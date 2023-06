Bund Naturschutz gegen Bebauung

Von: Volker Ufertinger

Das Würmufer nahe des Bennostegs ist aktuell noch nicht öffentlich zugänglich. © Volker ufertinger

Nach dem Grünzug-Netzwerk Würmtal hat sich auch der Bund Naturschutz gegen eine Bebauung des Westufers der Würm in Stockdorf ausgesprochen.

Stockdorf – Im Zentrum von Stockdorf, rechts und links der Würm, soll ein neues Quartier entstehen. Die Verlagerung des Gewerbebetriebs Stanz Schmidt bietet die Möglichkeit, auf zwei Hektar ein neues Quartier zu schaffen. Von Anfang an umstritten, war die Bebauung des bislang nicht zugänglichen Westufers: Im Architektenwettbewerb, der derzeit läuft, ist von einer dreigeschossigen Bebauung sowie 2300 Quadratmetern versiegelter Grundfläche die Rede. Nach dem Grünzug-Netzwerk positioniert sich auch der Bund Naturschutz dazu öffentlich, und zwar ablehnend. „Eine nachhaltige und umweltschonende Bebauung in so einem Gebiet ist nicht möglich“, erklärt Kreisvorsitzender Günter Schorn.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe der Kreisgruppe bestätigt, dass sich bei dem auf der Westseite gelegenen Bereich direkt an der Würm um einen regionalen Klimaschutz- und Erholungswald handelt. „Das Gelände war seit Jahrzehnten nahezu unberührt und ist eines der letzten Rückzugsorte für die heimische Flora und Fauna an der Würm.“ Allerdings seien seit Jahren Fällungen durchgeführt und eine Naturverjüngung aktiv unterbunden worden, obwohl diese gesetzlich vorgeschrieben sei.

Hinzu kommt für den Bund Naturschutz noch etwas anders. „Auch wenn uns die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung derzeit nicht vorliegen, konnte die diplomierte Biologin Ellen Hacker, Fledermausberaterin des Landkreises Starnberg, in eigenen Beobachtungen das Vorkommen von Fledermäusen feststellen.“ Diese sind laut Schorn nach Naturschutzrecht streng geschützt, niemand dürfe ihre Lebensbereiche wissentlich stören oder vernichten. „Das Artensterben hat Ausmaße angenommen, die die Zukunft der Menschheit gefährden. Der Glaube daran, dass alle Baumaßnahmen ausgeglichen werden könnten, hat sich als schlichtweg falsch herausgestellt. Daher gilt: Wir müssen Lebensräume schützen und nicht dem Profit opfern.“ Zusammengefasst fordert der Bund Naturschutz eine waldgerechte Bewirtschaftung, um das westliche Würmufer wieder in einen artenreichen Wald zu verwandeln. „Der versprochene Zugang des bisher abgezäunten Gebietes zur Würm kann auch ohne Bebauung erfolgen.“

Andreas Hitzler, Sprecher der Eigentümer, zeigt Verständnis dafür, dass sich die Kreisgruppe um den Schutz der Natur und Tierwelt sorgt. „Das ist schließlich auch der Zweck, den der Verband sich gegeben hat.“ Auch den Eigentümern seien diese Themen sehr wichtig. Deshalb seien ökologische Gesichtspunkte in den Auslobungstext eingearbeitet worden.

Dazu zählen unter anderem die Wiederherstellung und Förderung von Biodiversität entlang der Würmufer, mit besonderem Fokus auf die Fledermaushabitate. Außerdem sind biotopverbessernde Maßnahmen für gefährdete Arten wie die Wasseramsel vorgesehen. „Der Auslobungstext ist die verbindliche Grundlage für die Architekten und Landschaftsarchitekten beim aktuellen Wettbewerb sowie bei der Bewertung der Entwürfe durch das Preisgericht“, so Hitzler. Er verweist außerdem darauf, dass die moderate Bebauung soziale Vorteile für Stockdorf bringt.