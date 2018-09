Zeugensuche nach Unfallfluchten

Die Starnberger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten in Manthal und Höhenrain.

Manthal/Höhenrain – Nach zwei Unfallfluchten vergangene Woche in Berg sucht die Polizei Zeugen. Die erste ereignete sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 5 in der Kurve in Manthal. Ein bislang unbekannter Autofahrer rammte dort einen Bauzaun. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Die zweite Flucht ereignete sich am Samstag gegen 17.15 Uhr an der Attenhauser Straße in Höhenrain, teilte die Polizei mit. Ein unbekannter Täter hatte ein Verkehrsschild umgefahren. Ein Zeuge hörte den Knall und sah ein rotes Auto vorbeifahren. Vor Ort wurden Fahrzeugteile festgestellt, die zu einem Ford passen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen sollen sich mit der Polizei Starnberg unter (0 81 51) 36 40 in Verbindung setzen.

