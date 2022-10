Bussystem droht Reduzierung

Auf vielen Buslinien gelten bereits Notfahrpläne: Vor allem weil Fahrer fehlen, droht dem erst in den vergangenen Jahren ausgebauten Busnetz im Landkreis eine Reduzierung. Zumindest geht Landrat Stefan Frey davon aus. © A. Jaksch

Der ÖPNV im Landkreis Starnberg steht vor einschneidenden Reduzierungen – davon geht Landrat Stefan Frey aus. Gründe sind unter anderem der Personalmangel.

Landkreis – Landrat Stefan Frey sieht weitreichende Einschränkungen des ÖPNV-Angebotes in den kommenden Monaten und Jahren. Der Mangel an Fahrern führt aktuell bereits zu zahlreichen Störungen im Landkreis. Nach einem Krisengespräch mit den Busunternehmen, die die Linien im Landkreis bedienen, kündigte Frey am Mittwoch an, dass es weitere Notfahrpläne geben wird.

„Wir wollen dem Schülerverkehr dabei absolute Priorität einräumen“, sagte Frey im Mobilitätsausschuss des Kreistages. „Die Fahrer, die da sind, sollen die Fahrten und Linien des Schülerverkehrs bedienen.“ Das werde zulasten anderer Linien gehen. Man werde Angebot und Taktung „ganz stark reduzieren“. Ins Detail ging Frey nicht.

Aktuell wird die Lage durch zahlreiche Krankmeldungen verschärft. Fahrermangel sei aber gerade in der Region ein grundsätzliches Problem. „Und nicht alle Probleme in dem Marktsegment können wir direkt beeinflussen.“ Bei den Verkehrsunternehmen gebe es eine starke Fluktuation, je nach Rahmenbedingungen. Im Landkreis Starnberg und Umgebung seien hohe Mieten ein Problem. Frey appelliert an Menschen, die passenden Wohnraum zur Verfügung haben, diesen an Busfahrer zu vermieten, „aber bitte nicht zu Starnberger Preisen. Die kann sich ein Busfahrer nicht leisten.“ Das Landratsamt werde Kontakte zwischen Vermietern und Unternehmen gern vermitteln.

Ein Problem, bei dem Frey keinen Handlungsspielraum sieht, sind die Löhne. Die Unternehmen seien tarifgebunden. Und die bayerischen Tariflöhne seien niedriger als anderswo, hatte das Landratsamt dem Starnberger Merkur bereits auf Anfrage mitgeteilt. Im Ausschuss sagte Frey nun, über den Tarif hinaus könne der MVV etwas zuschießen. Aber das koste MVV-weit elf Millionen Euro, wenn man nur 3,50 Euro je Stunde zusätzlich zahlen wolle. Das würde allein den Landkreis Starnberg 1,1 Millionen Euro im Jahr kosten. „Wenn wir demnächst über den nächsten Kreishaushalt reden, wird klar werden, dass diese Summe nicht drin ist“, kündigte Frey an. „Wir haben bislang noch eine Unterdeckung, die sich gewaschen hat. Wir werden uns nur Pflichtaufgaben leisten können.“ Die Kosten des Landkreises für den MVV werden nach vorläufiger Schätzung von elf auf 15,5 Millionen Euro im kommenden Jahr steigen. Mit Blick auf Gemeinden, die jetzt überlegen, den Schülerverkehr nicht mehr im Rahmen des MVV-Angebotes zu gestalten, sagte Frey: „Auch diese Busse brauchen Fahrer. Wenn man ein kleines, lokales Unternehmen findet, ist das vielleicht etwas zuverlässiger. Billiger wird es aber sicher nicht.“

Kurzfristig soll zumindest die Kommunikation besser werden. Geplant ist, dass es an den Schulen für die jeweils relevanten Linien Ansprechpartner aus der Elternschaft geben soll. Die Verkehrsunternehmen sollen diese Ansprechpartner morgens bei kurzfristigen Fahrtausfällen informieren, diese sollen die Information an die anderen Eltern etwa über Chatgruppen weitergeben.

Frey hatte das Thema Busverkehr in der Sitzung aufgegriffen, weil die Grünen-Fraktion mit einer dringlichen Anfrage Auskunft zur aktuellen Situation und zu möglichen Lösungen wollte. Frey stellte in seinen Ausführungen das derzeitige ÖPNV-Angebot einmal mehr grundsätzlich infrage. „Wir waren bisher im Landkreis in einer komfortablen Situation mit einem super Bussystem. In den kommenden Jahren werden wir starke Einschränkungen vornehmen müssen“, kündigte der Landrat an.

Widerspruch regte sich im Ausschuss nicht. Christian Winklmeier (SPD) merkte an, er habe das Thema Arbeitsbedingungen der Fahrer vermisst. Zu enge Fahrplan-Taktungen würden dazu führen, dass die Fahrer rasen müssten, ihre Pausenzeiten nicht einhalten und teilweise nicht einmal eine Toilette aufsuchen könnten. Frey entgegnete, die engen Takte seien eine Folge vieler Wünsche aus den Kommunen, immer weitere zusätzliche Haltestellen anzufahren. „Ich appelliere, auch das stark auszudünnen.“ Gleichzeitig sprach sich der Ausschuss für eine Neuausschreibung von mehreren Linienbündeln aus, bei denen die Takte weitgehend unverändert bleiben. Die Verfahren für rund zwei Dutzend Linien waren im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht worden. Um ein Jahr verschoben wurde die Ausschreibung der neuen Ortsbuslinie 946 Gilching.