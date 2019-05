Berger müssen ab sofort Leitungswasser abkochen

Alle Berger und Einwohner von einigen Ickinger Ortsteilen müssen ab sofort ihr Leitungswasser abkochen. Grund sind Keime im Wasser - und der Regen.

Berg - Wichtige Nachricht für alle Einwohner von Berg und einigen Ortsteilen von Icking: Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tage seien bakterielle Verunreinigungen im Leitungswasser aufgetreten, teilte die Gemeinde Berg am Freitagmittag mit. Folge: In Absprache mit dem Gesundheitsamt Starnberg muss das Trinkwasser abgekocht werden.

Das gesamte Leitungsnetz der Gemeinde Berg sowie die über den Hochbehälter Attenhausen versorgten Ickinger Gemeindeteile Dorfen, Attenhausen, Schlederloh und Obere Alpe werden daher gechlort.



Wie lange das Abkochen nötig ist, steht noch nicht fest.