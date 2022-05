Bewegender Abschied von Perchtings Kommandanten

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Zum Ehrenkommandant ernannt: Sven Vermehren (Mitte) in der Versammlung am Freitagabend, links sein Nachfolger Andreas Bartl, rechts Stellvertreter Georg Lengenleicher. © Dagmar Rutt

Zahlen, Daten, Fakten stehen für gewöhnlich im Mittelpunkt von Hauptversammlungen der Feuerwehren. Beim Jahrestreffen der Freiwilligen Feuerwehr Perchting war das am Wochenende anders: Emotionen beherrschten den Abend in der Halle des TSV Perchting-Hadorf. Auslöser war der Abschied von Kommandant Sven Vermehren.

Perchting - Mit Ablauf der Versammlung legte er sein Amt nieder, zum Monatsende wird er aus dem aktiven Dienst der Perchtinger Feuerwehr ausscheiden. Das hat, wie berichtet, berufliche Gründe. Der Berufssoldat übernimmt zum 1. Juni eine neue Aufgabe am Luftwaffenstützpunkt Lagerlechfeld und siedelt auch privat in den Landkreis Landsberg um. Wie tief den 36-Jährigen der Abschied aus Perchting berührt, zeigte sich am Ende seines Berichts, den er den 29 anwesenden Mitgliedern und den Gästen auf 28 DIN-A-4-Seiten präsentiert hatte. Als er noch „etwas Persönliches“ loswerden wollte, versagte Vermehren die Stimme. Er brach wortlos ab und nahm sichtlich ergriffen wieder Platz auf seinem Stuhl am Vorstandstisch.

Die Emotionen kochten nochmals hoch, als Feuerwehrvorstand Christian Benedikt später seine Vorstandskollegen und den scheidenden Kommandanten nach vorne bat. Mit Beben in der Stimme würdigte er das Engagement Vermehrens und überreichte ihm die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenkommandanten. Vermehren erhielt zudem die Goldene Ehrennadel der Feuerwehr Perchting sowie als Geschenk einen Gutschein für ein Erlebnisangebot von Jochen Schweizer. Zweiter Kommandant Georg Lengenleicher überreichte seinem „Chef“ einen sogenannten Koller, einen Schulterüberwurf in leuchtendem Orange. Der kennzeichnet bei einem Einsatz den Ersten Kommandanten. Auf diesem Erinnerungsstück haben sich die aktiven Kräfte der Feuerwehr per Unterschrift verewigt.

Zum Nachfolger im Amt des Kommandanten wählte die Dienstversammlung der Aktiven Andreas Bartl. Der setzte sich mit 15 Stimmen gegen Barbara Walther durch, auf die fünf Stimmen entfielen. Bei einer Nachwahl wurden Martin Mair und Thomas Bräundl zu Beisitzern im Vereinsvorstand bestimmt.

In seinem Bericht hatte Vermehren das Geschehen des zurückliegenden Jahres bilanziert. Die Perchtinger Wehr war 2021 zu elf Einsätzen (Vorjahr: 20) ausgerückt. Mit Weiterbildungen und Übungen leisteten die aktuell 29 Aktiven 2749 ehrenamtliche Stunden. 24 Euro pro Stunde zugrunde gelegt, hätten die Freiwilligen damit der Stadt knapp 66 000 Euro erspart, folgerte Vermehren. Als positiv bezeichnete er die Entwicklung der Nachwuchsarbeit. So gehören der Jugendfeuerwehr 13 und der 2018 geschaffenen Kinder-Feuerwehr zehn Mitglieder an. Das wirkte sich auch auf die Altersstruktur aus. Das Durchschnittsalter sank im vergangenen Jahr von 30,2 auf 26,2 Jahre. Diesen Aspekt lobte Kreisbrandinspektor Anton Graf, selbst Mitglied der Perchtinger Wehr, in seinem Grußwort ausdrücklich. „Es ist gut, dass wir mehr und jünger werden.“

In der Versammlung gab es auch zahlreiche Ehrungen und Beförderungen. Feuerwehranwärter sind jetzt Caroline Bartl, Katharina Benedikt, Sonja Lengenleicher, Jennifer Ludwig, Felix Wolff, Lukas Archut, Marie Bartl, Aileen Benedikt, Tobias Benedikt, David Fischer, Felix Fischer, Leopold Frühauf, David Ludwig, Marco Ludwig, Benno Scheiner, Korbinian Scheiner, Bruno Thurmann und David Vidojkovic. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Marc Dekassian, Andreas Gebhardt, Matthias Lenz und Florian Ludwig, zum Oberfeuerwehrmann: Andreas Bartl, Thomas Ludwig und Patrick Schulz. Zum Hauptfeuerwehrmann Christian Benedikt und Thomas Bräundl, zum Löschmeister Georg Lengenleicher, zum Oberlöschmeister Christoph Schmid und Barbara Walther und zum Brandmeister Sven Vermehren. Geehrt wurden für zehn Jahre aktiven Dienst Thomas Dosch, Thomas Dosch jun., Rudolf Gröger, Nico Kuch und Matthias Lenz sowie für 20 Jahre Andreas Fissmann, Stefan Graßl, Sebastian Mair und Christoph Schmid.