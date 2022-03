Zweifel am Millionenprojekt Rathaus für Berg

Von: Sandra Sedlmaier

In die Jahre gekommen: Das alte Berger Rathaus bietet zu wenig Platz für die Mitarbeiter, weshalb schon Container angebaut wurden. Einige Arbeitsplätze entsprechen nicht den Richtlinien, das Dach ist undicht, und die Leitungen sind störanfällig. Aus all diesen Gründen entschied sich der Gemeinderat für einen Neubau. © Andrea Jaksch

Die Ausschreibung für den Berger Rathaus-Neubau läuft, da kommen bei einigen Gemeinderäten Zweifel auf, ob man das Millionenprojekt unbedingt jetzt durchziehen sollte.

Berg – Was könnte man mit dem Gebäude und dem Grundstück des jetzigen Berger Rathauses anfangen, wenn erst der Neubau ein paar Hundert Meter weiter nördlich am Huberfeld steht? Darüber sprach der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung des Gemeinderats am Dienstagabend. Und ausgehend von dieser Frage entzündete sich eine Diskussion, ob man angesichts der hohen Baupreise und der allgemein unsicheren Weltlage durch den Ukraine-Krieg besser mit dem Bau warten sollte. „Ich würde ungern alles wieder auf Null stellen“, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger zu diesen Überlegungen. „In das alte Rathaus Geld reinzustecken, hat noch weniger Sinn – je eher wir auf Fotovoltaik und Erdwärme umsteigen, desto besser.“ Im alten Rathaus gebe es Arbeitsplätze, die eigentlich nicht zulässig seien. Zudem fehlt es an Platz, es wurden bereits vor Jahren Bürocontainer angebaut (wir berichteten).

Der Zeitplan für den Rathaus-Neubau sieht aktuell gut aus, es geht schneller als ursprünglich erwartet. „Derzeit läuft die Ausschreibung, wir wollen Mitte des Jahres mit dem Bau beginnen“, sagte der Bürgermeister. Voraussichtlich sei das neue Gebäude Ende 2024 fertig. „Ab Januar 2025 steht das Grundstück des alten Rathauses für eine neue Nutzung zur Verfügung.“ Etwa für Kinderbetreuung angesichts des starken Zuzugs oder für Nahversorgung, wie Bauamtsleiterin Beatrix Neubert anregte.

Die Grünen wünschen sich eine inklusive Wohngruppe, bezahlbare Wohnungen und Dachterrassen-Wohnungen zum marktüblichen Mietpreis, „und vielleicht ist unten auch noch Platz für eine Kindergartengruppe“, sagte Verena Machnik (Grüne). Werner Streitberger (SPD) sprach von bezahlbarem Wohnraum und regte an, eventuell einen Teil des 3600 Quadratmeter großen Areals zu veräußern, um Geld für Kindergarten und Wohnungen zu haben. „Das ist ein Filetgrundstück, wir reden von einem Haufen Geld.“

Am Geld entzündete sich dann die Diskussion um eine Verschiebung des Neubaus. Auf Machniks Frage, wie realistisch es sei, dass die Ausschreibung für den Neubau preislich im Rahmen bleibe, antwortete Steigenberger: „Das ist ein Lotteriespiel, die Preise sind sehr volatil.“ Das hänge auch von den einzelnen Firmen ab und welche Materialien sie zur Verfügung hätten. „Wir werden sicher Preisabweichungen von 100 Prozent haben, schätze ich.“ Die Preissteigerungen seien nicht nur der Materialknappheit geschuldet, sondern auch dem Bauboom.

An dieser Stelle kam Peter Sewald (EUW) mit dem Vorschlag, „vielleicht mit dem Rathaus-Neubau ein, zwei Jahre zu warten, vielleicht beruhigen sich die Preise wieder“. Sicher werde der Neubau teurer als die derzeit avisierten rund 15 Millionen Euro, sagte er. Auch deshalb werde sich die Gemeinde einen Ersatzbau für das alte Rathaus nicht leisten können. „Doch, das können wir uns leisten“, widersprach der Bürgermeister und verwies darauf, dass es für Wohnungsbau Förderungen geben und Berg auch dafür rentierliche Schulden aufnehmen könne. „Die zahlen wir dann ab, das macht jeder Hausbesitzer.“

Unterstützung bekam Sewald nicht nur von grüner Seite. „Es herrscht Krieg, das wird uns alle was kosten“, sagte Machnik. „Vielleicht muss man auch mal die Pause-Taste drücken.“ Streitberger ergänzte: „Wenn sich die Parameter so krass ändern, wie es jetzt der Fall ist, muss man auch mal über Veränderungen nachdenken und über alles reden.“ Michael Friedinger (BG) stimmte ihm zu. „Das sollten wir überlegen, wenn die Ergebnisse der Ausschreibung vorliegen“, sagte Steigenberger. „Vielleicht habe ich dann auch eine andere Meinung.“