neuerung nicht hinnehmen und bei den Mörlbachern Unterschriften sammeln – gegen die optische und auch gegen die akustische Veränderung. Denn die Glocke, die jahrzehntelang viertelstündlich die Zeit kundtat, ist verstummt, seit an dem Turm aus dem Jahr 1924 gearbeitet worden ist.

Zumindest die Akustik soll baldmöglichst wieder funktionieren, versichert der Eigentümer des Gutshofs Mörlbach. „Die Arbeiten am Turm finden auch statt, um die Uhr und die Glocke reparieren zu können“, sagt Jürgen Ludwig, der zusammen mit seiner Frau Evelin das Anwesen vor drei Jahren gekauft hat. „Dort oben in dem Turm ist viel Technik verbaut, aber dazu müssen wir erst mal einen Zugang haben.“ Sobald die Außentreppe fertig sei, könne man die Uhr und die Glocke reparieren. „Dann funktioniert das alles wieder.“

Die Nachbarn vermuten auch, dass der Einbau der Fenster nicht genehmigt ist. Ein Baukontrolleur des Landratsamtes habe die Baustelle besichtigt, bestätigt Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Eine andere Nutzung als die bisherige habe der Kontrolleur nicht festgestellt. „Das Landratsamt hat uns den Bau nicht eingestellt“, betont Ludwig. Allerdings, so Diebl, sei der Bauherr aufgefordert worden, einen Antrag auf Nutzungsänderung einzureichen. Das habe er inzwischen getan, versichert Ludwig. Er wolle im Turm ein Hausmeisterbüro mit WC unterbringen sowie das Archiv seiner Immobilienverwaltung.

Für das Gebiet des Gutshofs Mörlbach gilt ein Bebauungsplan aus dem Jahr 2008. Demnach sind in dem alten Gutshof Wohnungen und Gewerbeeinheiten erlaubt. Der Wasserturm genießt Bestandsschutz. Veränderungen an der Fassade seien genehmigungsfrei, sagt Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger nach Durchsicht der Vorgaben des Bebauungsplans. Nutzungsänderungen müssten angezeigt werden, teilt er die Auffassung des Landratsamts. Von der Glocke und der Uhr ist im Bebauungsplan nicht die Rede. „Ob die Uhr klingelt oder nicht, ist allein Sache des Eigentümers“, stellt Steigenberger klar. Vorschriften gibt es bezüglich der Farbgebung für die Fassade: Sie soll in einer hellen Farbe gestrichen sein.

„Ist das Grau eine helle Farbe?“, fragt sich Nachbarin Cecilia Lutz. „Ich habe erst gedacht, das ist die Grundierung. Als das Gerüst abgebaut wurde, war klar: Das ist die Farbe.“ Evi Müller findet zudem, dass die neue Gestaltung des Turms zu modern sei. Und Lutz wundert sich, dass nichts von dem alten Gutshof unter Denkmalschutz steht. „Er geht ja auf den Riegerhof zurück, der wiederum bei der Ortsgründung Ende des 6. Jahrhunderts schon da war“, zitiert sie aus der Ortschronik von Mörlbach.

Jürgen Ludwig verweist darauf, dass er nicht nur den Turm renovieren lässt, sondern große Teile des Anwesens. „Wir wollen das Dachgeschoss erneuern und haben bereits das Dach neu machen lassen.“ Das alte Eternitdach sei jetzt weg. „Wir investieren über eine Million Euro, um die Gebäude zu erhalten.“ Unter anderem sei eine Idee, den Dorfweiher den Mörlbachern wieder zugänglich zu machen, sagt Ludwig. „Im Winter zum Schlittschuhfahren zum Beispiel.“ Seinen Kritikern bietet der Eigentümer ein Gespräch an. „Ich freue mich, wenn die Leute auf mich zukommen und mir sagen, was sie stört.“

Das Ehepaar Ludwig hat Erfahrung mit alten und auch mit denkmalgeschützten Gebäuden. Für die Gestaltung der Fassade eines denkmalgeschützten Hauses in München hat es 2005 einen Preis der Landeshauptstadt und der Unteren Denkmalschutzbehörde erhalten. „Die Farbe hat damals aber auch nicht jedem gefallen“, räumt Ludwig ein.