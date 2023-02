Zukunft in Berg: Ohne Autos, aber mit Steg

Von: Sandra Sedlmaier

Ein Steg entlang des Seeufers: Damit ließen sich der See zugänglicher machen und das Ufer entlasten. In Zone 1 hätte die Natur Vorrang, in Zone 2 wäre Platz für ein Strandbad, Zone 3 dient der Naherholung. © Baureferenten-Abschlussjahrgang 2023

Was braucht die Gemeinde Berg in der Zukunft? Darüber haben sich angehende Regierungsbaumeister Gedanken gemacht, ohne sich Denkverbote aufzuerlegen. Sie sehen in 20 Jahren ein autofreies Berg und ein autofreies Leoni, einen langen Steg am Seeufer mit gemeindlichem Seebad und mehr Nutzung von alternativen Energien.

Berg – Ohne Schere im Kopf Visionen für einen Ort entwickeln: Das geht fast nur, wenn die Visionäre von außen kommen. Der Abschlussjahrgang der Baureferendare, die der Freistaat Bayern zu Regierungsbaumeistern ausbildet, hat sich ohne Vorurteile mit dem Potenzial der Gemeinde Berg beschäftigt und gewagte Projekte entwickelt. Bei der Präsentation der Ideen kürzlich in der Technischen Universität München (TUM) gab es zwar Überraschungen und Zweifel an der Machbarkeit, aber in jedem Fall Staunen. Sechs Projekte zu den sechs brennendsten Problemen in Berg haben die Baureferendare herausgearbeitet. Aber Vorsicht: Vieles ist Utopie, manches möglich und einiges, etwa was die Energiegewinnung betrifft, bereits realisiert oder auf dem Weg.

Das Seeufer

Eine völlig neue Situation stellen sich die Baureferendare für das Ufer des Starnberger Sees in der Gemeinde Berg vor: fast die gesamte südliche Hälfte renaturiert mit Totholz und Wurzelstöcken, mit Weidenbepflanzung am Ufer und einem Betretungs-, Schwimm- und Hundeverbot, bei Berg ein Badeplatz mit Nichtschwimmerbereich und im Norden bei Kempfenhausen Platz für die Naherholung.

Um trotzdem den vielen Besuchern gerecht zu werden, soll ein Steg auf dem Wasser für Radfahrer und Fußgänger entstehen. Beim Zuhören stellte sich die Frage: Wie sollen Radler und Spaziergänger auf einem Steg miteinander zurechtkommen, wenn sie es schon nicht auf der breiten Assenbucher Straße schaffen? Diese Gedanken hatten die jungen Kreativen nicht. „Wir überplanen auch private Flächen, man müsste einvernehmlich eine gute Lösung finden.“

Das Freibad soll nördlich vom Strandhotel entstehen, wo heute der Seeabstieg ist. Aus dem Parkplatz zwischen Hotel Schloss Berg und Strandhotel machen die Baureferendare einen zentralen Platz mit Café, der Weg zum See wird ein sogenannter Shared Space mit wenig Autoverkehr. Erstaunt waren die Referendare bei ihrer Recherche vor Ort, dass es in Unterberg keine Bushaltestelle gibt und dass vor allem Hecken das Seeufer säumen. „Derzeit haben wir 20 Prozent Zugänglichkeit des Ufers“, erklärte der Präsentator dieser Idee. „Mit dem Steg wären es 40 Prozent, und der Seeblick würde sich um 80 Prozent steigern.“

Details zum Strandbad und zu Unterberg: Links unten ist die Ansicht von oben auf Strandbad und Platz zwischen den Hotels zu sehen. Oben ist das Strandbad und mittig der Platz, der statt des Parkplatzes entstehen könnte. © Baureferenten-Abschlussjahrgang 2023

Die Ortsteile

Unter dem Motto „15 Orte, 15 Experimente, 1 Netz“ haben die Planer jedem der 15 Berger Ortsteile eine Charakteristik zugeteilt. Kempfenhausen etwa haben sie „Land am See“ genannt, Harkirchen „Die Entlegene“, Berg ist „Der Versorger“ und Farchach „Das Handwerksdorf“. Aufkirchen heißt „Wallfahrt plus“, und Leoni hat den Beinamen „Die Touristin“ erhalten, weil dort so viele Gäste und Auswärtige hinkommen. „Eines der großen Probleme in Leoni: Es ist von Autos komplett zugeparkt“, sagte ein Mitglied der Gruppe „15 Orte“. Um dem Strom der Tagesausflügler Herr zu werden, haben die Referendare einen Blick in die Vergangenheit geworfen und sind auf die Standseilbahn von der Rottmannshöhe nach Leoni gestoßen.

Zumindest die fußläufige Verbindung über die ehemalige Bahntrasse sollte wiederbelebt werden. Autos könnten an der Rottmannshöhe parken. Die Assenbucher Straße in Leoni sollte komplett gesperrt werden. Dann könnte Leoni autofrei werden. Nach Überzeugung der Referendare würde die Gastronomie in Leoni davon profitieren, die Aufenthaltsqualität sich verbessern und die Badestellen würden entlastet.

Aufkirchen ist nach Meinung der externen Beobachter geprägt von der Wallfahrtskirche. Auch deshalb sollte das Ortszentrum dort attraktiver werden, der Parkplatz am Ortseingang sei es jedenfalls nicht. Für die Ortsmitte schlugen sie ein Zentrum für Jugendliche und Senioren vor. Der Kreuzweg sollte als Radweg Richtung See ausgebaut werden. Und bezahlbarer Wohnraum könnte im Süden von Aufkirchen geschaffen werden – wo ja bereits eine Anlage des Verbands Wohnen geplant ist.

