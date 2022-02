„Wir sind durchaus stolz“: Was Bergs Bürgerbeteiligung in einem Jahr erreicht hat

Von: Sandra Sedlmaier

Bäume pflanzen: An einem Wochenende im Herbst arbeiteten zahlreiche Bürger an der Osterfelder Straße. © BBB

Eine Fahrradstraße am Seeufer, Ladestationen für E-Autos, Blüh- und Streuobstwiesen und nicht zuletzt ein Klimamanager: Die Bürgerbeteiligung Berg hat im ersten Jahr ihres Bestehens einiges bewegt und auch spontane Hilfsaktionen durchgeführt – und das alles ehrenamtlich.

Berg – Vor genau einem Jahr haben rund 70 Berger Bürger eine Bürgerbeteiligung für die Gemeinde aus der Taufe gehoben. Immerhin rund 50 sind drangeblieben und haben sich in zwei Arbeitskreisen und zehn Arbeitsgruppen organisiert. Sie können nach zwölf Monaten eine bemerkenswerte Bilanz ziehen. Trotz der erschwerten Umstände durch Corona – fast alle Treffen der Arbeitskreise fanden und finden immer noch online statt – haben sie einiges angestoßen und zum Teil schon auf den Weg gebracht. „Wir sind durchaus stolz“, sagt Karin Münzenmaier vom Arbeitskreis Umwelt.

Die Liste der Themen, die sich die Bürgerbeteiligung Berg (BBB) vorgenommen hat, ist relativ lang und weitreichend: von der Hundehaltung über Nahversorgung und Landwirtschaft, Müllvermeidung und Energieberatung, Artenschutz und Infrastruktur bis hin zur Energiewende, Verkehrskonzepten und Bauen. Ideen sind das eine, deren Umsetzung das andere. Ein Konzept, wie und wo Ladesäulen für E-Autos in Berg aufgestellt werden könnten, haben die Ehrenamtlichen erarbeitet und auch gleich noch eine mögliche Finanzierung mitgeliefert, indem sie Förderprogramme benannt haben.

Ein Konzept für mehr Fahrradfreundlichkeit hat der Gemeinderat ebenfalls ohne Korrekturen verabschiedet. Ein Punkt daraus, die Einrichtung einer Fahrradstraße am Seeufer, ist schon fast verwirklicht – es fehlen nur noch die Schilder (wir berichteten). Auch die Blühwiese am Lüßbach in Bachhausen ist auf einem guten Weg. Bäume und Sträucher sind größtenteils schon gepflanzt. Ein Informationsabend über nachhaltiges Sanieren, Heizen und Warmwasser stieß auf das Interesse der Berger.

Dabei war der Start für die Ehrenamtlichen nicht einfach. „Es gab ja gar nichts, keine Struktur, keine Organisation“, erinnert sich Karin Münzenmaier. Und weil die Pandemie keine Präsenztreffen erlaubte, blieb auch nur das Internet als Treffpunkt.

„Ein Meilenstein war unsere Homepage“, sagt Münzenmaier. Martin Snajdr vom Arbeitskreis Mobilität baute sie und schaffte der Bürgerbeteiligung damit eine virtuelle Heimat, wo die Fäden zusammenlaufen, Interessierte sich melden und Bürger sich auf den aktuellen Stand der Projekte bringen können.

Selfie nach Kreuzkraut-Einsatz (v.l.): Gustl Machnik, Katrin Stefferl-Wuppermann und Christian Kalinke. © BBB

Rund 50 Berger sind regelmäßig bei den Arbeitsgruppen-Treffen dabei. Wobei das Personal wechselt. „Es gibt einen harten Kern und ein weiches Außenrum“, sagt Snajdr. Viele interessierten sich zunächst, aber das ändere sich dann, wenn es an die konkrete Arbeit gehe. „Manche schnurren auch weg, weil sie eine Lieblingsidee haben, die aber die anderen wenig begeistert“, sagt Christian Kalinke, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerbeteiligung zuständig ist. Er stellt fest, dass das Engagement für die Bürgerbeteiligung dorf- und parteiübergreifend ist. Das habe sich nicht zuletzt bei der spontanen Kreuzkraut-Aktion gezeigt, als im August vergangenen Jahres eine Grünen-Gemeinderätin, Kalinke und ein SPD-Mitglied in Höhenrain eine Wiese von der giftigen Pflanze befreiten.

„Wir als Bürgerbeteiligung werden nicht nur gehört, wir haben auch Einfluss“, findet Kalinke. Die drei BBB-Sprecher sind sich einig, dass es der Bürgerbeteiligung zu verdanken sei, dass die Gemeinde sich jetzt schon um einen Klimamanager bemühe. Er selbst sei bei der Präsentation der Aufgaben eines solchen Managers im Gemeinderat vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und zu fordernd gewesen, räumt Kalinke ein. „Aber ohne uns wäre diese Stelle nicht so schnell geschaffen worden“, sind die drei überzeugt.

Die Kehrseite dieses Einflusses benennt Karin Münzenmaier: „Manche Gemeinderäte haben uns gegenüber Berührungsängste. Vermutlich, weil sie noch mehr Arbeit befürchten. Ich würde mir mehr Offenheit wünschen – und dass man sieht, dass wir auch viel Arbeit abnehmen, etwa, als wir die Fördermöglichkeiten für die Ladestellen rausgesucht haben.“ Auch eine Exkursion nach Haar für die Blühwiesen habe man selbst organisiert und auch bezahlt.

Natürlich läuft es bei einigen Arbeitskreisen etwas zäh. Einen Lebensmittel-Lieferservice für Berg einzurichten, verlange einfach sehr viel Vorlauf, sagt Martin Snajdr. Die möglichen Zeiten abfragen, die möglichen Lieferanten – wobei das Interesse grundsätzlich vorhanden sei. Und die Hundegruppe tue sich auch schwer. „Wir sind eine relativ homogene Gruppe, deshalb funktioniert es aber ingesamt ganz gut“, sagt Snajdr.

Einige gesellschaftliche Gruppen, etwa Flüchtlinge oder Gewerbetreibende, seien leider unterrepräsentiert. Ebenso die, die mit dem Internet nicht so klarkommen, ergänzt Münzenmaier. „Das ist für einige eine Hürde.“ Insgesamt sei die Bürgerbeteiligung eine tolle Truppe, findet Christian Kalinke. „Wir haben wirklich klasse Leute in Berg, viele Talente, die substanziell arbeiten – das macht richtig Laune.“

Für März ist ein Runder Tisch mit Rathaus-Vertretern geplant. „Die Politik muss jetzt Leitplanken setzen“, fordert Kalinke. Etwa bei der Erstellung eines neuen Leitbildes, bei dem die Bürgerbeteiligung gerne eingebunden wäre. Und das nächste große Projekt ist die Auswertung der Mobilitätsumfrage, die noch bis Ende März auf der Internetseite läuft. Zum Jahreswechsel waren es laut Snajdr bereits mehr als 300 Antworten. Das werde viel Arbeit, aber sicher interessant, sagt er. Ebenso im März soll die Blühwiese in Bachhausen fertiggestellt werden. Dafür freut sich die BBB über Spenden, damit der Humus und noch weitere Sträucher angeschafft werden könnten.

