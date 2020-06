Buslinie 978: Paar Minuten fehlen zur Bahn

In viel Begeisterung über die neue Buslinie 978 mischen sich in Tutzing Klagen: Die S-Bahn sei oft schwer erreichbar. Der MVV kündigt eine Überprüfung an.

Tutzing – Dietmar Leipelt ist eigentlich sehr zufrieden. „Ich möchte mich bei der Gemeindeverwaltung sehr für die neue Buslinie 978 zur Heimgartenstraße und zurück bedanken“, sagt der Tutzinger. „Sie ist vor allem für uns Ältere ein wahrer Segen, da wir nicht mehr vom Auto abhängig sind.“ Aber eine Bitte hat er doch: „Wäre es möglich, den Bus zum Beispiel drei Minuten früher am Bahnhof abfahren zu lassen und planmäßig drei Minuten früher wieder am Bahnhof ankommen zu lassen?“ Oft erreiche der Bus den Bahnhof wegen Bauarbeiten oder Staus – vor allem in der Zugspitzstraße – so knapp, dass die Fahrgäste die kurz darauf abfahrende Regional- oder S-Bahn verpassten.

Generelle Begeisterung über den neuen Bus, durchmischt mit solcher Kritik: Das bekommt auch Vizebürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg in ihrer Funktion als Behindertenbeauftragte der Gemeinde immer wieder zu hören. Sie will sich nun für schnelle Lösungen einsetzen.

Durchwachsenes Echo

Gespräche des Starnberger Merkur mit mehreren, vor allem älteren Tutzinger Bürgern bestätigen den Zwiespalt. Auf der einen Seite helle Freude. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt etwa Dr. Egon Gniwotta. „Ich muss immer nur vier oder fünf Minuten warten.“ Ähnlich sieht es Alfred von Krempelhuber, der an der Zugspitzstraße unweit der Siedlung Luswiese wohnt: „Ich finde es mit dem Bus ideal.“ Auf der anderen Seite der Wermutstropfen mit der Bahn. „Manchmal erreichen wir die S-Bahn nur mit Müh’ und Not“, sagt Ingrid Brandt. Dabei ist der Bus auch für sie und ihren Mann Wolfgang optimal: An der Heimgartenstraße, wo sie wohnen, hat er seine Endstation. Franziska Traub, eine Bekannte der Brandts, bestätigt, dass auch ihre Tochter den Zug schon ein paar Mal nicht erreicht habe.

Über Probleme klagt besonders ein älteres Ehepaar, das an der Traubinger Straße wohnt und nicht genannt werden möchte. Der Mann braucht wegen eines Schlaganfalls einen Rollator. Beide fahren oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach München und Starnberg, zu Ärzten und zum Bummeln. Am Bahnhof bleibe aber nach der Busankunft – laut Fahrplan fünf Minuten vor der vollen Stunde – häufig zu wenig Zeit, um die S-Bahn am anderen Bahnsteig zu erreichen, die vier Minuten nach der vollen Stunde startet.

MVV will der Sache nachgehen

Auf Nachfrage des Starnberger Merkur macht der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) Hoffnung: Er will eventuell für Änderungen sorgen. Beim MVV seien bisher keine solchen Meldungen eingegangen, sagt Sprecherin Franziska Hartmann. Man habe die Fahrzeiten relativ „locker und großzügig“ geplant. „Aber natürlich werden die Kollegen dem nachgehen.“ Die Umstiegszeiten von neun oder fünf Minuten ergäben sich aus zahlreichen Anschlussbeziehungen in beiden Richtungen.

Busverbindungen sind auch sonst ein Dauerbrenner in Tutzing. Viele wünschen sich weitere Linien in verschiedene Ortsteile. Hinweise kommen wieder bezüglich der 40-minütigen Wartezeit der Buslinie 978, die man vielleicht für Erweiterungen nutzen könne. Die MVV-Sprecherin sagt dazu, solche Verbesserungen und Anpassungen seien bereits in Planung. Und man müsse nicht unbedingt bis zum Fahrplanwechsel warten: „Wenn sich alle Beteiligten einig sind und die Finanzierung steht, kann eine Umplanung und ihre Umsetzung theoretisch jederzeit erfolgen.“

Lorenz Goslich