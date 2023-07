„Wir als Gemeinde sind der Looser“: Zähe Verhandlungen beim Glasfaser-Ausbau

Von: Tobias Gmach

Bis Glasfaserkabel an gewissen Ecken in Berg unter die Erde kommen, dürfte noch etwas Zeit vergehen. © DPA

Das schnelle Internet ist noch nicht überall in Berg angekommen. Die Gemeinde steckt dabei in einer verzwickten Situation. Die Verhandlungen sind zäh.

Berg – Wie ist der Stand beim Glasfaserausbau in Berg? Bei dieser Nachfrage von Cédric Muth (FDP) im Gemeinderat verschlechterte sich die Laune von Bürgermeister Rupert Steigenberger diese Woche schlagartig. „Schwierig“, sagte er, „es gibt zwei Anbieter, aber noch keine zufriedenstellende Lösung. Wir sind nach wie vor in Verhandlungen.“

Ausreichend schnelles Internet gebe es in etwa 80 Prozent der Haushalte im Gemeindegebiet, erklärt Steigenberger auf Merkur-Nachfrage. Es gebe aber noch einige Lücken, gerade an den Rändern der Ortsteile. Der Münchner Anbieter Unsere Grüne Glasfaser habe sich für den Ausbau angeboten, danach sei die Telekom ebenfalls auf die Gemeinde zugegangen. „Das ist kein Zufall“, kommentiert der Bürgermeister. Nach seinem Eindruck geht es der Telekom darum, den Mitbewerber zu verdrängen. Allerdings stelle das Unternehmen den Ausbau „frühestens in drei Jahren“ in Aussicht – im Gegensatz zu kleineren Firmen, wie der Grünen Glasfaser, die schneller loslegen wollen. Jene bräuchten aber wiederum feste Zusagen und Vertragsabschlüsse, sonst würden sie sich wieder zurückziehen, so Steigenberger. Aus seiner Sicht ist die Folge des Konkurrenzkampfes: „Wir als Gemeinde sind der Looser.“

Ein interessantes Detail nennt der Bürgermeister auf Nachfrage. Die Telekom habe in ihrem Ausbau-Angebot einen Ortsteil komplett ausgespart: Höhenrain. Es gibt also einiges zu verhandeln.