„Dort könnte man mit einem Treffpunkt für alle für mehr Leben sorgen“, sagten die Präsentatoren. „Wir schlagen ein gemeinsames Wohnen vor, ein experimentelles Wohnen mit einer Asylunterkunft und Wohnen im allgemeinen.“ Die Rede war von einem „Wohnen in der guten Stube, wo sich die Leute austauschen können“.

Im Zuge der „15 Experimente“ schlugen die Baureferendare zudem vor, den Lüßbach als Naherholungsgebiet zu stärken, mit einem Rad- und einem Wanderweg und mehreren Rastplätzen. „Ein zusätzliches Schmankerl sind die fünf Energiestandorte entlang des Wegs“, sagten sie. Unter den Energiestandorten sind die Seewasserwärmepumpe in Kempfenhausen, die Wasserkraftanlage in Martinsholzen, die Windräder, die Holzhackschnitzel-Anlage in Bachhausen und die Fotovoltaikanlagen in Höhenrain. „Der Weg ist zehn Kilometer lang, zurück geht es mit dem Bus“, hieß es. Natürlich sollte der Lüßbach renaturiert und seine Öko-Situation verbessert werden.

Demografie

Die Bevölkerung der Zukunft wird deutlich älter sein. Diesem Problem wollen die Baureferendare in Berg durch ein „SIAK“, ein Sozial-Integriertes Alterungs-Konzept begegnen. Neben Wohnen und Lernen legen sie dabei Wert auf Teilhabe und Integration. Ein zentraler Ort der Begegnung könnte in Berg sein, etwa am künftigen alten Rathaus. Überhaupt sollten alle Ortsteile einen Treffpunkt haben. „Ein Erzählcafé, das Jung und Alt verbindet“, stellen sich die Ideenentwickler etwa für Biberkor vor. Der zentrale Treffpunkt in Berg könnte neben Wohnen und einer Kindertagesstätte auch den Betreiber des Seniorennetzes beherbergen – und natürlich hätte das neu errichtete Gebäude eine PV-Anlage und ein Gründach.

Nahversorgung 2040

„Flexibel, regional, vielfältig“ soll die Nahversorgung im Jahr 2040 sein. Drei Elemente stellen sich die Baureferendare für Berg vor. In den „Berg-Läden“ in verschiedenen Ortsteilen, die man mit dem „Berg-Bus“ erreicht, kann man automatisiert einkaufen, trifft aber an drei Tagen pro Woche auch auf einen Mitarbeiter. Zu den „Berg-Boxen“ werden Pakete geliefert, und die „Berg-Robbies“ sind Roboter, die Einkäufe und Pakete nach Hause bringen. „Die Supermärkte werden mit den Boxen ergänzt, und die Hofläden mit den Berg-Läden“, erklärten die Absolventen. Als Beispiel für eine solche Einrichtung nannten sie einen Neubau anstelle des Feuerwehrhauses in Höhenrain, das ja am Ortsrand neu gebaut wird, als „Berg-Laden“ mit Café und Treffpunkt.

Energiewende

Energieautark sein bis 2040: Das funktioniert nach der Rechnung der Absolventen. Derzeit geht von dem Strom, der in Berg verbraucht wird, das meiste für Wärmegewinnung drauf. Zwar werde sich der Stromverbrauch bis 2040 noch steigern, prognostizierten die Baureferendare. Doch lasse sich etwa bei der Heizung durch Dämmung und Wärmepumpen einiges einsparen. „Unsere Annahme ist, dass 2040 jeder mit einem E-Auto fährt“, sagte der Referent. Die vier Windräder seien schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, doch sie müssten durch Fotovoltaikanlagen ergänzt werden.

In der Rechnung der Referendare wird von einem Strombedarf von 80 000 Megawattstunden ausgegangen. Die Lücke, die sich trotz der Windräder auftut, liege bei 53 000 Megawattstunden. „Wenn man 100 Prozent der Dächer mit PV-Anlagen ausstattet, bekommt man 12 000 Megawattstunden. Die fehlenden 41 000 Megawattstunden kann man mit PV-Freiflächenanlagen auf 82 Hektar erhalten – oder mit weiteren sieben Windrädern.“

Berg 2060

Mit dem Projekt „Chronotopie von Berg“, das die Wörter chronos (Zeit) und topos (Ort) enthält, haben sich die Absolventen ein Bild von Berg im Jahr 2060 gemacht und angesichts der 8000 Fahrzeugen, die im Jahr 2023 pro Tag durch Berg fahren, eine Zeitenwende skizziert: Berg ist dann autofrei, dank einer Umgehungsstraße im Osten des Ortes. „Im Jahr 2060 ist das Fahrrad das Hauptverkehrsmittel“, sagte ein Baureferendar. Alles sei mit dem Rad erreichbar. Berg sei ein 15-Minuten-Ort: „Von einem Ende zum anderen ist man zu Fuß in 15 Minuten.“ Dieser Weg von den Sportstätten und Vereinsheimen im Norden zur Ortsmitte mit Brunnen und Cafés und zu einem innovativen Wohn- und Geschäftsgebäude im Süden, wo heute der Fußballplatz ist, soll durchgrünt sein.

Das innovative Gebäude soll bezahlbaren Wohnraum bieten, zu einem Viertel energieautark sein und sogar sein Abwasser in Wärmeenergie umwandeln. Der überschüssige Strom von den Windrädern wird nach Meinung der Absolventen 2060 in den Batterien der E-Autos aus einem Sharing-System gespeichert, bis er anderweitig gebraucht wird. Die Referenten beendeten mit einem Augenzwinkern ihren Bericht aus dem Jahr 2060: „Ein Glück, dass wir auf die Impulse der Referendare von 2023 gehört haben und nicht alles für bloße Utopie hielten.“