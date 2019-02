Villa weicht hohem Baurecht

Die Tage des bereits geräumten Bergmoser-Hauses an der unteren Bahnhofstraße in Gauting sind gezählt. Der Bauausschuss legte vor dem Abriss letzte Änderungen fest: Im Karree zwischen Schul-, Bahnhofstraße und Von-Taube-Weg entstehen demnach zwei neue Wohn- und Geschäftshäuser.

Gauting– Teils umstritten war der viergeschossige Komplex mit heller Klinkerfassade gegenüber vom Rathaus. Für den Erhalt der früheren „Wiese-Villa“ mit gleichnamigem Schreibwarenladen hatte Grafik-Designerin Sabine Karmazin noch einen Rettungsversuch gestartet (wir berichteten). Vergeblich. Die Villa mit Türmchen und Terrasse ist kein Denkmal – und kann deshalb abgerissen werden.

Um das Vorhaben mit hohem Baurecht in vernünftige Bahnen zu lenken, hatte der Bauausschuss Stadtplanerin Cornelia Schreiber mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan beauftragt. Kleinere Änderungen erläuterte sie in der jüngsten Sitzung. Die gemeindliche Grünfläche an der Ecke Schul-/Bahnhofstraße werde wieder aus dem Umgriff entfernt, weil dort keine baulichen Veränderungen geplant seien. An der unteren Bahnhofstraße ist ein dreigeschossiger Komplex mit Satteldach vorgesehen. Der Neubau mit Arkaden schließt an den Wohn- und Geschäftshaus-Komplex aus den 1970er Jahren an. Dort befindet sich das Schreibwarengeschäft „Ratzefummel“, das bis vor zwei Jahren im Bergmoser-Haus untergebracht war. An der Ecke Bahnhof-/Schulstraße entsteht ein zweites viergeschossiges Wohn-Geschäftshaus mit Klinkerfassade und Flachdach.

An der Schulstraße ist auch die Zufahrt zur Tiefgarage mit 31 Stellplätzen und einem Platz für Elektrofahrzeuge geplant. Auf dem Dach des Bauwerks soll eine Gemeinschaftsterrasse für die künftigen Bewohner entstehen – mit Randgrün „gegen unerwünschte Einblicke“ von außen. Welches Gewerbe im Erdgeschoss untergebracht werden darf, ergebe das Schallschutzgutachten, erläuterte die Stadtplanerin.

Von einer dunklen Klinkerfassade war Ariane Eiglsperger (parteifrei) nicht begeistert: „Ich dachte, das sei ein Alleinstellungsmerkmal des Rathauses“, wunderte sie sich. Auf Vorschlag der Planerin ist nun heller Klinker als neues Ziel vorgegeben. Mit dem „maximalen Baurecht“ im Zentrum entstünden der Gemeinde Folgekosten für die Infrastruktur, kritisierte Heinrich Moser (Grüne). Deshalb sollte die „Sozial gerechte Bodennutzungssatzung“ für den Innenbereich entsprechend ergänzt werden. Die SoBoN sei dort „das falsche Instrumentarium“, widersprach CSU-Fraktionssprecherin Eva-Maria-Klinger. Im Innenbereich habe der Investor dieses hohe Baurecht. Es sei keinesfalls „maximal“.

Von Christine Cless-Wesle